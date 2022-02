Juventus femminile classifica aggiornata 2021-2022

Classifica Juventus femminile Serie A 2022. Guarda punti e risultati in campionato della prima squadra Donne della Juventus F.C.

Juventus femminile classifica. La squadra bianconera campione d’Italia in carica è in corsa nel campionato di calcio femminile 2021-2022 per la vittoria del quinto scudetto. Partita dopo partita la graduatoria si va delineando, ma solo al termine della stagione (ovvero a maggio 2022) conosceremo quella finale. Ecco intanto la classifica aggiornata dopo l’ultima giornata giocata.

Juventus women classifica Serie A

Dove giocano le ragazze della Juve?

Le partite casalinghe della Juventus femminile si giocano presso lo Juventus Training Center di Vinovo (Torino). Le calciatrici allenato da mister Joe Montemurro si allenano sempre in questo centro sportivo. In alcune occasioni, come nel caso della Champions League 2021-2022, hanno giocato alcune partite anche all’Allianz Stadium, ovvero lo stadio dove solitamente gioca la Juve maschile.

Quante Champions ha vinto la Juventus femminile

La juventus women non ha mai vinto la Uefa Champions League femminile fino ad ora. Ma nell’edizione 2021-2022 in corso ha raggiunto il suo miglior traguardo di sempre, qualificandosi ai quarti di finale.

E’ quindi entrata fra le prime 8 squadre in Europa ed ora nei quarti di finale di Champions ha l’occasione di migliorare ulteriormente questo traguardo. Se dovesse infatti battere le prossime avversarie, ovvero la squadra francese del Lione femminile, si qualificherebbe alle semifinali, entrando di fatto fra i primi 4 club europei.

Juventus femminile Champions League 2022. Tutte le partite e le avversarie delle bianconere

Juventus femminile mercato

L’ultimo acquisto di mercato della Juve women è stata Julia Grosso, centrocampista canadese acquistata dalla società a fine dicembre 2021. L’oro Olimpico di Tokyo ha così rinforzato la rosa delle giocatrici della Juventus per la stagione in corso. L’obiettivo del club con queste calciatrici è quello di competere al meglio nelle 3 competizioni in corso: Serie A femminile, Champions League e Coppa Italia 2021-2022.

Abbiamo visto la classifica della Juventus femminile e altre informazioni sulla squadra bianconera. Se invece volete sapere quando giocano le ragazze della Juve vi consigliamo di dare un’occhiata al calendario di Serie A femminile 2021-2022.

