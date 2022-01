Elisa, O forse sei tu. Testo e significato della canzone di Sanremo

O forse sei tu, Elisa. Testo, video e significato della nuova canzone.

“O forse sei tu” è la canzone di Elisa che partecipa a Sanremo 2022. Come ha spiegato la cantante questo brano è stato tenuto nel cassetto per anni: “Il suo destino era di aspettare Sanremo 2022” ha scritto Elisa. Ma di cosa parla? Intanto ecco il testo di “O forse sei tu”.

Elisa – O forse sei tu Testo

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo

Quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura

E guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Una scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato

Un po’ più forte

Nella notte

Ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere

Testo e significato di O forse sei tu

Di cosa parla la nuova canzone di Elisa, cosa vuol dire, qual è il significato? Di sicuro è una canzone d’amore, questa splendida perla pop di Elisa, piena di promesse e immagini positive. Versi semplici ma molto belli come “Ti capirei se non dicessi neanche una parola / Mi basterebbe un solo sguardo / Per immaginare il mare blu” si inseriscono nella tradizione delle canzoni italiane pop d’amore di successo. Si nota anche una certa assonanza, in un passaggio, con la celebre canzone “Vattene amore”, ovvero trottolino amoroso.

Elisa infatti, a un certo punto del suo brano, canta “Forse sei tu / Tra le luci di mille città / Tra la solita pubblicità”. Il duo Amedeo Minghi e Mietta all’epoca cantavano “Ed il tuo nome sarà / Il nome di ogni città […] Su un cartellone che fa della pubblicità”. Una citazione di un classico del pop italiano? Un omaggio? O forse, semplicemente, città e pubblicità sono una buona rima? Scherzi a parte, tornando al significato O forse sei tu, sembra proprio una canzone di rinascita, solare, dai versi semplici ma autentici e profondi.

Parlando della genesi e del significato della canzone Elisa ha scritto su Instagram:

“Ho fatto tutto quello che ho potuto e per questo sono felice. Dovevo fare di più, molto di più. Dovevo giustificare l’assenza, la mancanza, dovevo costruire nuovi motivi, nuovi binari su cui correre. Osservavo me stessa e il mondo e la pandemia, ero immobile ma questa immobilità mi ha portata a meditare per poi scegliere in modo più profondo e definitivo tutto quello che ho messo insieme in questo album doppio. Volevo il riscatto. Lo voglio sempre. Non importa se riesco ad ottenerlo, mi importa di come mi sento mentre lo cerco.

“O Forse Sei Tu” è una stella del cielo che avevo sopra la testa in questi due anni, l’ho cercata e l’ho pensata un po’ più forte… nella notte…”

O forse sei tu video

Non ancora disponibile.

Elisa a Sanremo 2022

Ricordiamo che Elisa partecipò a Sanremo ben 21 anni fa con “Luce (tramonti a nord est)”, una delle sue canzoni tuttora più famose e più belle. Non solo partecipò ma vinse, diventano famosissima in tutto il mondo. Ecco il video di quella memorabile partecipazione a Sanremo 2001:

La nuova canzone “O forse sei tu” sarà inclusa nel doppio album di Elisa “Ritorno al futuro / Back to the future”. Un doppio ricchissimo, sia in inglese (lingua da sempre usata dall’artista friulana) sia in italiano. La cantante ha spiegato: “L’inglese è la culla da dove vengo, non ho potuto né voluto lasciarlo andare. Ne ho scritte almeno quindici… Ho lavorato su un’altra quindicina di canzoni in italiano. Modi classici e modi totalmente nuovi, stesso dna, ma altri linguaggi e strumenti”. Molte le collaborazioni delle 25 canzoni del disco.

Assieme a “O forse sei tu” una delle canzoni del momento di quest’anno di Elisa è sicuramente Seta, singolo pubblicato nel novembre dello scorso anno e immediato successo della cantante.

