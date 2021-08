Canzoni del momento: la classifica delle canzoni più ascoltate

Le canzoni del momento 2021. Lista aggiornata per ascoltare le canzoni dell’anno da Youtube, italiane e straniere.

Le canzoni più belle e più ascoltate al momento. Le conoscete tutte? Forse alcune sì ma altre no. Ecco la nostra playlist con la classifica delle hit e dei brani di successo dell’anno, quelli del momento. Ovvero, le canzoni 2021. Buon ascolto!

Classifica canzoni del momento in Italia, agosto 2021:

Marco Mengoni – Ma stasera Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti – Mille Sangiovanni – Malibu Maneskin – I wanna be your slave Bob Sinclar – We Could Be Dancing (feat. Molly Hammar) Noemi, Carl Brave – Makumba Coldplay – Higher Power Blanco, Sfera Ebbasta – Mi fai impazzire Samuel & Francesca Michielin – Cinema Rocco Hunt, Ana Mena – Un bacio all’improvviso Billie Eilish – Happier Than Ever Ed Sheeran – Bad Habits Kungs – Never Going Home Sofia Reyes, Sean Paul, Imanbek – Dancing On Dangerous Dua Lipa – Love Again

Ascolta la classifica canzoni e video del momento 2021

Ecco le canzoni 2021 più ascoltate del momento

Marco Mengoni – Ma stasera

Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti – Mille

Sangiovanni – Malibu

Bob Sinclar – We Could Be Dancing (feat. Molly Hammar)

Maneskin – I wanna be your slave

Noemi, Carl Brave – Makumba

Coldplay – Higher Power

Blanco, Sfera Ebbasta – Mi fai impazzire

Samuel & Francesca Michielin – Cinema

Rocco Hunt, Ana Mena – Un bacio all’improvviso

Billie Eilish – Happier Than Ever

Ed Sheeran – Bad Habits

Kungs – Never Going Home

Imanbek, Sean Paul, Sofia Reyes – Dancing on Dangerous

Altre canzoni del momento…

Elettra Lamborghini – Pistolero

Dua Lipa – Love Again

Fred De Palma, Anitta – Un altro ballo

Questa la nostra classifica delle canzoni del momento basata sui dati delle radio, Spotify e Youtube.

Qual è la canzone più ascoltata del momento?

Mille, di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.

Queste le canzoni del momento… al momento

Le canzoni cambiano spesso, ma i cantanti del momento sono quasi sempre gli stessi. Infatti in questa lista di brani musicali ci sono molti nomi che conosciamo bene, ma anche qualche novità, sia italiana sia straniera. Com’era prevedibile a regnare sono pop, dance e rap. Testi leggeri e scanzonati, ma non solo: non mancano anche le classiche canzoni romantiche.

Queste sono le canzoni che sentite in radio, o che potete ascoltare nei bar, nei locali o al supermercato mentre fate la spesa. Quelle che segnano un anno e che a volte durano un po’ di più. Ma di solito poi ne arrivano altre, nuove canzoni e hit che sostituiscono le vecchie.

Canzoni del momento 2021, non solo tormentoni

Quelle dell’estate durano fino all’inverno, poi di solito – almeno in Italia, arrivano i tormentoni di Sanremo e quest’anno non fa eccezione – poi di nuovo quelle estive e così via.

Le canzoni del momento straniere e italiane 2021

Queste sono le canzoni 2021. Tante new entry apprezzatissime tra i brani del momento. Ad esempio, oltre a “Mille” troviamo “Ma stasera” di Marco Mengoni, già nuovo tormentone dell’estate 2021. Ma anche “Malibu” di Sangiovanni.

Poi si segnala la nuova canzone dei Maneskin, ma anche i Coldplay, mattatori dell’estate con il brano “Higher Power”.

Canzoni 2021, le hit

A farla da padrona per quanto riguarda la musica dance, ecco la star Dua Lipa, presente fra le canzoni del momento con “Love Again”. Ma attenzione anche alla nuova canzone di Ed Sheeran, che sta scalando le classifiche.

Tra gli artisti italiani, si segnalano ben tre duetti:

Samuel e Francesca Michielin, con la loro “Cinema”

Rocco Hunt con Ana Mena, con “Un bacio all’improvviso“

Fred De Palma e Anitta con “Un altro ballo”.

Quali saranno le new entry nelle prossime settimane? Non resta che aspettare per scoprirlo. Al momento possiamo notare un buon equilibrio tra le canzoni italiane e quelle straniere. Su Youtube e in radio va molto il pop, mentre su Spotify più il rap, ma per il resto le hit del momento sono effettivamente queste che vedete.

(La lista delle canzoni del momento straniere e italiane è in costante aggiornamento)

