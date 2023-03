Le canzoni più belle di Geolier, finora. PLAYLIST con le hit più famose del rapper napoletano.

Geolier è un giovane rapper attivo nella scena musicale italiani da pochi anni, nonostante questo però ha già realizzato diverse singoli di successo. Quelle più recenti del 2023 le troviamo spesso fra le canzoni del momento a conferma che il pubblico ama particolarmente il suo stile graffiante, tipico del rap. Ma ce ne sono anche altre meno nuove e altrettanto belle.

Conosciamo allora meglio le canzoni migliori di Geolier, il rapper originario di Napoli, in questa speciale selezione.

Canzoni Geolier – PLAYLIST le 6 canzoni più belle

1) X Caso

Cominciano con uno degli ultimi successi di Geolier uscito nel 2023. X Caso è un brano realizzato in collaborazione con Sfera Ebbasta, altro rapper di spicco della musica Trap, amatissima specialmente dai più giovani. Canzone che parla di una storia che si è conclusa in passato, la prima strofa è in dialetto napoletano, mentre la seconda in italiano.

Vedi anche: Canzoni napoletane rap

2) Acqua Tonica

Questa canzone del 2022 vede Geolier collaborare con 2 artisti della musica rap italiana: Ernia e Junior K. Fa parte dell’album intitolato “Io non ho paura” di Ernia. La stella dell’urban pop partenopeo partecipa con una strofa anche in questo caso in napoletano, mentre l’altro rapper mette in fila rime una dietro l’altra, per una combo musicale energetica.

3) Come vuoi

Brano fra i più amati in assoluto del cantante, che fa parte del nuovo album intitolato “Il coraggio dei bambini”. Ma di cosa parla Come Vuoi di Geolier? E’ una riflessione sul complicato rapporto con la propria amata, il protagonista ha imparato a non dire “per sempre”, ma nonostante le insicurezze sarebbe disposto perfino a morire per lei. Insomma una Canzoni d’amore rap seppur in formato contemporaneo.

4) Money

Canzone del 2022, che come facilmente intuibile parla dei soldi. In particolare della loro importanza, che non si discute, ma anche di quanto sia altrettanto importante credere in se stessi.

5) Fantasmi

Brano del 2021, a cui Geolier collabora con TY1 e Marracash. Visto che ci sono due pesi massimi dell’hip hop italiano a cantare ne viene fuori un singolo di grande livello. Nel testo della canzone si parla del passato e dei vizi difficili da eliminare, che rappresentano veri e propri fantasmi capaci di perseguitarci.

6) Chiagne

Chiudiamo questa playlist delle canzoni di Geolier in bellezza con il brano realizzato in collaborazione con 3 grandi nomi della musica italiana attuale, ovvero i producer Takagi e Ketra e il rapper Lazza, di recente secondo classificato a Sanremo con il brano “Cenere“. Il singolo Chiagne parla di una fine dolorosa di un amore, che porta lacrime e non solo.

Quante canzoni ha fatto Geolier?

Quelli citati fin qui sono i migliori video e le canzoni di Geolier tratte da Youtube, ma il rapper, nonostante una carriera musicale di pochi anni appena, ha realizzato tanti altri brani. In tutto sono 25 i singoli usciti fino ad oggi. Quindi se vi piace il suo rap ecco altri titoli che vi consigliamo di ascoltare:

P Secondigliano

Mercedes

Me vulev fa ruoss

Niente di speciale

Ricchezza.

Il cantante (vero nome Emanuele Palumbo) nato il 23 marzo 2000 a Napoli, in Campania, riesce ad interpretare bene le inquietudini dei giovani d’oggi. Fra amore, voglia di riscatto e tanti altri sentimenti che li agitano quotidianamente. La sua capacità di fare rime utilizzando il dialetto napoletano in quasi tutti i suoi brani lo rendono un rapper decisamente atipico rispetto a molti suoi colleghi. Ma come abbiamo visto questo non gli preclude la possibilità di fare featuring di successo con altri pezzi da 90 dell’hip hop italiano.

Vedi anche: Frasi rap canzoni italiane