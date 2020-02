Canzoni d’amore, le più belle del 2020 tra le hit del momento. PLAYLIST

Quali sono le canzoni d’amore del momento? Tra le hit più ascoltate del 2020, italiane e straniere, ci sono ovviamente molte canzoni d’amore. Dopotutto molte delle più famose canzoni della storia della musica parlano proprio del più forte dei sentimenti che ha da sempre ispirato poeti e cantanti! Ecco quelle di questo periodo, tra pop, rock e non solo. Canzoni belle, che parlano di storie d’amore, alcune allegre, altre malinconiche. Buon ascolto!

Canzoni belle d’amore: le più ascoltate del momento 2020

Ecco la playlist, buon ascolto.

Vedi anche: Tiziano Ferro, le canzoni più belle

Brunori SAS – Al di là dell’amore

Selena Gomez – Lose you to love me

Justin Bieber – Intentions

Diodato – Fai rumore

Vedi anche: Le 10 più belle canzoni di Diodato. Playlist

Tommaso Paradiso – Non avere paura

Canzoni d’amore 2020

Come abbiamo visto nelle classifiche delle canzoni del momento troviamo molte canzoni d’amore, e la cosa non ci sorprende dato che – da sempre – questo tipo di brani sono quelli di maggior successo.

E’ l’anno sicuramente di Tiziano Ferro, che da sempre ha saputo raccontare l’amore in tanti modi, ma anche di Diodato, con la sua bellissima “Fai rumore”, canzone vincitrice di Sanremo 2020. Ma forse una delle più belle canzoni d’amore del momento è di un altro italiano, meno conosciuto ma che ha un suo pubblico di fan, ovvero Brunori Sas, con la stupenda “Al di là dell’amore”.

Vedi anche: Canzoni italiane del momento

Tra gli italiani ovviamente poi non può mancare il Re Mida del pop italiano, colui che sforna hit a rotazione, ovvero Tommaso Paradiso (ex Thegiornalisti) con “Non avere paura”. Vediamo quali saranno le nuove hit d’amore italiane nelle prossime settimane.

Vedi anche:

Nel frattempo, tra le canzoni d’amore straniere del momento non possiamo non segnalare “Lose you to love me” di Selena Gomez, ma anche la più complessa “Intentions” di Justin Bieber, sicuramente una canzone piena di sentimenti verso la sua compagna, ma più complessa di quello che può sembrare a un primo ascolto (invitiamo infatti a leggerne il testo, in inglese se lo capite, oppure tradotto in italiano).

Canzoni belle d’amore

Come dicevamo, alcune delle canzoni più belle di sempre del pop o della cosiddetta “musica leggera” sono proprio canzoni d’amore. Si tratta in realtà di una tradizione antichissima che possiamo far risalire ai poeti di secoli e secoli fa. Da sempre l’amore ha ispirato parole e musica.

Queste selezionate nella pagina che state leggendo sono state scelte incrociando i dati delle classifiche radiofoniche, di Spotify, Youtube e altre piattaforma per sentire musica in streaming. La pagina viene aggiornata spesso, quindi tornate qua per ascoltare le ultime novità romantiche da ascoltare o dedicare a chi si ama. Viva l’amore e viva la musica!

Vedi anche: