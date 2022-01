Le canzoni di Ritorno al futuro, il nuovo album di Elisa

Elisa, il nuovo album si intitola “Ritorno al futuro / Back to the Future”. Metà in italiano, metà in inglese. Tutte nuove canzoni. Molte le collaborazioni. Ascoltiamolo insieme

In giro dal 18 febbraio il nuovo album di Elisa, anzi, un doppio album con ben 25 canzoni. Dodici in italiano, Tredici in inglese. Il doppio titolo è “Ritorno al futuro / Back to the Future”. Un disco molto atteso, come sempre per l’artista friulana, anticipato dai singoli “Seta” e “O forse sei tu” (canzone in gara a Sanremo 2022). Ecco la tracklist del nuovo album di Elisa:

Tracklist, canzoni di Ritorno al futuro / Back to the Future

Tracklist disco 1, Ritorno al futuro

A tempo perso Seta Come sei veramente O forse sei tu Quello che manca (feat. Rkomi) Luglio (feat Elodie, Giorgia, Roshelle) Come te nessuno mai Non me ne pento Palla al centro (feat Jovanotti) Chi lo sa Quando arriva la notte

Tracklist disco 2, Back to the Future

Show’s Rollin’ Let me Drin to me I feel in the earth Ordinary day Tears my roll down now Fuckin believers Hope Domino Like i want you My mission Let it go to waste on me

Ed ecco le grafiche pubblicate dalla cantante su Instagram per lanciare il nuovo album:

Il nuovo disco di Elisa, tutti inediti e tante collaborazioni

Come abbiamo visto sono molte le collaborazioni. Come ha scritto la stessa Elisa “In questo album l’aspetto della collettività e della condivisione era ancora più importante e più centrale rispetto ad altre volte”. Ci sono Rkomi, Elodie, Giorgia, Roshelle e Jovanotti, oltre a tutta una serie di producer.

Sono tutte canzoni inedite alla quale l’artista ha lavorato molto, in particolare durante il periodo del lockdown, ma non solo. Alcune infatti risalgono ad anni prima. Il precedente album di Elisa era del 2018, “Diari aperti”, un grande successo. Ed è praticamente certo che anche questo nuovo disco del 2022 sarà l’ennesimo successo. Molte di queste canzoni diventeranno facilmente delle hit estive, non solo in Italia.

Ecco la copertina dell’album in italiano:

Questo undicesimo disco di inediti di Elisa Toffolo (nome completo dell’artista) è davvero molto ricco ed è stato anticipato, come dicevamo, da diversi singoli. Ecco alcune canzoni da ascoltare prima nell’attesa di godersi il doppio album intero:

Elisa – Seta

Elisa – A tempo perso

Elisa – Show’s Rollin

Ricordiamo: “Ritorno al futuro / Back to the future” è il nuovo doppio album di Elisa. 25 canzoni, metà disco in italiano, metà in inglese, tutte inedite. Fuori dal dal 18 febbraio 2022 in poi. Buon ascolto!

E nel frattempo, potete ripassarvi anche le più belle e famose canzoni di Elisa in questa playlist.

Vedi anche: