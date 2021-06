Simone Inzaghi stipendio e vita privata. Ecco quanto guadagna il nuovo allenatore dell’Inter e quali squadre ha allenato in carriera.

Quanto guadagna Simone Inzaghi all’Inter? Molto meno di Conte, ma più di tanti suoi colleghi in Serie A. Lo stipendio dell’allenatore è più che raddoppiato rispetto a quando allenava la Lazio.

Un salto di qualità non trascurabile, che lo ha portato a guadagnare cifre notevoli. Ma come ha fatto e quali squadre ha allenato? Ingaggio, carriera e notizie sulla vita privata di Inzaghi.

Simone Inzaghi ingaggio all’Inter

4,5 milioni di euro netti a stagione. A tanto ammonta lo stipendio percepito da Simone Inzaghi come coach dell’Inter, secondo rumors di calcio mercato.

Il tecnico ha firmato un contratto biennale (fino al 30 giugno 2023) con il club campione d’Italia in carica, prendendo il posto di Antonio Conte, che aveva ottenuto lo scudetto. Le motivazioni di questa scelta sono principalmente due:

un discorso economico: Inzaghi guadagna una cifra di tutto rispetto, ma il suo stipendio è molto più basso rispetto a quello di Conte. L’ex mister interista guadagnava infatti 12 milioni netti a stagione, quasi il triplo del suo sostituto. Vista la crisi economica che ha colpito la società causa covid, un ridimensionamento di questa voce di spesa era necessaria. Di qui la scelta ricaduta sull’ex allenatore della Lazio.

Una scelta di carattere sportivo. Inzaghi alla Lazio ha quasi sempre utilizzato il 3-5-2 come modulo di gioco, lo stesso di Conte. Quindi, in un certo senso, con la sua scelta si da continuità ad un modo di giocare conosciuto dalla squadra e risultato vincente.

Inzaghi allenatore low cost? Non proprio

Come visto Simone Inzaghi è un allenatore low cost per le casse del club meneghino, rispetto al precedente. Tuttavia il suo stipendio non è così basso in senso assoluto.

Basta guardare i dati sulla classifica degli allenatori più pagati in Serie A, riportati dal bookmaker Sisal, per rendersene conto. Inzaghi si trova al terzo posto di questa speciale graduatoria, preceduto solo dal tecnico della Juve Massimiliano Allegri e da quella della Roma Josè Mourinho.

Di seguito i primi 5 allenatori che guadagnano di più nel campionato italiano di calcio 2021-22, fra parentesi la loro società.

Massimiliano Allegri 9 milioni (Juventus) Josè Mourinho 7 milioni (Roma) Simone Inzaghi 4,5 milioni (Inter) Luciano Spalletti 3,2 milioni (Napoli) Gennaro Gattuso 2,5 milioni (Fiorentina).

Insomma, il neo mister dell’Internazionale FC guadagna parecchio a conti fatti. Dovrà quindi dimostrare di meritarsi questo compenso, facendo bene e possibilmente vincendo.

Squadre allenate da Simone Inzaghi in carriera

Inzaghi allena da diversi anni in Serie A, tuttavia la sua carriera da mister vanta esperienze limitate rispetto ad altri suoi colleghi.

Il suo percorso da allenatore nell’ultimo decennio lo ha vissuto interamente nella Lazio. Ad inizio carriera Inzaghi (dal 2010) ha guidato tutte le squadre giovanili del club biancoceleste. Questo fino all’aprile 2016, quando fu chiamato ad allenare la prima squadra della SS Lazio, subentrando all’esonerato Stefano Pioli. Da quel momento è rimasto sempre alla guida dei biancocelesti, fino all’approdo all’Inter avvenuto a giugno 2021.

Questi invece i trofei vinti da Inzaghi come tecnico, fino ad ora:

1 Coppa italia

2 Supercoppe italiane

3 coppe giovanili.

Simone Inzaghi figli, moglie e vita privata

Oltre che come allenatore ed ex calciatore, Inzaghi è noto per la sua vita privata movimentata. Fratello di Filippo Inzaghi (anche lui ex calciatore e mister oggi) in passato ha avuto diverse relazioni.

La più importante con la presentatrice televisiva Alessia Marcuzzi (da cui ha avuto un figlio nel 2001, che si chiama Tommaso). Ma attualmente ha trovato la sua stabilità dopo il matrimonio con Gaia Lucariello. La donna, imprenditrice di 7 anni più giovane di lui, è diventata sua moglie nel 2018, dopo diversi anni di fidanzamento. Dalla loro unione sono nati altri 2 figli: Lorenzo nel 2013 e Andrea nel 2020.

Insomma, anche nella vita privata Inzaghi ha ottenuto le sue vittorie: una bellissima moglie e 3 figli.

E’ tutto sul nuovo allenatore dell’Inter e quanto guadagna. Inzaghi, diventato famoso anche per alcune espressioni bizzarre usate nelle conferenze stampa (“spiaze” vi dice niente?) ha una vita ricca di soddisfazioni dentro e fuori dal campo. I tifosi interisti però si augurano che possa difendere lo scudetto ora che guida il loro club del cuore, anche perché pagato profumatamente.

