Nazionale di calcio: Calendario partite dell’Italia, date e orari

Partite Italia 2022, dalle qualificazioni per i mondiali in Qatar fino alla Uefa Nations League. Ecco il calendario della nazionale di calcio.

Calendario partite Italia 2022 – Ecco gli impegni ufficiali della Nazionale azzurra di calcio campione d’Europa, che però deve ancora conquistare la qualificazione al mondiale 2022 in Qatar. Nei prossimi mesi l’Italia è attesa non solo dai playoff, ma anche dalla supersfida contro l’Argentina e dalla Nations League. Vediamo allora quando gioca la Nazionale italiana di calcio nelle prossime partite.



Date e orari prossime partite della Nazionale

Calendario Nazionale 2022

Marzo Data e ora Italia-Macedonia del Nord semifinale Playoff Mondiali giovedì 24 marzo ore 20:45 vincente Italia/Macedonia VS vincente Portogallo/Turchia finale Playoff Mondiali martedì 29 marzo ore 20:45 Giugno Italia-Argentina Finalissima campioni d'Europa vs campioni d'America mercoledì 1 giugno orario da definire Italia-Germania Uefa Nations League sabato 4 giugno ore 20:45 Italia-Ungheria Uefa Nations League martedì 6 giugno ore 20:45 Inghilterra-Italia Uefa Nations League sabato 11 giugno ore 20:45 Germania-Italia Uefa Nations League martedì 14 giugno ore 20:45

Come visto fino a giugno le partite certe in programma sono 6, ma ovviamente i tifosi della nazionale sperano siano 7, perché questo vorrebbe dire che l’Italia è approdata alla finale dei playoff del 29 marzo 2022. L’unico modo per farlo però sarà battere in gara secca la Macedonia del Nord.

Se questo dovesse accadere gli azzurri se la vedrebbero poi con la vincente fra Turchia e Portogallo, la nazionale di Cristiano Ronaldo. In caso di vittoria anche in finale l’Italia si qualificherebbe al Mondiale 2022 in programma a dicembre in Qatar.

Prossime partite Italia Uefa Nations League 2022

Grande attesa poi per la Uefa Nations League, al via con una nuova edizione nel mese di giugno dopo l’ultima, vinta dalla Francia a novembre 2021. In questa competizione l’Italia è stata inserita in un girone difficile con le seguenti avversarie:

Ungheria

Germania

Inghilterra

Buona parte di queste partite si giocheranno a giugno 2022, mentre le restanti si disputeranno in autunno, per concludere questa fase prima del Mondiale. Il primo giugno invece ci sarà una novità assoluta: per la prima volta si sfideranno la vincente del campionato europeo (Italia) e quella della Coppa America (Argentina). Insomma, un calendario ricco di partite per gli azzurri, quello previsto nei prossimi mesi. Anche se l’obiettivo numero uno resta la qualificazione ai mondiali.

Italia nazionale di calcio, dove vederla in Tv

Le partite della nazionale italiana di calcio, sia i playoff di qualificazione per i Mondiali del Qatar 2022 che la Nations League, saranno trasmesse in diretta su RAI UNO. Sarà possibile seguire le partite anche in streaming su Raiplay. Non sarà quindi necessario avere alcun abbonamento a pay Tv per vedere le partite degli azzurri.

