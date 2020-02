Quanto guadagna Dybala? Non è il più pagato ma ha tanti soldi. Stipendio, fidanzata,Instagram e vita privata della “Joya” della Juventus

Paulo Dybala è un calciatore argentino di 26 anni, che gioca nella Juventus nel ruolo di attaccante e per questo può vantare uno stipendio elevato. Il calciatore è uno dei più amati dai tifosi, per le sue qualità tecniche e per il suo piede sinistro, che gli consente di realizzare gol sempre molto belli da vedere.

Visto il seguito dei tifosi nei suoi confronti, approfondiamo in questo articolo tutto ciò che lo riguarda: il guadagno, il patrimonio e alcuni aspetti della sua vita privata.

Paulo Dybala il calciatore della Juventus

Dybala arriva alla Juventus nell’estate del 2015, dopo che il club torinese lo acquista dal Palermo calcio, per la cifra di 32 milioni di euro più 8 di bonus.

Fin da subito mostra il suo talento nel campionato di Serie A, per questo diventa un punto di riferimento per la squadra. A volte indossa la fascia di capitano e sempre la maglia numero 10, appartenuta in passato a grandi ex giocatori della vecchia signora, come ad esempio Alessandro Del Piero.





Il primo contratto firmato dall’argentino alla Juve, prevedeva uno stipendio di 2,2 milioni a stagione, ma grazie alle sue prestazione l’attaccante si è guadagnato un rinnovo e un aumento notevole.

Vedi anche: I calciatori più pagati in serie A

Paulo Dybala: stipendio

Attualmente Dybala percepisce uno stipendio di 7,3 milioni e il suo contratto scade a giugno 2022. Tuttavia, secondo i giornali sportivi, la Juventus sta pensando ad un rinnovo con prolungamento e adeguamento salariale.

Le cifre di questa operazione dovrebbero essere intorno ai 10 milioni a stagione, viste le sue buone prestazioni sul campo di gioco. Questa operazione potrebbe essere dovuta all’interesse mostrato da altre squadre verso il calciatore, per questo la Juventus Football Club vorrebbe blindarlo. Secondo alcuni siti sportivi il valore del cartellino del giocatore si aggira intorno ai 70-80 milioni di euro.

In ogni caso Paulo non dovrebbe avere fretta di firmare un nuovo contratto, visto che l’attuale gli consente di vivere più che dignitosamente.

Vedi anche: Quanto guadagno Ronaldo al mese

Paulo Dybala, il suo patrimonio

Il patrimonio del calciatore juventino è ovviamente ben superiore rispetto a quanto percepisce di stipendio.

Dybala è testimonial dell’Adidas. Non sappiamo quanto guadagni per indossare e sponsorizzare i capi del noto brand, ma sicuramente si tratta di cifre importantissime, che gonfiano le sue entrate.

Il calciatore possiede una casa, in centro città a Torino, di sua proprietà e dal valore elevato. Tuttavia di recente ha affittato una super villa in collina, tra Torino e Revigliasco, dal valore di 2 milioni di euro, per la gioia della sua fidanzata Oriana.

Veniamo poi al parco macchine, che come ogni calciatore che si rispetti è piuttosto ricco e variegato. Dybala possiede una Maserati, una Jeep e una Lamborghini, per quel che ci risulta, ma sicuramente può disporre anche di altri modelli esclusivi nel suo garage.

Insomma, fra macchine e case di lusso, non si può certo dire che Dybala non sappia come godersi i suoi soldi.

Paulo Dybala: vita privata, fidanzata, Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Dybala ha una fidanzata, che si chiama Oriana Sabatini. Si tratta di una bella attrice, modella e cantante argentina, che ha conquistato il cuore del calciatore bianconero. A riprova di questo sono numerosi gli scatti postati sul suo profilo Instagram, che li ritraggono felici e insieme nelle loro attività quotidiane.

Oltre alle foto in compagnia della fidanzata, Dybala posta anche quelle che lo ritraggono sul campo da gioco, con la maglia della Juve. Allo stesso modo non manca di riportare i momenti di svago con gli amici o quelli catturati in allenamento con i compagni di squadra. In questa foto ad esempio è insieme a Cristiano Ronaldo, suo grande amico oltre che compagno di attacco nella Juve.

Un altro tratto distintivo di Dybala è la sua tipica esultanza, che mostra a tutti dopo ogni gol realizzato. Stiamo parlando di quella che è stata ribattezzata “Dybala Mask”. Per mimarla il calciatore si porta sul viso il pollice e l’indice della mano. Quindi, se vi capita di vederlo così sappiate che sta esultando per una rete.

Infine, i tifosi e le tifose bianconere lo chiamano la “Joya” (il gioiello). Ora è tutto per quanto riguarda vita privata, stipendio e patrimonio di Paulo Dybala.

Vedi anche: