Le più belle canzoni d’amore del momento

Canzoni d’amore, le più belle del 2021 tra le hit del momento. PLAYLIST

Quali sono le canzoni d’amore del momento? Tra le hit più ascoltate del 2021, italiane e straniere, ci sono ovviamente molte canzoni d’amore. Dopotutto molte delle più famose canzoni della storia della musica parlano proprio del più forte dei sentimenti che ha da sempre ispirato poeti e cantanti! Ecco quelle di questo periodo, tra pop, rock e non solo. Canzoni belle, che parlano di storie d’amore, alcune allegre, altre malinconiche. Buon ascolto!

Canzoni belle d’amore: le più ascoltate del momento 2021

Ecco la playlist aggiornata al 14 settembre 2021.

Negramaro – Ora ti canto il mare

Alessandra Amoroso – Tutte le volte

Ed Sheeran – Shivers

Irama – Melodia Probitia

Elton John, Dua Lipa – Cold Heart

Federico Rossi – Non è mai troppo tardi

Emma Muscat feat. Álvaro De Luna & Astol – Meglio di sera

Camila Cabello – Don’t Go Yet

Marco Mengoni – Ma stasera

Rocco Hunt, Ana Mena – Un bacio all’improvviso

La Rappresentante di Lista – Vita

Sangiovanni – Malibu

Annalisa feat. Federico Rossi – Movimento Lento

Gaia, Sean Paul, ChildsPlay – Boca

Tancredi – Las Vegas

Canzoni d’amore 2021

Come abbiamo visto nelle classifiche delle canzoni del momento troviamo molte canzoni d’amore, e la cosa non ci sorprende dato che – da sempre – questo tipo di brani sono quelli di maggior successo.

Fra le new entry si segnala la nuova hit dei Negramaro, che racconta i sentimenti tramite l’estate, la stagione dell’amore per eccellenza. Ma anche il nuovo brano di Alessandra Amoroso, che sul tema ha realizzato molti successi.

Poi ecco Irama e Federico Rossi, ma soprattutto alcuni dei tormentoni che ci hanno accompagnato durante l’estate 2021. A partire da Rocco Hunt e Ana Mena, sempre in grado di raccontare i sentimenti, specie quelli che si infiammano durante l’estate. Stesso discorso per Marco Mengoni, Annalisa, Sangiovanni e Tancredi, amatissimi interpreti dell’amore vissuto dai giovani, anche con le loro incertezze.

Vedi anche: Canzoni italiane del momento

Non solo canzoni italiane, ma anche quelle straniere fra quelle d’amore del momento. A partire dalla nuova canzone di Ed Sheeran, uno dei cantanti stranieri che meglio racconta i sentimenti ai giorni nostri, e il brano “Shivers” centra ancora una volta il bersaglio in questo senso.

Poi c’è l’insolito duetto fra Elton John e Dua Lipa, e l’ultimo successo di una star internazionale come Camilla Cabello. Senza dimenticare Gaia, che nella collaborazione con la stella R’n’B Sean Paul, sottolinea l’importanza della bocca nei rapporti.

Tutte canzoni che seppur di generi diversi, sono piene di sentimenti, vi invitiamo infatti a leggerne i testi (in inglese se li capite, oppure tradotti in italiano).

Vedi anche: I 30 testi di canzoni d’amore più belli

Canzoni belle d’amore

Come dicevamo, alcune delle canzoni più belle di sempre del pop o della cosiddetta “musica leggera” sono proprio canzoni d’amore. Si tratta in realtà di una tradizione antichissima che possiamo far risalire ai poeti di secoli e secoli fa. Da sempre l’amore ha ispirato parole e musica.

Queste selezionate nella pagina che state leggendo sono state scelte incrociando i dati delle classifiche radiofoniche, di Spotify, Youtube e altre piattaforma per sentire musica in streaming. La pagina viene aggiornata spesso, quindi tornate qua per sentire le ultime novità romantiche da ascoltare o dedicare a chi si ama. Viva l’amore e viva la musica!

Vedi anche: