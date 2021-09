Coppa Italia femminile 2021-22. Calendario di tutte le partite

Coppa Italia femminile 2021 2022 quando inizia. Date partite, gironi, regolamento e squadre di Serie A e B che partecipano al torneo.

Coppa Italia femminile al via. Dopo i turni preliminari, la competizione entra nel vivo. Si parte dal 17 ottobre 2021, con una fase a gironi da otto gruppi di tre squadre ciascuno e gare di sola andata, per poi proseguire con le eliminatorie dirette che condurranno alla finalissima che assegnerà il trofeo.

Coppa Italia femminile 2021-22 tabellone partite

Ecco come sono composti i gruppi e quando si giocano tutte le prossime partite di Coppa Italia femminile, in base al sorteggio.

Gruppo 1 Cittadella Verona 17 ottobre Verona Milan 20 novembre Cittadella Milan 19 dicembre Gruppo 2 ChievoVerona Napoli 17 ottobre ChievoVerona Empoli 20 novembre Empoli Napoli 19 dicembre Gruppo 3 Torres Ravenna 17 ottobre Torres Sampodoria 20 novembre Ravenna Sampdoria 19 dicembre Gruppo 4 Pro Sesto San Marino 17 ottobre Pro Sesto Inter 20 novembre San Marino Inter 19 dicembre Gruppo 5 Roma CF Pink Bari 17 ottobre Roma CF Juventus 20 novembre Pink Bari Juventus 19 dicembre Gruppo 6 Brescia Lazio 17 ottobre Brescia Fiorentina 20 novembre Lazio Fiorentina 19 dicembre Gruppo 7 Cesena Como 17 ottobre Cesena Sassuolo 20 novembre Como Sassuolo 19 dicembre Gruppo 8 Tavagnacco Pomigliano 17 ottobre Tavagnacco Roma 20 novembre Pomigliano Roma 19 dicembre

Come si vede sono tre i turni di gara: 17 ottobre, 20 novembre e 19 dicembre. Passa la prima di ogni girone, che accede direttamente ai quarti di finale, da giocare con sfide di andata e ritorno, così come le semifinali. Finalissima secca, in campo neutro ancora da definire.

Chi ha vinto la Coppa Italia femminile 2021

C’è grande attesa per l’edizione di questa stagione della Coppa Italia, la cinquantesima. Anche se il format è completamente cambiato rispetto a quella che assegnò il primo titolo, nel 1971. Corsi e ricorsi del calcio. Quella prima edizione fu conquistata dalla Roma che a distanza di cinquant’anni ha vinto la coppa della scorsa stagione, battendo il Milan nella finale di Reggio Emilia del 30 maggio 2021.

E anche se l’albo d’oro dice Roma, va detto che quel club – pur con lo stesso nome e gli stessi colori – era una società diversa. Quindi per la squadra capitolina si può a buon diritto parlare di ‘primo trofeo’.

Coppa Italia femminile 2021-22 regolamento

La Coppa Italia coinvolge tutte le squadre di Serie A e Serie B iscritte alla Lega Calcio femminile. Ma due sono già state eliminate: il Palermo, battuto in casa dalla Torres, che dopo le glorie degli anni passati torna nel calcio che conta con un progetto molto ambizioso, e il Cortefranca, eliminato dalla Pro Sesto. Le due squadre vincenti sono entrate di diritto nel sorteggi dei gironi che dal 17 ottobre apriranno il percorso verso la finale.

Ogni girone prevede una squadra di Serie A di fascia alta, una di Serie B di fascia bassa e una squadra tra le minori di A e le maggiori del campionato cadetto. Un format interessante che, contrariamente a quanto succede nella Coppa Italia maschile, privilegia le squadre di fascia più bassa che nel girone all’italiana con gare di sola andata giocherà entrambe le partite in casa.

Queste, in sintesi regole e partite in calendario per la Coppa Italia femminile 2021-22. Tante squadre in corsa, ma solo una riuscirà a vincere l’ambito trofeo.

