Frasi su Napoli, le più belle, quelle nuove sullo scudetto, e celebri. Ecco le citazioni più significative sulla città partenopea, dette e scritte anche da chi non ti aspetti.

Frasi su Napoli perchè se non lo sai non è solo la città della “pizza”, ma è anche arte, cultura, musica, moda oltre alla vivacità del suo popolo. La capitale della regione Campania può essere descritta in vari modi: caotica, imprevedibile, ma resta famosa per le sue bellezze architettoniche e per l’atmosfera di calore, amicizia e positività che si respira quando si arriva a Napoli.

Sulla città di Napoli sono state scritte tante poesie in napoletano, canzoni stupende e moltissime sono frasi ricche di significato. Abbiamo selezionato per voi 11 citazioni celebri ma anche nuove comprese le frasi scudetto Napoli. Continuate a leggere perché fra queste citazioni, detti e aforismi troverete attraverso le parole, l’anima di una città meravigliosa.

Frasi su Napoli

“Se a Roma si studia volentieri, qui si desidera soltanto vivere. Ci si scorda di noi e del mondo.”

Johann Wolfgang Goethe

Napoli è come un’amante appassionata, intensa e incontenibile, che ti rapisce il cuore e non ti lascia mai andare.

Anonimo

La gestualità di noi napoletani è data dalla necessità di esprimerci, di farci capire senza l’uso della parola. Come avremmo fatto a comunicare con turchi, spagnoli, tedeschi, francesi, non potevamo mica ogni volta imparare la lingua.

Eduardo De filippo

Napule è mille culure- Napule è

Pino Daniele

“Napoli! Zi’ Teresa! Il Vesuvio! La Bersagliera! «A Marechiaro ce sta ‘na fenesta»! Ah, come tornerei volentieri a Napoli!

Totò

“Napoli è come un libro antico, ogni pagina è ricca di storia e bellezza da scoprire.”

Anonimo

A volte penso addirittura che Napoli possa essere ancora l’ultima speranza che resta alla razza umana

Luciano de Crescenzo

Frasi scudetto Napoli

Lo scudetto del Napoli è la dimostrazione che quando una città sogna insieme, può diventare realtà.

Anonimo

Lo Scudetto è tornato a casa sua: nel cuore dei tifosi del Napoli!

Anonimo

Voi mi avete sempre detto che volevate vincere e abbiamo vinto insieme

De Laurentis

E sai che festa lassù: Troisi che sorride, Pino che intona Napul’è, Diego che palleggia…e tanti altri cuori azzurri

Gabriele Di Marzo Twitter

Complimenti al Napoli, da milanista devo dire che squadra e città questo Scudetto l’hanno strameritato.

Sacrosanto festeggiare, mi auguro con ragionevolezza e senza troppi casini.

Matteo Salvini

Abbiamo esplorato solo alcune delle citazioni e frasi su Napoli, ma una città non può essere descritta solo attraverso parole, belle frasi o aforismi; va vista e vissuta.

Napoli è una città portuale bellissima tra le più antiche in Europa, che offre molto da scoprire, a partire dal centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, con le sue numerose chiese e palazzi barocchi, ricca di musei e siti archeologici. Inoltre, la città è famosa per la sua gastronomia.

La città di Napoli è un crocevia di culture e influenze che si riflette nella sua architettura e nella sua gente, accogliente e ospitale. Ma è anche anche simbolo di resilienza e forza, avendo superato molte difficoltà nel corso della sua storia, come il terremoto in Irpinia che ha lasciato un segno indelebile e ancora prima le eruzioni vulcaniche, dimostrando sempre di essere una città che non si arrende mai.

Napoli però è anche sport, e per sport si intende il calcio. I napoletani hanno un legame particolare con la loro squadra e spesso gli aforismi su Napoli sono legati proprio al calcio, soprattutto dopo la conquista del terzo scudetto.

In conclusione, chi non è mai stato nel capoluogo della Campania sappia che oltre alle frasi e citazioni su Napoli, c’è tanta bellezza da scoprire, a partire proprio dal suo popolo.

