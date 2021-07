Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

La rosa della Juve femminile 2021 2022. Chi sono le giocatrici attuali? Scopriamo le protagoniste della Juventus femminile.

La rosa 2021/22 della Juventus femminile è composta da 23 calciatrici. Ecco la formazione della Juve donne.

Aggiornato al 29 luglio 2021

Giocatrici Juventus Women 2021-22

Portieri

Dopo l’addio già ufficializzato da Laura Giuliani, titolare delle ultime stagioni, attualmente la rosa della Juventus woman può contare su tre portieri di ruolo:

Roberta Aprile, italiana classe 2000 arrivata dall’Inter women

italiana classe 2000 arrivata dall’Inter women Pauline Peyraud-Magnin, portiere francese del 92 con esperienza europea maturata all’Arsenal femminile e non solo

portiere francese del 92 con esperienza europea maturata all’Arsenal femminile e non solo Valentina Soggiu, giovane italiana del 2003 su cui la società punta per il futuro.

Difensori

In difesa, impossibile non citare per prima Sara Gama, centrale e capitano della Juve e della nazionale italiana donne.

La calciatrice vanta apprezzamenti sia in campo che fuori. Ad esempio in occasione della Giornata internazionale della donna, la casa produttrice di giocattoli Mattel l’ha inserita tra le 17 personalità femminili internazionali «che hanno saputo diventare fonte di ispirazione per le generazioni di ragazze del futuro».

L’altra centrale è Linda Biagitta Sembrant, esperta calciatrice di nazionalità svedese, che ha debuttato in bianconero nella stagione 2019-20.

Le fasce, invece, sono presidiate da:

Lisa Boattin , sull’out sinistro della Juventus sin dal 2017

, sull’out sinistro della Juventus sin dal 2017 Tuija Annika Hyyrynen, calciatrice finlandese con già tantissime presenze alla Juve nel ruolo di terzino destro.

A cercare di soffiare loro il posto ci penserà Matilde Lundorf Skovsen, 22 anni, ma con con già diverse presenze con la nazionale danese. Le due scandinave hanno un contratto fino a giugno 2022.

Arricchiscono, poi, il reparto difensivo bianconero le italiane:

Cecilia Salvai, difensore e vice-capitano della squadra, alla Juve dal 2017, quindi presente in tutti i 4 scudetti vinti fino ad ora.

difensore e vice-capitano della squadra, alla Juve dal 2017, quindi presente in tutti i 4 scudetti vinti fino ad ora. Sara Caiazzo, difensore centrale alla Juventus women dall’estate 2019.

difensore centrale alla Juventus women dall’estate 2019. Martina Lenzini, difensore anche della nazionale italiana femminile, arrivata nel calciomercato estivo dal Sassuolo.

Centrocampisti

I fari del centrocampo bianconero, invece, sono:

Sofie Junge Pedersen , danese arrivata a Torino nel 2018

, danese arrivata a Torino nel 2018 Arianna Caruso, regista classe ’99 ma con già con tantissime presenze con la Juve.

Altre veterane, con la squadra fin dal 2017, sono le italiane:

Martina Rosucci, centrocampista con spiccate doti offensive

centrocampista con spiccate doti offensive Valentina Cernoia, che si contraddistingue per qualità tecniche e un piede sinistro fatato.

Completa la zona mediana del campo:

Annahita Zamanian Bakhtiari, calciatrice inglese arrivata alla Juve dal Paris Saint Germain.

calciatrice inglese arrivata alla Juve dal Paris Saint Germain. Alice Giai, giovane italiana del 2003, promossa in prima squadra dopo aver giocatore nell’under 19 della Juve women.

Attaccanti

Il tandem offensivo titolare della Juventus femminile non si discute: Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, che insieme hanno contribuito a renderlo uno dei più forti a suon di gol. Questo non solo in bianconero, ma anche nella Nazionale italiana donne.

A completare il tridente, nel 4-3-3 solitamente utilizzato della squadra ci sono:

Andrea Staskova , attaccante 2000 della Repubblica Ceca, arrivata dallo Sparta Praga.

, attaccante 2000 della Repubblica Ceca, arrivata dallo Sparta Praga. Lina Mona Andrea Hurtig , duttile calciatrice approdata in bianconero dopo diversi anni ad alti livelli nella sua Svezia, al Linköping.

, duttile calciatrice approdata in bianconero dopo diversi anni ad alti livelli nella sua Svezia, al Linköping. Alice Ilaria Berti , promossa in pianta stabile in organico ed è diventata il modello di tutte quelle calciatrici della Juventus femminile primavera che, spesso per necessità, vengono aggregate per qualche partita alla prima squadra.

