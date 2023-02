Barbara Bonansea: età, ruolo, stipendio, numero di maglia e valore della giocatrice della Juventus femminile.

Barbara Bonansea è una calciatrice professionista che gioca nella Serie A femminile e con la maglia della nazionale italiana. Si può definire come una delle atlete più famose del calcio donne, viste le tante vittorie e presenze collezionate con entrambe le maglie, oltre alle sue indiscutibili doti in campo. Per questo abbiamo deciso di approfondire quanto vale l’attaccante esterno della Juventus women, quanti anni ha e ogni altra caratteristica nel suo profilo qui di seguito, prima di passare al palmares.

Data di nascita: 13/06/1991

Squadra attuale: Juventus femminile

Luogo di nascita: Pinerolo (Torino)

Scadenza contratto: 30/06/2024

Età: 31 anni

Altezza: 1.73 m

Nazionalità: Italia

Posizione in campo: attaccante – ala destra

Piede preferito: destro

Valore di mercato attuale: 150.000 euro circa.

Numero di maglia Barbara Bonansea

Sia nella squadra di club dove gioca, ovvero la Juventus donne, che nella nazionale di calcio femminile, Bonansea porta la maglia numero 11. E’ la classica numerazione indossata da un attaccante esterno o da un’ala che agisce sul lato sinistro del campo, cosa che lei può fare, ma il suo vero ruolo è quello di attaccante destro.

In passato ha anche indossato la maglia numero 18 con la nazionale. Per quanto riguarda le sue caratteristiche spicca per tecnica palla al piede, capacità di puntare le avversarie in velocità e rapidità nell’esecuzione dei tiri in porta.

Bonansea: goal, presenze e in quali squadra ha giocato

Passiamo ora ai dati sul rendimento delle prestazioni della giocatrice nata a Pinerolo. In carriera Bonansea ha realizzato poco meno di 200 goal distribuiti nei club con cui ha giocato finora, vale a dire:

Torino, dal 2006-07 fino 2011-12, collezionando 127 presenze e 41 goal fra campionato e coppe

dal 2006-07 fino 2011-12, collezionando 127 presenze e 41 goal fra campionato e coppe Brescia femminile, nelle stagioni dal 2012-13 fino al 2016-17, totalizzando 144 presenze e 76 reti.

nelle stagioni dal 2012-13 fino al 2016-17, totalizzando 144 presenze e 76 reti. Juventus women, con cui gioca al 2017-18 ad oggi e ha superato le 140 presenze e i 70 gol in bianconero.

Con la maglia della nazionale ha invece disputato poco meno di 90 partite, realizzando 30 goal. Ma prima della maglia azzurra in prima squadra, ha giocato anche quelle delle nazionali giovanili, vale a dire Italia under 17 e under 19 femminile.

Palmares e vittorie della giocatrice

Barbara Bonansea è una delle calciatrici italiane più vincenti in assoluto, anche grazie al suo club di appartenenza attuale, che ha vinto lo scudetto per 5 volte di fila. Ecco tutti i successi in carriera dell’attaccante:

7 campionati di Serie A , di cui 2 con il Brescia femminile nelle stagioni 2013-14 e 2015-16 e i restanti 5 con la Juve donne dal 2017 al 2022.

, di cui 2 con il Brescia femminile nelle stagioni 2013-14 e 2015-16 e i restanti 5 con la Juve donne dal 2017 al 2022. 4 coppe Italia, di cui 2 col Brescia nel 2014-15 e l’anno seguente e 2 con la Juventus nel 2018-19 e nel 2021-22.

di cui 2 col Brescia nel 2014-15 e l’anno seguente e 2 con la Juventus nel 2018-19 e nel 2021-22. 6 supercoppe italiane, 3 con la squadra lombarda (2014 2015 2016) e 3 con la vecchia signora (2019 2020 2021).

Inoltre a livello individuale ha vinto 3 premi al gran galà del calcio AIC. Inoltre è stata inserita nella lista delle 15 attaccanti della Women’s World XI nel 2017 e nella hall of fame del calcio italiano nel 2021.

Barbara Bonansea quanto guadagna

La giocatrice ha firmato un nuovo contratto con la società calcistica della Juventus Football Club a luglio 2023, dopo l’entrata in vigore del professionismo nel calcio femminile italiano. La scadenza di questo accordo è prevista per giugno 2024. Per ora le cifre dell’ingaggio non sono state rese note dal club bianconero.

Vita privata, Instagram e libro Bonansea

Chiudiamo questa scheda dedicata alla calciatrice italiana con qualche curiosità su di lei. Nonostante sia un’atleta professionista Bonansea è laureata in Business Administration e ha realizzato un libro intitolato “il mio calcio libero”.

Non ha figli, ma è zia e spesso condivide foto con la sua nipotina e la famiglia sui social, in particolare sul suo account ufficiale Instagram. In amore è riservata, infatti non si conoscono dettagli su un suo eventuale fidanzato. Ma se volete saperne di più su di lei potete dare un’occhiata anche al suo profilo Facebook, dove mostra non solo i momenti in cui si allena, ma anche quelli di svago.

Per dirla in breve Barbara Bonansea è una delle giocatrici italiane più forti in assoluto. Il suo contributo in campo ha portato le squadre in cui ha giocato a ottenere vittorie e risultati, inclusa la nazionale di calcio donne. Ma come visto ha parecchie doti anche fuori dal rettangolo verde di gioco.

