Valentina Giacinti: chi è, dove gioca, dove è nata, età, altezza, goal, statistiche e curiosità sulla giocatrice.

Valentina Giacinti è una calciatrice fra le più famose in Italia, visto che ha realizzato quasi 200 goal nel campionato di Serie A femminile, distribuiti in tutte le squadre in cui ha giocato. Conosciamola meglio analizzando tutti i dati del suo profilo.

Data di nascita: 01/02/1994

Squadra attuale: AS Roma femminile

Luogo di nascita: Tresco Balneario (Bergamo)

Scadenza contratto: 30/06/2025

Età: 29 anni

Altezza: 1.70 m

Nazionalità: Italia

Posizione in campo: attaccante – punta centrale

Piede: destro

Valore di mercato attuale: 225.00 euro circa

Rendimento e dati prestazioni Valentina Giacinti

L’attaccante gioca nella Roma women, dove ha segnato 15 goal fino a questo momento: 9 in Serie A femminile, 4 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa. In carriera Valentina Giacinti è stata capocannoniere per 3 volte nel massimo torneo di calcio donne e ha superato le 200 reti in totale.

Tuttavia 38 di queste non le ha realizzate nella Serie A di calcio, ma in altre competizioni, ovvero la seconda serie femminile (all’epoca denominata A2 oggi Serie B) e la WPSL, campionato di calcio degli Stati Uniti. Per il resto la punta italiana ha sempre giocato in Serie A con le seguenti squadre:

Atalanta , nella stagione 2009-10, totalizzando 10 presenze

, nella stagione 2009-10, totalizzando 10 presenze Napoli , nella stagione 2012-13, realizzando 17 goal in 29 presenze

, nella stagione 2012-13, realizzando 17 goal in 29 presenze Mozzanica , dal 2013-14 fino 2016-17, totalizzando 96 presenze e 86 goal

, dal 2013-14 fino 2016-17, totalizzando 96 presenze e 86 goal Brescia, nella stagione 2017-18, con 23 presenze e 21 reti

nella stagione 2017-18, con 23 presenze e 21 reti Milan, dal 2017-18 fino a gennaio 2022, totalizzando 68 presenze e 55 goal

dal 2017-18 fino a gennaio 2022, totalizzando 68 presenze e 55 goal Fiorentina, da gennaio a giugno 2022 con 7 presenze e 3 reti

da gennaio a giugno 2022 con 7 presenze e 3 reti Roma, dalla stagione 2022-23 a oggi.

Statistiche Valentina Giacinti in nazionale

L’attaccante in carriera non ha giocato solo nei club che abbiamo visto fin qui, ma anche nella Nazionale di calcio femminile italiana. Infatti è stabilmente fra le convocate dell’Italia donne, dove finora ha realizzato oltre 20 gol in carriera, potendo vantare circa 60 presenze complessive.

Ha giocato con la maglia azzurra sia nel campionato mondiale che negli europei, oltre che durante le qualificazioni ai tornei internazionali più importanti. Prima di giocare con la nazionale maggiore ha disputato diverse partite anche con le giovanili della nazionale italiana, ovvero under 17 e under 19 femminile.

Altri dati e curiosità su Valentina Giacinti

Nel suo palmares fino ad ora la giocatrice può vantare 4 titoli:

2 supercoppe italiane vinte rispettivamente col Brescia nel 2017 e con la Roma nel 2022

vinte rispettivamente col Brescia nel 2017 e con la Roma nel 2022 1 campionato dello stato di Washington vinto nel 2013 con il Seattle

1 Evergreen Cup vinta con la squadra statunitense del Seattle nel 2013.

Come quasi tutti i personaggi sportivi anche Valentina Giacinti è attiva sui social media, in particolare con il suo account ufficiale Instagram ma la trovate anche su Facebook. Sui questi canali posta foto dei suoi allenamenti e commenti sulle partite. Ma potete trovare anche qualche informazioni in più sulla sua vita privata, sui suoi amici, le sue abitudine e la sua famiglia.

Riassumendo, Valentina Giacinti è una delle calciatrici famose e forti in attività capace di realizzare tantissimi goal in Serie A, nei club in cui ha giocato finora, ma anche con la maglia azzurra della nazionale italiana donne.