, promossa in pianta stabile in organico ed è diventata il modello di tutte quelle calciatrici della Juventus femminile primavera che, spesso per necessità, vengono aggregate per qualche partita alla prima squadra. Agnese Bonfantini, attaccante italiana arrivata nell’estate 2021 dalla Roma Calcio.

Allenatore Juve femminile

Infine, l’intera rosa della Juventus donne è allenata da Joe Montemurro ex tecnico dell’Arsenal, da giugno chiamato a sostituire Rita Guarino sulla panchina bianconera, per la stagione calcistica 2021-22.

Calciatrici della Juve che giocano nella nazionale italiana femminile

Il calcio femminile ha conosciuto un’impennata di consensi grazie alle ottime performance delle calciatrici della nazionale italiana nel campionato mondiale e nelle successive qualificazioni agli europei. Le ragazze si sono fatte apprezzare per la loro grinta e per l’attaccamento alla maglia azzurra, ma come avviene per le squadre maschili anche loro militano nei rispettivi club di serie A.

In particolare molte provengono dalla Juventus femminile, squadra vincitrice scudetto 2020-21. Due nomi su tutti? Sara Gama, capitana e col record di presenze fra le azzurre e Cristiana Girelli, bomber più prolifica in attività fra le italiane. La Girelli e Barbara Bonansea rappresentano due delle punte di diamante della nazionale femminile.

Fanno parte stabilmente delle convocate in azzurro anche: Cecilia Salvai, Lisa Boattin, Martina Rosucci, Valentina Cernoia e Arianna Caruso.

Quanto guadagnano le giocatrici e quali sono le condizioni contrattuali

Detto della composizione della rosa, vediamo ora quanto guadagnano le giocatrici della formazione campione d’Italia del campionato di Serie A. Partiamo subito dicendo che lo stipendio delle calciatrici è lontano anni luce rispetto a quello dei colleghi uomini.

Infatti, le ragazze ad oggi non sono ancora professioniste e non possono firmare dei contratti di lavoro con le società, ma soltanto accordi privati. Questo implica che le donne giocatrici siano considerate dilettanti e non ricevono i contributi previdenziali.

Oltre allo stipendio, il cui tetto è pari a 30.658 € lordi l’anno, le ragazze ricevono dei rimborsi fino ad un massimo di 61 euro al giorno. Attenzione però, perché la riforma dello sport realizzata dal Governo Draghi, renderà le calciatrici professioniste nel 2022 e questo inciderà anche sui loro contratti futuri.

Qual è lo stipendio delle giocatrici della Juventus femminile?

Per fare un esempio, Barbara Bonansea guadagna circa 40.000 € lordi a stagione, che netti sono poco più della metà. Si tratta sostanzialmente del limite massimo guadagnabile dalle calciatrici, anche se può essere superato grazie a premi e bonus. Un altro nome importante, ossia Sara Gama, guadagna 30.000 euro lordi l’anno (a cui bisogna aggiungere altri introiti).

Detto delle due giocatrici più rappresentative, bisogna sottolineare che il tetto salariale (come da regolamento FIGC), vale anche per tutte le altre. Dunque, nessuna guadagna oltre i 30.000 € di base, a cui vanno aggiunti i rimborsi.

Un discorso a parte vale per le sponsorizzazioni pubblicitarie, che consentono alle calciatrici di conseguire guadagni più elevati. Ad esempio Sara Gama è stata testimonial di un noto marchio che produce shampoo, ma di recente anche Cecilia Salvai ha sponsorizzato un brand di personal care.

Quella delle pubblicità e del marketing potrebbe rappresentare una fonte di guadagno importante in futuro, specie se la crescita dell’interesse verso il movimento calcistico femminile dovesse confermarsi in Italia.

Quali prospettive future per il calcio femminile?

Per il futuro delle giocatrici del campionato italiano è fondamentale diventare professioniste, cosa che avverrà grazie alla riforma dello sport 2021 realizzata dal governo. Questo sia per garantire stipendi più elevati, sia per evitare che le più talentuose vadano all’estero, dove possono ottenere questo status e guadagnare di più.

Le calciatrici della Juventus, che giocano anche la competizione europea della Champions League femminile, destinata solo ai migliori club europei, hanno comunque condizioni salariali migliori rispetto a quelle di molte colleghe che giocano in Italia. Infatti, nelle serie minori ci sono molte calciatrici che nemmeno ricevono un compenso per giocare. Questo, visto il crescente interesse del pubblico, rappresenta un problema da risolvere il prima possibile.

