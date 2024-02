Laura Giuliani, caratteristiche tecniche del portiere italiano. Contratto, valore di mercato, squadre e riconoscimenti in carriera della calciatrice.

Laura Giuliani è una giocatrice professionista italiana che gioca nella nazionale femminile nel ruolo di portiere. Attualmente è sotto contratto con il Milan Women, ma ha già una lunga carriera alle spalle con altre squadre, ricca di titoli e riconoscimenti in Italia e all’estero.

Data di nascita: 5 giugno 1993

5 giugno 1993 Squadra attuale : Milan femminile

: Milan femminile Luogo di nascita : Milano

: Milano Scadenza contratto : 30/06/2024

: 30/06/2024 Età: 30 anni

30 anni Altezza: 1,75 m

1,75 m Nazionalità: Italiana

Italiana Posizione in campo : portiere

: portiere Piede preferito : destro

: destro Valore di mercato attuale: 85.000 euro circa.

Convocazioni in nazionale femminile

Laura Giuliani è il portiere titolare della nazionale italiana donne, in cui viene regolarmente convocata. La giocatrice ha esordito con la nazionale maggiore di calcio nel 2014 nella partita Italia-Spagna. Da quel momento in poi è stata chiamata e ha collezionato presenze nelle seguenti competizioni calcistiche:

Qualificazioni mondiali 2015

Qualificazioni Euro 2017

Campionato Europeo 2017

Qualificazioni mondiali 2019

Campionato Mondiale 2019

Qualificazioni Euro 2022

Campionato Europeo 2022

Qualificazioni Mondiali 2023

Campionato Mondiale 2023

Uefa Women’s Nations League 2023-24

Vedi anche: Nazionale calcio femminile italiana calendario partite

Laura Giuliani squadre in cui ha giocato

Attualmente il portiere è sotto contratto con il Milan femminile, squadra in cui è arrivata nella stagione calcistica 2021-22 dalla Juve. Queste tutte le formazioni italiane e straniere in cui ha giocato nella sua carriera finora:

Como : dalla stagione 2009-2010 fino alla 2011-12

: dalla stagione 2009-2010 fino alla 2011-12 Gutersloh (Germania): stagione 2012-13

(Germania): stagione 2012-13 Herforder (Germania): stagioni 2013-14 e 2014-15

(Germania): stagioni 2013-14 e 2014-15 Colonia (Germania): stagione 2015-16

(Germania): stagione 2015-16 Friburgo (Germania): stagione 2016-17

(Germania): stagione 2016-17 Juventus: dalla stagione 2017-18 fino alla 2020-21

dalla stagione 2017-18 fino alla 2020-21 Milan: dal 2021-22 a oggi.

Laura Giuliani riconoscimenti individuali

Nella sua carriera da giocatrice la Giuliani ha vinto Scudetti nel massimo campionato di calcio femminile italiano, Supercoppa e Coppa Italia più volte. Ma il suo palmares è anche arricchito da alcuni riconoscimenti individuali che si è guadagnata in campo e fuori. In particolare:

premio miglior portiere della Serie A 2020-21

inserita nella squadra dell’anno nel 2019 e 2020

ambrogino d’oro 2019, la medaglia assegnata dal comune di Milano.

Curiosità, laurea e vita privata di Laura Giuliani

Laura Giuliani è laureata in Scienze Motorie con una tesi in Psicologia del Calcio, dal titolo “Number one: giocare con la mente”. Il portiere italiano condivide alcuni momenti della sua vita con i follower sulla sua pagina ufficiale Instagram Laura Giuliani.

Qui la potete trovare mentre si allena o gioca partite ufficiali con la sua squadra o in nazionale, ma anche nei momenti di vita privata con la famiglia. In alcuni casi compare anche con il fidanzato Christian, con cui condivide la professione visto che fa anche lui il portiere in una squadra di calcio. Una delle sue passioni sono i gatti, oltre allo yoga. Ma la sua passione più grande resta il calcio come visto, dove continua a ottenere risultati eccellenti.

Vedi anche le altre giocatrici della Nazionale donne: