Serie C femminile 2023/2024. Tutti i gironi del campionato di serie c calcio donne: squadre, partite, risultati e classifica aggiornata girone per girone.

Serie C femminile, sono 3 i gironi che compongono questo campionato, come definito dalla divisione calcio femminile Lnd. Il torneo donne di Serie C è composto da 48 squadre in totale (16 per ogni girone) e prosegue con un turno giocato ogni settimana. Conosciamo quindi il calendario con le prossime partite in programma girone per girone e quali squadre partecipano.

Serie C femminile girone A 2023-24, prossime partite

Iniziamo con il girone A di serie C donne. Ecco date e orari della quinta giornata del campionato 2023 2024 e delle successive fino a fine campionato, così come definite dalla LND calcio femminile.

PARTITA DATA E ORA Angelo Baiardo-Moncalieri domenica 8 ottobre ore 15:30 Independiente Ivrea-Monterosso domenica 8 ottobre ore 15:30 Azalee Solbiatese-Roma CF domenica 8 ottobre ore 15:30 Livorno-Spezia domenica 8 ottobre ore 15:30 Lumezzane-rinascita doccia domenica 8 ottobre ore 15:30 Tharros-Accademia Vittuone domenica 8 ottobre ore 15:30 Orobica Bergamo-Caprera domenica 8 ottobre ore 15:30 Pro Sesto-Real Meda domenica 8 ottobre ore 15:30

Calcio femminile Serie C girone B 2023 2024 calendario

Nel girone B del campionato femminile di Serie C, la LND ha comunicato chi si affronterà nelle prossime partite. Ecco quindi quando si giocano tutte le gare della 5a giornata:

PARTITA DATA E ORA Chieti-Triestina domenica 8 ottobre ore 11:30 L'Aquila-Trento domenica 8 ottobre ore 12:00 Riccione-Venezia domenica 8 ottobre ore 15:30 Jesina-Perugia domenica 8 ottobre ore 15:30 Padova-Treviso domenica 8 ottobre ore 15:30 Sudtirol-Vicenza domenica 8 ottobre ore 15:30 Venezia 1985-Meran Women domenica 8 ottobre ore 15:30 Villorba-Accademia Spal domenica 8 ottobre ore 15:30

Calendario partite serie C girone C 2023/24

Infine, eccoci al girone C quello con le squadre del centro-sud Italia. Di seguito tutte le partite in programma per il 5° turno del torneo di calcio femminile Serie C girone C 2023 2024:

PARTITA DATA E ORA Apulia Trani-Vis Mediterranea domenica 8 ottobre ore 15:30 Crotone-Villariccia domenica 8 ottobre ore 15:30 Grifone gialloverde-Castrolibero domenica 8 ottobre ore 15:30 Independent-Lecce domenica 8 ottobre ore 15:30 Molfetta-Montespaccato domenica 8 ottobre ore 15:30 Palermo-Frosinone domenica 8 ottobre ore 15:30 Salernitana-Catania domenica 8 ottobre ore 15:30 Trastevere-Matera domenica 8 ottobre ore 15:30

Serie C 2023-24 risultati e classifica calcio femminile

Come visto il campionato di C donne è iniziato da alcune settimane con tutte le partite in calendario. Quindi la classifica dei 3 gironi comincia a prendere forma dopo i risultati ottenuti dalle squadre iscritte a questo appassionato campionato di calcio femminile. Ecco dunque la classifica aggiornata dopo l’ultima giornata disputata in ogni girone.

Squadre Girone A serie C donne

Orobica Calcio Bergamo 12 punti Lumezzane 9 punti Roma CF 9 punti Independiente Ivrea 7 punti Moncalieri 7 punti Azalee Solbiatese 7 punti Monterosso 6 punti Spezia 6 punti Pro Sesto 5 punti Angelo Baiardo 5 punti Real Meda 3 punti Livorno 1 punto Accademia Calcio Vittuone 1 punto Rinascita Doccia 1 punto Caprera 0 punti Tharros 0 punti

Squadre Girone B serie C femminile

Meran Women 12 punti Sudtirol 12 punti Venezia 10 punti Riccione 8 punti Trento 7 punti Vicenza 6 punti Condor Treviso 6 punti Venezia 1985 6 punti Villorba 5 punti Accademia Spal 4 punti Jesina 4 punti Padova 4 punti Triestina 3 punti Chieti 3 punti L’Aquila 1 punto Perugia 0 punti

Squadre Girone C serie C donne

Trastevere 12 punti Catania 12 punti Matera Città dei Sassi 9 punti Vis Mediterranea 9 punti Independent 9 punti Villaricca 6 punti Lecce Women 6 punti Montespaccato 6 punti Salernitana 4 punti Frosinone 4 punti Molfetta 4 punti Palermo 3 punti Coscarello Castrolibero 2 punti Grifone Gialloverde 1 punto Apulia Trani 1 punto Crotone 0 punti

Ovviamente come sempre accade i risultati dei prossimi turni determineranno la graduatoria. Quindi per trovarsi nelle prime posizioni le squadre dovranno cercare di vincere quante più gare possibili, ottenendo di volta in volta i 3 punti o il punto assegnato quando si pareggia. Come spiegato nel video le prime lotteranno per la promozione in Serie B femminile, mentre le ultime per evitare la retrocessione nelle categorie inferiori.

In breve il campionato di Serie C femminile, è iniziato il 10 settembre 2023 e proseguirà fino all’ultima giornata in programma il 2 giugno 2024, come stabilito sul sito ufficiale LND Calcio femminile. Vi consigliamo di tornare spesso in questa pagina per trovare risultati e classifica sempre aggiornati di tutti i gironi del campionato di Serie C donne.

