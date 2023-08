Mercato estivo 2023 Napoli calcio. Come cambia la formazione degli azzurri. Elenco acquisti e cessioni ufficiali e le ultimissime di oggi sul calciomercato.

Calciomercato Napoli ufficiale. Quali sono i giocatori acquistati e ceduti dal SS calcio Napoli durante la sessione di mercato estiva 2023? Ecco l’elenco ufficiale di chi ha comprato e venduto la società del presidente Aurelio De Laurentiis finora. Ma anche quali sono i possibili nuovi colpi di calciomercato in arrivo nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli ufficiale: i nuovi acquisti

Per difendere il titolo di campioni d’Italia in Serie A la società azzurra ha rinforzato la rosa a disposizione del tecnico Garcia, con alcune entrate, che hanno sostituito i calciatori venduti.

Ecco chi sono i nuovi acquisti del Napoli 2023 2024:

Natan , difensore brasiliano classe 2001 acquistato durante il calciomercato estivo 2023 dal Red Bull Bragantino per 10 milioni di euro più bonus.

, difensore brasiliano classe 2001 acquistato durante il calciomercato estivo 2023 dal Red Bull Bragantino per più bonus. Pierluigi Gollini, portiere italiano già in prestito dall’Atalanta nella scorsa metà di stagione e confermato nella formazione 2023-24.

Questi al momento gli acquisti ufficiali perfezionati dalla società campana. Ma ci sono altre operazioni da segnalare, ovvero i giocatori in prestito tornati in rosa: Zanoli dalla Sampdoria, Caprile e Folorunsho dal Bari, Contini dalla Reggina e Costanzo dalla Pro Vercelli. In base al caso questi calciatori potranno restare nella rosa allenato da mister Rudi Garcia o essere nuovamente ceduti in prestito per fare altra esperienza.

Calciomercato Napoli ufficiale: le cessioni

Abbiamo visto che giocatori si è comprato il Napoli, passiamo ora a quelli che sono stati venduti dalla società partenopea durante il mercato estivo 2023. Ecco la lista aggiornata:

Kim Min-Jae , difensore centrale coreano di grande affidabilità e forza, ceduto al Bayern Monaco per 50 milioni di euro .

, difensore centrale coreano di grande affidabilità e forza, ceduto al Bayern Monaco per . Andrea Petagna, attaccante italiano ceduto al Monza dove aveva già giocato nella passato stagione per 10 milioni.

attaccante italiano ceduto al Monza dove aveva già giocato nella passato stagione per 10 milioni. Sebastiano Luperto, difensore centrale italiano riscattato dall’Empoli dove aveva già giocato nella stagione calcistica 2022-23 per 2,5 milioni.

Poi ci sono quei giocatori che sono tornati ai propri club di appartenenza dopo la fine del prestito al Napoli. Si tratta di Bartosz Bereszynski, tornato alla Sampdoria e di Tanguy Ndombelè, rispedito al Tottenham.

Vedi anche: Calendario Napoli serie A partite

Mercato Napoli estate 2023 chi va e chi resta, trattative

Oltre alle ufficialità la società Napoli, con il direttore sportivo Mauro Meluso, sta lavorando ai nuove operazioni in entrata in uscita. L’obbiettivo è sempre quello di far cassa massimizzando le cessioni, ma al tempo stesso acquistare calciatori forti in grado di mantenere alto il livello della squadra che partecipa anche alla Champions 2023-24, oltre che in campionato e Coppa Italia.

Per quanto riguarda le possibili cessioni, quali giocatori vanno via dal Napoli? Ad oggi l’indiziato numero uno è Mario Rui, il terzino sinistro portoghese ha chiesto di essere ceduto dopo il mancato accordo sul rinnovo di contratto. Su di lui c’è la Lazio ma non solo. Poi c’è il polacco Zielinski, che potrebbe accettare le proposte dei club arabi. L’eventuale sostituto del centrocampista in caso di addio sarebbe Gabri Veiga, calciatore spagnolo attualmente al Celta Vigo.

Ma la vera bomba di mercato Napoli riguarda Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano fondamentale per la vittoria del terzo scudetto della storia azzurra è richiesto dal club arabo dell’Al-Hilal secondo i rumors di mercato. La società sarebbe disposta ad offrire oltre 100 milioni, ma al momento De Laurentiis starebbe rifiutando ogni proposta. Tuttavia visto che le cifre sono da capogiro, non si possono escludere novità nei prossimi giorni.

In caso di cessione del bomber, il Napoli proverebbe ad acquistare l’attaccante di nazionalità canadese Jonathan David attualmente in forza ai francesi del Lilla. Un profilo molto interessante, anche se sostituire Osimhen è impresa molto ardua.

Vedi anche: Quando finisce il mercato estivo 2023

Previsione formazione Napoli 2023/24

Sulla base del calciomercato Napoli ufficiale e delle trattative ancora in corso, ecco come potrebbe giocare la squadra partenopea durante la nuova stagione calcistica:

Modulo 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera, Lobotka, Anguissa, Gabri Veiga, Politano, Osimhen (David), Kvaratskhelia.

Ma ovviamente fino alla chiusura del mercato le cose possono ancora cambiare e la formazione del Napoli potrebbe subire delle modifiche. Per questo vi invitiamo a tornare ogni giorno su questa pagina in aggiornamento con le ultimissime sul calciomercato del Napoli 2023.

Vedi anche: