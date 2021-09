Serie C femminile 2021-22. Calendario, classifica e risultati

Calcio femminile tutti i gironi della Serie C. Ecco il calendario delle partite, risultati e classifica di ogni girone.

Serie C, finalmente anche questo campionato ha il suo calendario reso noto dalla divisione calcio femminile. Si tratta di un torneo atipico, perché composto da ben 48 squadre suddivise in 3 gironi (A, B e C) da 16 squadre ciascuno.

Per questo le gare da giocare sono tante e vedranno le partecipanti al campionato scendere in campo dal 10 ottobre 2021 in poi. Vediamo quindi quali sono le prossime partite girone per girone.

Serie C girone A tutte le partite

Partiamo dal girone A, della serie C femminile. Ecco le partite stabilite nel nuovo calendario.

1°giornata

Pavia Academy-Pistoiese 10 ottobre ore 15:00 Arezzo-Azalee 10 ottobre ore 15:00 Genoa-Perugia 10 ottobre ore 15:00 Pinerolo-Fiamma Monza 10 ottobre ore 15:00 Real Meda-Lucchese 10 ottobre ore 15:00 Spezia-Orobica Bergamo 10 ottobre ore 15:00 Ternana-Indipendiente Ivrea 10 ottobre ore 15:00 Pontedera-Caprera 10 ottobre ore 15:00

2°giornata

Azalee-Pavia Academy 17 ottobre ore 15:00 Caprera-Real Meda 17 ottobre ore 15:00 Fiamma-Monza 17 ottobre ore 15:00 Indipendiente Ivrea-Genoa 17 ottobre ore 15:00 Lucchese-Arezzo 17 ottobre ore 15:00 Orobica Bergamo-Ternana 17 ottobre ore 15:00 Perugia-Pinerolo 17 ottobre ore 15:00 Pistoiese-Spezia 17 ottobre ore 15:00

A seguire ci saranno tutte le altre gare del campionato di Serie C femminile, fino a fine stagione prevista per il 5 giugno 2022.

Calendario partite serie C femminile girone b

Queste invece le prossime partite di Serie C femminile, in programma nel girone B.

1° giornata

Atletico Oristano-Padova 10 ottobre ore 15:00 Bologna-Brixen Obi 10 ottobre ore 15:00 Riccione-Jesina 10 ottobre ore 15:00 Portogruaro-Accademia Spal 10 ottobre ore 15:00 Trento-Mittici 10 ottobre ore 15:00 Vfc Venezia-Isera 10 ottobre ore 15:00 Vicenza-Triestina 10 ottobre ore 15:00 Vis Civitanova-Venezia FC 10 ottobre ore 15:00

2° giornata

Accademia Spal-Vfc Venezia 17 ottobre ore 15:00 Padova-Portogruaro 17 ottobre ore 15:00 Isera-Bologna 17 ottobre ore 15:00 Jesina-Atletico Oristano 17 ottobre ore 15:00 Mittici-Vicenza 17 ottobre ore 15:00 Brixen Obi-Vis Civitanova 17 ottobre ore 15:00 Triestina-Riccione 17 ottobre ore 15:00 Venezia FC-Trento 17 ottobre ore 15:00

Con squadre blasonate come Vicenza o i due di team di Venezia, questo raggruppamento si preannuncia estremamente equilibrato per il resto della stagione.

Serie C femminile girone C calendario

Questo infine, il calendario con date e orari di tutte le prossime partite della Serie C girone C.

1° giornata

Apulia Trani-Aprilia Racing 10 ottobre ore 15:00 Castrolibero-Lecce women 10 ottobre ore 15:00 Fesca Bari-Crotone 10 ottobre ore 15:00 Formello-Vis Mediterranea 10 ottobre ore 15:00 Independet-Chieti 10 ottobre ore 15:00 Matera-Roma XIV Decimoquarto 10 ottobre ore 15:00 Pescara-Trastevere 10 ottobre ore 15:00 Res women-Catania 10 ottobre ore 15:00

2° giornata

Aprilia Racing-Independent 17 ottobre ore 15:00 Chieti-Castrolibero 17 ottobre ore 15:00 Catania-Fesca Bari 17 ottobre ore 15:00 Crotone-Pescara 17 ottobre ore 15:00 Roma XIV Decimoquarto-Apulia Trani 17 ottobre ore 15:00 Trastevere-Formello 17 ottobre ore 15:00 Vis Mediterranea-Matera 17 ottobre ore 15:00 Lecce women-Res women 17 ottobre ore 15:00

In questo caso molti club del centro e sud Italia si giocheranno la vittoria del torneo. Interessante notare la presenza di ben 3 squadre che fanno riferimento alla città di Roma.

Serie C femminile 2021-22 classifica e risultati

I risultati delle partite viste fin qui in calendario e quelle seguenti influiranno sulla classifica del campionato di Serie C, che si andrà man mano componendo. Solo al termine della stagione calcistica 2021-22, ovvero a giugno, conosceremo il responso finale.

Ricordiamo che solo le vincenti di ogni girone saranno promosse in Serie B femminile, nella successiva stagione. Viceversa le ultime 2 classificate di ogni girone retrocederanno in eccellenza e verranno sostituite da altrettante neopromosse.

Questo tutto quello che c’è da sapere sul calendario della Serie C di calcio femminile. Come visto le squadre e le partite sono tantissime, per un torneo che si preannuncia appassionante e quindi tutto da seguire.

