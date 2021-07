Milan serie A, quando giocano i rossoneri. Partite. Date

Milan serie a 2021-2022. Tutte le date e gli orari delle partite della squadra rossonera fino al termine della stagione.

Il calendario del Milan. La squadra rossonera, dopo il secondo posto ottenuto nella precedente stagione calcistica, quest’anno punta a vincere lo scudetto. Ma per riuscirci probabilmente dovrà fare i conti con le sue avversarie storiche in Serie A, vale a dire l’Inter campione d’Italia in carica e la Juventus.

Per sapere se i rossoneri potranno riuscire in questa impresa, non resta che seguire tutte le prossime partite di campionato.

Date partite Milan 2021-22 Seria A: ecco quando gioca

Ecco tutte le partite del Milan nel calendario serie a 2021/2022, con ogni variazione di orario tra anticipi e posticipi.

agosto Sampdoria-Milan lunedì 23 agosto ore 20:45 Milan-Cagliari domenica 29 agosto ore 20.45 settembre Milan-Lazio domenica 12 settembre Juventus-Milan domenica 19 settembre Milan-Venezia mercoledì 22 settembre Spezia-Milan domenica 26 settembre

Il calendario di serie A, stabilito dalla Lega calcio ha già stabilito tutte le 38 giornate di campionato. La novità principale è l’asimmetria fra il girone d’andata e quello di ritorno, in altre parole l’ordine in cui si affronteranno le squadre sarà diverso. Il torneo che durerà fino maggio 2022, prevede cinque turni infrasettimanali e alcune soste dedicate agli impegni della Nazionale, che si sta preparando agli impegni di Nations League e Mondiale del Qatar 2022.

Milan scudetto 2021-22 classifica Serie A

La squadra allenata da Stefano Pioli vuole fare un campionato al vertice della classifica di Serie A. Come lo scorso anno potrebbero fare la differenza per la corsa al tricolore, calciatori come Ibrahimovic, ma anche i nuovi acquisti, Giroud su tutti.

Il Milan non vince lo scudetto dalla stagione 2010-11, quando era allenata da Massimiliano Allegri. Dopo tanti anni passati nelle posizioni di rincalzo nell’ultima stagione i rossoneri sono arrivati secondi, quindi ora credono alla possibilità di tornare a vincere il titolo di campioni d’Italia.

Come detto però Inter, Juve, ma anche squadre come Atalanta, Napoli e Roma, hanno lo stesso obbiettivo e giocheranno per le prime posizioni in classifica. L’Inter sulla carta è ancora la squadra da battere, ma i cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi pongono qualche dubbio al riguardo. Un discorso simile vale per la Juventus, che però nell’ultima stagione ha avuto un rendimento altalenante.

Quindi, visto che i giocatori del Milan si sono dimostrati all’altezza nell’ultimo anno, conquistando la qualificazione alla Champions 2021-22 il sogno scudetto non è poi così proibito. Con il trascorrere delle partite di serie A in calendario e l’evoluzione della graduatoria capiremo se questa speranza potrà concretizzarsi o meno.

E’ tutto per ora in relazione a quando gioca il Milan. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le partite di Serie A del Milan e delle altre squadre in tv su Dazn o in parte su Sky.

