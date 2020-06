Giocatori Juve 2020, scopriamo la rosa della squadra per il 2020-2021. Ecco chi sono i giocatori.

Giocatori Juve 2020, quali sono quelli che compongono la rosa della Juventus per l’anno in corso? Non c’è il solo il fenomeno Cristiano Ronaldo, ma anche tanti altri calciatori forti, che rendono la squadra una delle migliori del campionato di serie A italiano e della Champions League.

Scopriamo insieme chi sono tutti gli attuali beniamini di tifosi e tifose della squadra bianconera.

Lista giocatori Juventus Football Club 2020

Wojciech Szczesny

Il portiere polacco titolare della Juventus, che indossa il numero 1 e difende la porta dei bianconeri dalla stagione 2017-18. Nella sua prima annata ha fatto da secondo a Buffon, per poi prenderne il posto.

Mattia De Sciglio

Il terzino destro, ma all’occorrenza anche sinistro di nazionalità italiana, con la maglia numero 2 che veste da 3 stagioni, cioè da quando arrivò in squadra.

Giorgio Chiellini

Il capitano della Juventus e della nazionale di calcio italiana, riconosciuto come uno dei senatori dello spogliatoio. Ricopre il ruolo di difensore centrale e oltre alla fascia indossa la maglia bianconera numero 3 da ormai ben 15 anni consecutivi.

Matthijs De Ligt

Il giovane (21 anni) difensore centrale olandese, milita nella Juventus dal luglio 2019. Indossa la maglia numero 4 dei bianconeri ed è riconosciuto come uno dei prospetti futuri più forti a livello europeo nel suo ruolo.

Miralem Pjanić

Centrocampista di nazionalità bosniaca, alla Juventus dal 2016. Indossa la maglia numero 5 e spesso viene indicato come uno dei costruttori di gioco dei bianconeri, nonché specialista nel battere i calci di punizione.

Sami Khedira

Il tedesco gioca per la Juve nel ruolo di centrocampista centrale già dal 2015 e porta la casacca numero 6. Nei suoi anni in bianconero ha contribuito alla vittoria di tanti scudetti.

Cristiano Ronaldo

Eccoci al numero 7 per eccellenza, Cristiano Ronaldo, l’asso del calcio portoghese che si è legato alla Juventus nell’estate del 2018. CR7, che gioca come attaccante, fino ad ora ha realizzato tantissimi goal e record, come suo solito, facilitando le vittorie di scudetti e coppe della vecchia signora. Oltre ai trofei di squadra, nel Palmarès di Ronaldo ci sono 5 palloni d’oro, ma il portoghese brilla anche fuori dal campo.

Aaron Ramsey

Il centrocampista o trequartista gallese indossa la maglia numero 8 nella Juve ed è approdato nella rosa bianconera durante l’estate 2019.

Paulo Dybala

L’attaccante argentino, soprannominato la Joya, indossa la numero 10, appartenuta ai campioni del passato juventino come ad esempio Del Piero. Il calciatore è alla Juventus dal 2015 e rappresenta uno dei più talentuosi in squadra insieme a CR7.

Douglas Costa

L’esterno d’attacco brasiliano, ha il numero 11 di maglia e milita nella squadra torinese dal 2017. Noto per la sua velocità e il soprannome flash, ma anche per i numerosi infortuni avuti.

Alex Sandro

Un altro brasiliano, terzino sinistro di ruolo, che indossa la maglia numero 12 della Juventus fin dall’estate 2015, quando arrivò alla Continassa.

Danilo Luiz da Silva

L’ultimo dei brasiliani presenti nella rosa attuale della juve. Arrivato nel 2019, indossa il numero 13 di maglia e ha il ruolo di terzino destro nello scacchiere tattico di mister Sarri.

Blaise Matuidi

Il centrocampista francese, campione del mondo in carica con la sua nazionale, indossa la maglia numero 14 e fa parte della rosa juventina dal 2017.

Juan Cuadrado

Il calciatore colombiano porta la maglia numero 16 della Juve dal 2015 e ha il ruolo di esterno destro, ma di recente anche di terzino. Noto per i suoi dribbling e per le sue esultanze divertenti con tanto di balletti.

Leonardo Bonucci

L’altro difensore centrale della nazionale italiana, è il vicecapitano della Juventus, per questo quando manca Chiellini è lui ad indossare la fascia. Gioca col numero 19 e fa parte della rosa della Juventus dal 2010, con una parentesi di un anno al Milan (2017-18) prima del ritorno.

Gonzalo Higuain

L’attaccante argentino con un gran fiuto del gol, indossa la maglia numero 21 nella Juve, dove è arrivato nell’estate 2016. Nella stagione 2018-19 è stato lontano da Torino, giocando nel Milan e nel Chelsea, ma poi ha fatto ritorno nel club bianconero. Tuttavia secondo rumors di calciomercato, Higuain dovrebbe andare via al termine della stagione in corso e questa volta in modo definitivo.

Daniele Rugani

Il difensore centrale italiano numero 24 di maglia, fa parte stabilmente della rosa della juventus dal 2015. Negli scorsi mesi è stato uno dei calciatori bianconeri colpiti da covid-19, ma è prontamente guarito.

Adrien Rabiot

E’ un centrocampista centrale di nazionalità francese, porta la maglia numero 15 e arrivato nell’estate 2019 alla Juve dal PSG.

Merih Demiral

Il giocatore turco, che ricopre il ruolo di difensore centrale, veste la maglia numero 28 nella rosa della Juventus, di cui fa parte dall’estate 2019. E’ noto per un temperamento spiccato.

Rodrigo Bentancur

Centrocampista centrale uruguaiano che gioca con la maglia numero 30. E’ approdato alla Juve nel 2017 e viste le qualità tecniche e l’età ancora giovane (23), rappresenta uno dei punti di riferimento per il futuro.

Carlo Pinsoglio

E’ il terzo portiere della Juve dopo Szczesny e Buffon, in virtù di queste gerarchie difficilmente lo si vede giocare. E’ italiano, indossa la maglia numero 31 e milita nella squadra dall’estate 2017.

Federico Bernardeschi

E’ un giocatore italiano in grado di ricoprire vari ruoli offensivi: l’esterno, il trequartista e il centrocampista. Il suo numero di maglia è il 33 e fa parte della rosa juventina già dal 2017.

Gianluigi Buffon

Il portiere italiano che per molti anni è stato titolare della maglia numero 1 e della fascia da capitano alla Juventus, dove approda nel 2001. Nel 2018-19 gioca un anno nel PSG, ma quello seguente torna nella rosa juventina per fare il secondo portiere, nonostante i suoi 42 anni. Il grande legame con la società e l’amore dei tifosi ne fanno una delle bandiere della squadra, dove oggi indossa la maglia numero 77.

Questa la rosa dei giocatori Juve 2020 allenati da mister Maurizio Sarri, che siede sulla panchina bianconera dall’estate 2019, dopo essere subentrato a Massimiliano Allegri.

