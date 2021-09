Calcio femminile italiano Serie B. Tutte le partite 2021-22

Calcio femminile serie B 2021-22. Date e calendario di tutte le partite di campionato. Risultati e classifica serie b femminile.

Calcio femminile. E’ stato sorteggiato il calendario con tutte le partite della Serie B femminile 2021/22. Un campionato avvincente e ricco di squadre interessanti che ambiscono alla Serie A. Sono 26 le giornate che si giocheranno (13 di andata e 13 di ritorno), in virtù delle 14 squadre che partecipano al torneo.

Calendario Serie B femminile 2021-22

Ecco tutte le prossime partite della Serie B women, stabilite in calendario dalla FIGC divisione calcio femminile.

1° giornata Serie B femminile 21-22

Bari - Palermo domenica 12 settembre Brescia - Ravenna domenica 12 settembre Chievo Verona - Pro Sesto domenica 12 settembre Cortefranca - Roma CF domenica 12 settembre Come - Cittadella domenica 12 settembre San Marino - Torres domenica 12 settembre Tavagnacco - Cesena domenica 12 settembre

2° giornata Serie B femminile 21-22

Cesena - Como domenica 19 settembre Cittadella - Chievo Verona domenica 19 settembre Palermo - Cortefranca domenica 19 settembre Pro Sesto - Bari domenica 19 settembre Ravenna - San Marino domenica 19 settembre Roma CF - Tavagnacco domenica 19 settembre Sassari - Brescia domenica 19 settembre

Date inizio e fine campionato Serie B femminile

Come abbiamo visto il campionato di calcio femminile italiano di serie B, inizia il 12 settembre, quindi alcune settimane dopo rispetto alla partenza di quello di Serie A.

A seguire si svolgeranno tutte gli altri incontri, per un totale complessivo di 182, distribuiti nei vari mesi a cavallo fra il 2021 e il 2022. La fine del campionato è infatti prevista per il 22 maggio 2022, quando si disputerà l’ultima giornata.

Molte le squadre forti che giocano in Serie B e puntano alla promozione in A, fra queste la Roma calcio femminile, ma attenzione anche a tutte le altre. Ad esempio San Marino Academy e Pink Bari, che l’anno scorso giocavano in Serie A women e potrebbero essere protagoniste, senza nulla togliere ad altre squadre ugualmente forti.

Serie B femminile 2021-22 classifica e risultati

Come per tutti i campionati di calcio, anche in questo caso la classifica finale andrà a formarsi in base ai risultati ottenuti dalle squadre giornata per giornata. Solo al termine delle stagione sapremo con certezza chi verrà promosso in Serie A e chi invece retrocederà nella Serie C femminile.

L’ultimo campionato di Serie B femminile disputato (2020-21) è stato vinto dalla Lazio femminile, che insieme a Pomigliano (classificata seconda) ha ottenuto la promozione nella massima serie. Sono invece retrocesse in Serie C 4 squadre: Orobica, Vicenza, Pontedera e Perugia, sostituite nel nuovo campionato da altrettante neopromosse.

Ma ora c’è un nuova stagione da affrontare, quindi tutte le squadre e le giocatrici sono pronte a dare il massimo, per raccogliere più vittorie e punti possibili. Anche perché dal prossimo anno il format dei campionati cambierà, quindi questa stagione calcistica ha un valore ancora maggiore se possibile.

E’ tutto per quanto riguarda il calendario di serie b 2021-22. Anche questo campionato contribuisce a rendere il calcio femminile italiano spettacolare e ricco di interesse per i tifosi, a prescindere dalla propria fede.

