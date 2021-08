Calendario Inter Serie A. 2021 – 22, tutte le partite del campionato

Calendario Inter serie A 2021 2022. Tutte le date e gli orari delle partite di campionato dei nerazzurri.

Calendario Inter, riusciranno i nerazzurri a difendere lo scudetto nella nuova stagione calcistica? Tutto dipenderà dalle capacità di vincere il maggior numero di partite in programma nel campionato di serie A 2021-22.

Vediamo allora quando gioca la prossima partita l’Inter e a seguire tutte le altre giornate con date, orari e avversari.

Date e orari prossime partite Inter Serie A 2021/22

AGOSTO Inter-Genoa sabato 21 agosto ore 18:30 Verona-Inter venerdì 27 agosto ore 20:45 SETTEMBRE Sampdoria-Inter domenica 12 settembre Inter-Bologna domenica 19 settembre Fiorentina-Inter mercoledì 22 settembre Inter-Atalanta domenica 26 settembre

Sulla base di queste informazioni, se siete tifosi o simpatizzanti dei nerazzurri, o semplicemente vi piace guardare il calcio, potrete seguire tutte le gare della squadra milanese.

Dopo l’inizio nella seconda metà di agosto le successive partite si svolgeranno lungo tutto l’anno, fino alla fine del campionato previsto per il 22 maggio 2022.

I nerazzurri, che hanno vinto lo scudetto nel campionato 2020-21, puntano a riconfermarsi al vertice della classifica. Ma per riuscirci dovranno lottare contro avversarie di valore come Milan, Juventus e Atalanta. Ma attenzione anche a Roma, Napoli e Lazio che vogliono dire la loro nella corsa al tricolore e alle posizioni utili per qualificarsi alle prossime coppe europee.

Ovviamente questi traguardi si potranno raggiungere solo vincendo quante più partite possibili e scalando la classifica di serie A. Per questo i giocatori allenati da Simone Inzaghi dovranno dare il massimo fin dalla prossima partita.

Dove vedere l’Inter in Tv

Per guardare le partite di Serie A 2021-22 dell’Inter in televisione o in streaming, è necessario fare un abbonamento ad una delle Pay tv esistenti. Stiamo parlando di Dazn o Sky.

Nello specifico, tutte le partite dell’Inter vengono trasmesse su Dazn, che possiede i diritti di ogni gara di campionato. La piattaforma, che i tifosi hanno imparato a conoscere durante la scorsa stagione, consente la visione delle partite in streaming tramite la sua App su Smart tv, pc, smartphone o tablet.

In alternativa, i tifosi dell’Inter possono guardare alcune delle gare dei nerazzurri su Sky. L’emittente televisiva infatti trasmetterà 3 partite su 10 di ogni giornata di Serie A, quindi in alcuni casi anche quella delll’FC Internazionale Milano.

Queste sono le due opzioni a disposizione per guardare i nerazzurri in Tv. In sostanza se volete vedere tutte le partite, potete farlo solo su Dazn, mentre se vi accontentate di seguirne solo alcune, allora potete utilizzare Sky.

Abbiamo visto il calendario delle partite di Serie A 2021-22 dell’Inter. In base alle date e agli orari di volta in volta potete guardare le gare della beneamata su Dazn o in alternativa su Sky e scoprire se riuscirà a vincere ancora lo scudetto o dovrà accontentarsi di altri traguardi.

