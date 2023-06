Arianna Caruso, valore, caratteristiche e stipendio della calciatrice italiana che gioca alla Juventus women e con la Nazionale donne.

Arianna Caruso è una calciatrice professionista della Nazionale italiana di calcio femminile, mentre a livello di club è sotto contratto con la Juventus Fc. E’ una delle giocatrici più dotate tecnicamente nel calcio italiano, come dimostrano i suoi numeri nel campionato di Serie A e con la maglia azzurra. Conosciamola meglio in questa scheda partendo dalle sue caratteristiche in campo fino alle curiosità sulla sua vita.

Data di nascita: 06/11/1999

Squadra attuale: Juventus femminile

Luogo di nascita: Roma

Scadenza contratto: 30/06/2025

Età: 23

Altezza: 1,65 m

Nazionalità: Italiana

Posizione in campo: centrocampista

Piede preferito: sinistro

Valore di mercato attuale: 100.000 euro circa.

Arianna Caruso statistiche, presenze e squadre

La calciatrice è alla Juventus femminile dal 2017 ed è stata la prima giocatrice a raggiungere le 100 presenze in bianconero (di recente invece ha superato le 150 presenze complessive). Attualmente indossa la maglia numero 21 nel club.

Può ricoprire vari ruoli a metà campo mostrando concretezza sia come mezzala, esibendo in questo caso un notevole dinamismo, sia come trequartista sfruttando la sua tecnica sopraffina. A conferma di questo nella stagione calcistica 2022-23 ha collezionato ben 12 assist e 6 gol in maglia bianconera. Oltre che nella Juve in carriera Caruso ha giocato anche con la RES Roma, nel triennio dal 2014 al 2016.

Inoltre fa stabilmente parte delle giocatrici della nazionale di calcio femminile con la quale può vantare oltre 30 presenze. In carriera ha vinto: 5 scudetti, 4 Supercoppe e 4 Coppe Italia tutte con la Juventus.

Stipendio Arianna Caruso Juventus

La calciatrice di recente ha rinnovato il contratto che la lega alla vecchia signora fino al 30 giugno 2025, come annunciato sulla pagina ufficiale Juventus women Twitter. Tuttavia la società non ha comunicato le cifre dell’ingaggio della talentuosa calciatrice che ha portato a questo accordo.

Ricordiamo che fino a giugno 2022 le calciatrici non potevano guadagnare più di 30.658 euro lordi, ma dal mese di luglio 22 le cose sono cambiate dopo l’acquisizione dello status di professioniste. Per questo ora ogni atleta stipula un contratto con la propria società e non c’è più uno tetto allo stipendio.

Arianna Caruso: vita privata, Instagram e curiosità

La giocatrice condivide sui sociale network alcune foto, in particolare sul suo profilo ufficiale Instagram o quello di Facebook) si possono trovare immagini di momenti con la squadra e i commenti sulle partite. Raramente invece Caruso posta anche momenti di svago e vita privata.

Tuttavia fra queste immagini non troverete il fidanzato, anche perché Arianna Caruso è molto riservata sulla sua vita privata. In altre parole non sappiamo se attualmente è sentimentalmente legata ad un’altra persona o no.

Queste in breve caratteristiche, palmares e profilo di Arianna Caruso, una delle calciatrici più forti della Serie A femminile, come mostrato alla Juve, ma anche della nazionale italiana donne di cui fa orgogliosamente parte. Finora ha già mostrato grande talento, ma siamo sicuri che non ha ancora finito di stupire gli appassionati di calcio a suon di tiri, goal e giocate per le compagne. Sperando soprattutto di venderne molte in maglia azzurra, cosa probabile vista la sua giovane età.

