Federico Chiesa, quanto vale e quanto guadagna? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attaccante della Juve. Stipendio, gol e trofei.

Federico Chiesa è uno dei calciatori della nazionale italiana più talentuosi e promettenti per il futuro. Da quando la Juventus lo ha acquistato ha convinto tutti a suon di prestazioni e gol, confermati anche con la maglia azzurra. Per questo oggi Chiesa è uno dei giocatori con il valore più alto sul mercato, oltre ad essere un punto di riferimento per i bianconeri. Ma quanto vale e quanto guadagna Federico Chiesa?

Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui: quanto vale, in che ruolo gioca, quanto guadagna e molto altro.

Quanto costa Federico Chiesa oggi?

Secondo Trasfermarket il prezzo del cartellino di Chiesa attualmente ammonta a 70 milioni di euro. Stando ai dati riportati dal sito specializzato nella stima del valore di mercato dei calciatori, lo juventino al momento è al primo posto fra i giocatori più preziosi italiani.

La Juventus per acquistarlo, nell’estate 2020 dalla Fiorentina, ha speso 10 milioni di euro per il prestito biennale. A questa somma si aggiungono 40 milioni di euro per il riscatto finale (pagabili in 3 esercizi) ed eventuali altri 10 milioni di euro legato al raggiungimento di alcuni bonus. In altre parole il costo complessivo dalla società bianconera per acquistare Chiesa oscilla fra 50 e 60 milioni di euro.

Quindi ad oggi il valore di Chiesa è aumentato, rispetto a quanto lo ha pagato la Juve. Ma soprattutto in proiezione dovrebbe crescere ulteriormente, vista la giovane età (23 anni) e le capacità già dimostrate sia con la maglia della Juve che con quella della nazionale. Tanto per fare un esempio nell’estate 2021, secondo rumors di mercato la società torinese avrebbe ricevuto offerte di 80 milioni di euro, rifiutandole. Evidentemente per la dirigenza il valore del giocatore può diventare ancora più alto in futuro.

Che ruolo fa Federico Chiesa?

Chiesa è un attaccante esterno con spiccate doti offensive, dribbling e capacità di realizzare goal. Nel 4-3-3 gioca indifferentemente sia sul lato destro che su quello sinistro sinistro d’attacco, ma essendo un destro naturale predilige la stessa porzione di campo del suo piede forte.

Tuttavia all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di esterno di centrocampo, ad esempio nei moduli 4-4-2 o 3-5-2. In generale però sia Massimiliano Allegri alla Juventus, che Roberto Mancini in nazionale lo impiegano come esterno d’attacco.

Federico Chiesa quanto guadagna e chi è il procuratore

Attualmente Federico Chiesa guadagna 5 milioni di euro all’anno dalla Juventus. Il suo contratto scade a giugno 2022, ma solo formalmente visto che il suo riscatto deve ancora avvenire. Di fatto il contratto che lo lega alla società torinese dura fino a giugno 2025, una volta che il pagamento sarà completato.

Tuttavia non è da escludere che in futuro, qualora dovesse offrire un rendimento soddisfacente in campo, questo stipendio non venga ritoccato. Nel caso per intavolare una trattativa il club del presidente Andrea Agnelli dovrà parlare con la LIAN Sports Group. Ovvero l’agenzia che gestisce molti dei giocatori più noti a livello europeo. Il numero uno dei procuratori di questa agenzia è Fali Ramadani.

Federico Chiesa gol alla Juve e in nazionale

Insomma Federico Chiesa, nonostante la giovane età, è già un patrimonio per il calcio italiano, ma soprattutto per la Juventus. Il suo attuale valore di mercato è lì a dimostrarlo, ma anche lo stipendio percepito dal calciatore non è da meno.

Chiaramente queste cifre risentono e risentiranno in futuro dalle prestazioni e dai risultati che Chiesa riuscirà ad ottenere. In nazionale è già stato protagonista in positivo, contribuendo con 2 gol e giocate di qualità alla vittoria degli azzurri a Euro 2020.

Mentre alla Juve per ora ha conquistato una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. Nel campionato di Serie A 2020-21 ha realizzato 8 goal e 8 assist. Anche in Cappa Italia ha contributo alla conquista del titolo con 2 reti. Mentre in Champions League 2020-21 sono 4 le marcature realizzate.

Numeri che il calciatore è al lavoro per migliorare nella stagione calcistica 2021-22. Staremo a vedere se ci riuscirà con la vecchia signora, ma molto dipenderà anche dal rendimento della squadra. Di sicuro il talento non manca a questo calciatore, che deve solo essere messo in condizione di esprimerlo, come già dimostrato con la maglia della nazionale italiana.

Questo tutto quello che c’è da sapere su quanto vale Federico Chiesa, in che ruolo gioca e quanto guadagna.

