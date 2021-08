Roma calcio femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Roma calcio femminile 2021-2022, formazione. Ecco chi sono le calciatrici dell’Associazione sportiva Roma femminile che giocano in Serie A e quanto incassano.

Roma femminile. Non si arresta la passione verso il calcio femminile e tutto ciò che vi ruota attorno. D’altra parte l’amore per lo sport non conosce distinzioni, per questo il campionato italiano suscita un grande interesse nei tifosi, ognuno con la sua squadra del cuore.

In questo articolo conosciamo meglio le giocatrici della AS Roma Calcio, la squadra della capitale, fra le più forti del campionato di Serie A femminile.

aggiornato al 3 agosto 2021

Rosa giocatrici Roma women 2021-22

La rosa della Roma calcio femminile è attualmente composta da 22 calciatrici. Eccole nel dettaglio, suddivise in base al ruolo ricoperto in campo.

Portieri

La porta giallorossa è difesa da:

Rosalia Pipitone , italiana e vice capitano della squadra

, italiana e vice capitano della squadra Rachele Baldi , italiana in squadra dal 2020

, italiana in squadra dal 2020 Camelia Ceasar, portiere di nazionalità rumena.

Difensori

La difesa dell’AS Roma femminile è composta da:

Elisa Bartoli, capitano della squadra e giocatrice della nazionale di calcio italiana femminile.

capitano della squadra e giocatrice della nazionale di calcio italiana femminile. Elena Linari , difensore centrale italiana della nazionale, in giallorosso dal 2021.

, difensore centrale italiana della nazionale, in giallorosso dal 2021. Tecla Pettenuzzo , giocatrice italiana fa parte di questa squadra dal 2019.

, giocatrice italiana fa parte di questa squadra dal 2019. Allyson Swaby , difensore di nazionalità giamaicana.

, difensore di nazionalità giamaicana. Claudia Ciccotti, italiana che può ricoprire sia il ruolo di difensore che quella di centrocampista.

italiana che può ricoprire sia il ruolo di difensore che quella di centrocampista. Lucia Di Guglielmo, italiana acquistata dalla Roma nell’estate 2021, ricopre il ruolo di terzino.

Centrocampiste

A centrocampo la squadra capitolina può contare su:

Angelica Soffia, centrocampista italiana alla Roma dal 2018

centrocampista italiana alla Roma dal 2018 Manuela Giuliano , centrocampista offensivo della nazionale di calcio italiana femminile

, centrocampista offensivo della nazionale di calcio italiana femminile Vanessa Bernauer, giocatrice di nazionalità svizzera

giocatrice di nazionalità svizzera Giada Greggi, italiana e proveniente dalla Roma femminile primavera

italiana e proveniente dalla Roma femminile primavera Andrine Hegerberg, calciatrice di nazionalità norvegese.

Attaccanti

Arriviamo poi all’attacco giallorosso, formato da:

Andressa Alves, attaccante della nazionale brasiliana

attaccante della nazionale brasiliana Annamaria Serturini, punta di nazionalità italiana

punta di nazionalità italiana Paloma Lazaro, calciatrice spagnola in squadra dal 2020

calciatrice spagnola in squadra dal 2020 Benedetta Glionna , italiana arrivata alla Roma nell’estate 2021

, italiana arrivata alla Roma nell’estate 2021 Maria Zecca, attaccante italiana

attaccante italiana Alice Corelli, approdata in prima squadra delle giovanili della Roma

approdata in prima squadra delle giovanili della Roma Serena Landa, punta di nazionalità italiana

punta di nazionalità italiana Valeria Pirone, italiana fa parte della squadra dal 2021.

Chi allena la Roma femminile?

La squadra della Roma 2021-22 è allenata da Alessandro Spugna, ex allenatore delle giovanili della Juventus women prima e dell’Empoli femminile poi.

Le calciatrici della Roma femminile convocate in nazionale

Nella rosa della AS Roma figurano diverse calciatrici vestono la maglia azzurra della nazionale italiana. Ad esempio Elisa Bartoli rientra stabilmente fra le convocate del CT Milena Bertolini ed è una delle titolari sulla sua fascia, stesso discorso per Elena Linari, nel ruolo di difensore centrale.

Vengono solitamente convocate anche:

Manuela Giuliano, il perno del centrocampo delle azzurre, pur essendo ancora giovane, ma dotata di grande talento.

Annamaria Serturini

Giada Greggi.

Lo stipendio delle giocatrici della Roma woman

Per capire quanto guadagnano le giocatrici della Roma, bisogna innanzi tutto dire che si tratta di somme lontanissime rispetto a quelle percepite dagli uomini. Questo perché a differenza loro alle calciatrici in Italia non è stato ancora riconosciuto lo status di professioniste (ma lo diventeranno dal 2022 in virtù della riforma dello sport introdotta dal governo Draghi).

Fino ad allora però le giocatrici hanno un tetto massimo allo stipendio di 30.658 € lordi l’anno, a cui si possono aggiungere eventuali rimborsi. Per questo sicuramente ad oggi, anche la calciatrice più pagata della squadra non percepirà una cifra maggiore di 40.000 euro.

A questa cifra possono essere sommati gli introiti derivanti da altre attività, in qualche modo legate a quella di calciatrice. Ad esempio dalle sponsorizzazioni pubblicitarie di marchi o prodotti.

Nel caso specifico della Roma, Elisa Bartoli ha avuto modo di instaurare una collaborazione con la Nike, il noto marchio di abbigliamento e calzature sportive. Non sono note le cifre percepite per questo, ma di sicuro si tratta di cifre in grado di alzare il reddito complessivo della giocatrice giallorossa.

Detto questo, per il futuro ci si aspetta che la posizione contrattuale delle calciatrici italiane venga adeguata a quella di molti altri paesi stranieri. Ciò al fine di mantenere le atlete di maggior talento nel nostro campionato di Serie A femminile.