Quanto guadagna Cristiano Ronaldo (all’anno, al mese, al giorno)

Cristiano Ronaldo è una vera pepita d’oro, capace di movimentare più di 550 milioni di follower sui social e di raccogliere un guadagno in un’ora, molto più alto del tuo in un mese. Fa 102 milioni di euro all’anno e, nella sua carriera, finora ha guadagnato oltre un MILIARDO di euro.

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo? Una domanda che in molti si pongono, visto che parliamo di uno dei giocatori di calcio più amati al mondo, ma anche di un vero e proprio uomo-brand. Il portoghese, infatti, è protagonista del gossip, capace di raccogliere una cifra impressionante di follower sui social network. Parliamo di milioni di utenti: oltre 149 milioni su Facebook, più di 93 su Twitter e 317 milioni solo su Instagram. Per fare un raffronto Belen Rodriguez ne raccoglie “solo” poco più di 10 milioni sulla stessa piattaforma. L’attaccante è stata la prima persona al mondo a superare i 500 milioni di seguaci sui social.

Cristiano Ronaldo guadagna tantissimo con questi mezzi: durante le chiusure dovute al covid, si calcola che Cr7 abbia guadagnato in due mesi più di 2 milioni di euro solo con Instagram.

Ronaldo ha guadagnato un MILIARDO di euro nella sua carriera, finora

Ma oltre al successo virtuale quello di Ronaldo è anche un gigantesco successo monetario, che lo rende uno dei paperoni del mondo dello sport. E’ il primo calciatore della storia ad avere guadagnato in tutto un miliardo di euro nella sua carriera. Sì, avete letto bene: un miliardo di euro.

Questo limite è stato superato dal portoghese nel 2020, come riporta Forbes, ciò significa che attualmente si trova ben al di sopra di questa cifra gigantesca.

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo all’anno?

Il portoghese ha un reddito annuale di circa 120 milioni di dollari (circa 102 milioni di euro al cambio) l’anno, secondo quanto riportato nella classifica degli atleti più pagati del 2021 su Forbes.

A questa cifra esorbitante contribuisce lo stipendio percepito dalla Juventus per 31 milioni netti (54 lordi). Mentre il resto proviene dagli sponsor, dai social e dalle altre su attività.

Sempre secondo la rivista statunitense, nella categoria degli sportivi più ricchi del mondo, Cristiano Ronaldo è attualmente al terzo posto. Nella stessa classifica ci sono personaggi come Roger Federer, LeBron James, Messi o Neymar Jr.

Vedi anche: Quanto guadagna Messi

E quanto guadagna Cristiano Ronaldo al mese e al giorno?

Basta una semplice divisione per saperlo (ovvero 102/12). Cr7 guadagna 8,5 milioni di euro al mese, che diviso 30, ovvero il numero di giorni in media presenti in mese, fa una paga di 283.000 euro al giorno.

Da qui si ricavano tutte le altre cifre guadagnate da Ronaldo:

11.792 euro all’ora

circa 196 euro al minuto

circa 3,5 € al secondo!

Insomma, per dirla in breve il calciatore guadagna molto di più in un’ora, rispetto a quanto guadagna in un mese un lavoratore medio.

Ma qual è il patrimonio di Cr7?

Il guadagno annuale di Cristiano Ronaldo non equivale, ovviamente, al suo patrimonio personale. In questo caso le cifre salgono considerevolmente. Si stima che il suo valore sia di 280 milioni di dollari, come quello di un’azienda di media grandezza. Anche se in questo caso i numeri potrebbero essere addirittura superiori.

Naturalmente alla ricchezza di Ronaldo contribuiscono non solo i ritorni economici sportivi, ma anche gli introiti dei numerosi sponsor. Da Nike che gli ha fatto firmare un contratto a vita da 30 milioni all’anno, ad Armani, Toyota, Samsung, Emirates, Clear, Herbalife e molti altri.

Se guardate la Tv vi sarà certamente capitato di vederlo impegnato in spot dei più disparati: sotto la doccia, mentre guarda l’orologio o mentre guida l’auto. Sono ben 20 i marchi delle grandi aziende internazionali che si sono legate con il cinque volte pallone d’oro.

Inoltre, Ronaldo fa anche l’imprenditore, nel settore della ristorazione, possiede hotel, marchi di vestiti, palestre e perfino un istituto tricologico.

Vedi anche: Cr7 chi gestisce i suoi affari, patrimonio

Ronaldo a 36 anni ancora una pepita d’oro (non solo sportiva)

A 36 anni un giocatore è sul viale del tramonto, magari passa alle categorie inferiori a finire la sua carriera, magari va negli negli Stati Uniti o nei paesi arabi sfruttando gli ultimi lampi della sua fama. Non è così per Ronaldo, che fino a qualche anno fa aveva un contratto principesco al Real Madrid , mentre ora è arrivato alla quarta stagione da simbolo della Juventus.

Vedi anche: I 10 gol più belli di Cristiano Ronaldo

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus

Perché la società bianconera ha investito, e tanto (100 milioni di euro), su un giocatore che, per quanto sia un assoluto fuoriclasse, si avvia a fine carriera?

Il portoghese ha un contratto di 4 anni (in scadenza a giugno 2022) con il club bianconero, con una retribuzione di 31 milioni di euro netti l’anno. Anche nelle ultime stagioni calcistiche con i suoi goal e le sue prestazioni ha aiutato la squadra alla vittoria di partite e trofei.

Per approfondire: Quanti goal ha fatto Ronaldo da quando gioca alla juve

Tuttavia Ronaldo non è solo un grande calciatore, ma un vero e proprio brand che si porta dietro una fama globale colossale.

Cr7: un uomo-brand

Solo in magliette, merchandising e tutto quanto è firmato con il suo nome si fanno ogni anno grandi quantità di soldi e si crea engagement per la squadra. E così è stato per la Juventus, che ad esempio nel primo anno di Cr7 in squadra ha venduto in pochi mesi più magliette di quante ne avesse vendute nell’intero anno precedente.

Per non parlare del ritorno social, visto che qualsiasi cosa, postata da Cr7, vale un anno di spot tv per pubblico raggiunto. Perfino il valore delle azioni della Juventus ha avuto un’impennata grazie al fenomeno portoghese. Stesso discorso per i social, da quando Cr7 gioca nella Juventus ha aumentato esponenzialmente i suoi follower.

Insomma, Cristiano Ronaldo è una vera e propria macchina da soldi, che fa la fortuna non solo di se stesso, ma anche della società che lo ha ingaggiato.

Vedi anche: