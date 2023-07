Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, possibile formazione 2023/2024. Rosa, ultime news e obiettivi di mercato dei rossoneri.

Milan previsioni formazione 2023/24. La stagione del Milan si è chiusa in maniera deludente, con il quarto posto conquistato in campionato anche in virtù della penalizzazione che ha escluso la Juventus FC dalla Champions.

Per la nuova stagione calcistica i tifosi del Diavolo sognano di più, magari tornare a lottare per lo scudetto. Per questo la società guidata dell’italo americano Gerry Cardinale, sta cercando di rinforzare la squadra sul mercato. L’inizio è stato difficile dopo l’addio di due importanti dirigenti come Paolo Maldini e Frederic Massara e a seguito di alcune cessioni eccellenti, ma ora sono arrivati nuovi acquisti utili per dare a mister Stefano Pioli una rosa competitiva.

Milan, calciomercato estivo 2023

Per tornare al vertice il Milan dovrà inevitabilmente intervenire in modo deciso sul mercato estivo. Soprattutto tramite alcuni innesti mirati. L’obiettivo è quello di inserire costantemente giocatori giovani, di qualità, ma che non abbiamo costi eccessivi né di cartellino né di ingaggio.

Questo sistema, già usato negli ultimi anni in casa AC Milan, non solo ha portato il monte ingaggi complessivo su livelli accettabili, ma anche fatto sì che si valorizzasse il cartellino dei singoli calciatori e, di conseguenza, si alzasse anche quello complessivo del club. Ne è una dimostrazione lampante la cessione di Sandro Tonali che ha generato una maxi plusvalenza. Ma c’è bisogna di reinvestire e bene ora. Ecco allora il riepilogo di acquisti e cessioni del calciomercato 2023 Milan.

Chi va via dal Milan: cessioni mercato 2023

Dopo il ritiro di Zlatan Ibrahimovic, l’uomo immagine del Milan tornato campione d’Italia nel 2022, che ha detto addio al calcio giocato, hanno già ufficialmente lasciato il club rossonero:

Sandro Tonali, centrocampista italiano ceduto per 70 milioni di euro più bonus alla società inglese del Newcastle.

centrocampista italiano ceduto per 70 milioni di euro più bonus alla società inglese del Newcastle. Brahim Diaz, trequartista spagnolo tornato al Real Madrid per fine prestito.

trequartista spagnolo tornato al Real Madrid per fine prestito. Daniel Maldini : trequartista italiano ceduto all’Empoli in prestito.

: trequartista italiano ceduto all’Empoli in prestito. Seginho Dest, terzino destro olandese tornato al Barcellona dopo un anno di prestito in rossonero.

terzino destro olandese tornato al Barcellona dopo un anno di prestito in rossonero. Aster Vranckx, tornato al Wosburg per fine prestito.

tornato al Wosburg per fine prestito. Tiemouè Bakayoko, rientrato al Chelsea dopo l’esperienza in prestito in maglia rossonera.

Chi arriva al Milan: acquisti calciomercato 23

A fronte di queste cessioni sono già state messi a segno diversi colpi di mercato in entrata da parte dei rossoneri nel mercato estivo 2023. Ecco chi sono gli acquisti ufficiali in questa sessione che si sono traferiti a Milanello:

Ruben Loftus-Cheeck, centrocampista inglese arrivato dal Chelsea per 16 milioni di euro.

centrocampista inglese arrivato dal Chelsea per 16 milioni di euro. Marco Sportiello , portiere italiano arrivato a parametro zero dall’Atalanta.

, portiere italiano arrivato a parametro zero dall’Atalanta. Christian Pulisic, esterno d’attacco statunitense acquistato per 22 milioni di euro dal Chelsea.

esterno d’attacco statunitense acquistato per 22 milioni di euro dal Chelsea. Luka Romero, esterno offensivo arrivato a parametro zero dalla Lazio.

Chi resta al Milan

Le conferme più importanti per il Milan riguardano il reparto offensivo. Infatti, non si muoveranno big come Rafael Leao, che ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028.

Resta in rossonere anche l’attaccante francese Olivier Giroud e l’altra transalpino padrone della fascia sinistra rossonera, vale a dire Theo Hernandez. Fondamentale la permanenza degli altri perni della difesa milanista, vale a dire il portiere Maingan e il difensore inglese Tomori.

Resteranno alla corte di Pioli anche il capitano Calabria e l’algerino Bennacer, che tuttavia è alle prese con un lungo infortunio.

Chi ritorna al Milan

Un volto che bene ha fatto al Lecce nella stagione calcistica 2022-23 è quello di Lorenzo Colombo, che rientrerà al Milan per fine prestito, inizierà il ritiro con la squadra di Pioli e poi verrà deciso il suo futuro.

Stesso discorso per altri calciatori che saranno valutati dal mister rossonero durante il ritiro e che eventualmente saranno nuovamente ceduti a titolo temporaneo o definitivo. Vale a dire: Mattia Caldara e Marco Brescianini.

Calciomercato Milan cosa vogliono i tifosi

Ora che il Milan è tornato competitivo, è ovvio che i tifosi rossoneri vogliono che resti tale. Anzi, se possibile, sarebbe meglio anche migliorarlo al fine di tornare a vincere lo scudetto e magari provare ad arrivare in finale di Champions League, sfuggita nella passata stagione contro i cugini nerazzurri. Pensare a una rapida ascesa in tal senso appare quanto meno impronosticabile, ma sognare è gratis per cui perché non farlo? Se il Milan centrasse i seguenti obbiettivi di mercato allora sarebbe lecito sperarlo:

Alvaro Morata , attaccante spagnolo attualmente in forza all’Atletico Madrid

, attaccante spagnolo attualmente in forza all’Atletico Madrid Gianluca Scamacca, attaccante italiano attualmente al West Ham.

attaccante italiano attualmente al West Ham. Samuel Chukwueze, attaccante esterno del Villareal.

Formazione Milan 2023/2024

In attesa dell’inizio della Serie A possiamo dire che il cantiere Milan è ancora in costruzione, ma su solide basi. Proviamo quindi a tracciare una possibile formazione per il Milan 2023/2024, tenendo comunque in considerazione che il mercato chiuderà alla fine di agosto.

Ecco come potrebbe scendere in campo il Milan (modulo 4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Loftus Check, Chukwueze, Pulisic, Leao, Giroud (Morata).

Ad oggi questa è la situazione attorno ai rossoneri che, come avrete capito, non vuole deludere i propri tifosi e vuole essere competitivo su tutti i fronti. Dalla Serie A, alla Champions League, alla Coppa Italia.

