Raramente si è visto un campionato di Serie B femminile così spettacolare e incerto che promette una corsa a quattro per le prime due posizioni. Se la Lazio conserva cinque punti di vantaggio si avvicinano anche per la capolista le partite più insidiose, in particolare quella con la Ternana che nelle ultime quattro giornate avrà ben due scontri diretti.

Intanto però la 26esima giornata propone sfide estremamente interessanti che potrebbero anche risultare decisive nel conto finale delle posizioni di vertice.

Serie B, il testa a testa a distanza tra Lazio e Ternana

In attesa di Lazio-Ternana, in programma il prossimo fine settimana (all’andata finì in parità) dopo il turno infrasettimanale posizionato in concomitanza con la festa del 1 maggio, le due formazioni di testa affrontano un turno non impossibile. Lazio ospite del Pavia ancora alla ricerca disperata di punti salvezza soprattutto dopo la sconfitta subita nello scontro diretto contro il San marino, la settimana scorsa.

Ternana che, dal canto suo, affronta otto giorni decisivi nella sua rincorsa alla promozione con la prima di una serie tre sfide davvero estremamente insidiose: si comincia con la visita sul campo del Bologna per poi proseguire con il big match casalingo contro il Cesena e chiudere con la trasferta più difficile di tutta la stagione, quella di Formello in casa della Lazio. Una settimana al termine della quale, nel bene e nel male, la Ternana avrà molte delle risposte che cerca circa la propria competitività e la sua lunga rincorsa alla promozione.

Inseguitrici al bivio

Per Cesena e Parma, inseguitrici in lotta non solo per il secondo posto ma in grado anche di essere ago della bilancia per la prima posizione che porta direttamente in Serie A, la ventiseiesima giornata propone un turno interessante per molti aspetti diversi. In particolare per il Parma, chiamato ad affrontare il Tavagnacco, penultimo in classifica.

Partita decisiva non solo per le Ducali ma anche per le friulane che subendo un’altra sconfitta, davvero disastroso il loro percorso nel corso degli ultimi due mesi, rischiano di dover salutare con largo anticipo il campionato e accettare la retrocessione matematica in Serie C. Nel caso di una sconfitta in casa e con quattro partite ancora da giocare, il Tavagnacco risulterebbe retrocesso se il Freedom Cuneo vincesse quello che risulta essere un autentico spareggio salvezza contro il San Marino Academy.

Cesena chiamato a un match interessante in casa del Genoa, ormai in salvo ma ancora nelle condizioni di poter dire la sua per piazzarsi immediatamente alle spalle delle squadre di vertice, fino al quinto posto assoluto.

Le altre partite

Completano il quadro un paio di partite che potrebbero garantire tranquillità a formazioni che fino ad oggi non sono riuscite ancora a raggiungere la certezza della permanenza del campionato cadetto. Su tutte la sfida tra Res Roma e Arezzo con le capitoline chiamate a dare continuità a una stagione che fin qui le ho viste sempre troppo vicine alla zona bassissima della classifica e che con una vittoria potrebbero agganciare le toscane e chiamarsi probabilmente fuori da qualsiasi rischio di retrocessione.

Ormai formalmente lontane dei rischi, invece, Brescia e Verona con le scaligere che continuano il loro duello cittadino con il Chievo nella zona medio-alta e le rondinelle che hanno finalmente interrotto la loro caduta libera condizionata da ben cinque sconfitte consecutive grazie alla vittoria della settimana scorsa sul campo dell’Arezzo.

Risultati della 26esima giornata

H&D Chievo Women-Ravenna 1-1

Bologna-Ternana

Brescia-Hellas Verona

Genoa-Cesena

Pavia-Lazio

Res Women-Arezzo

San Marino Academy-Freedom

Tavagnacco-Parma

Classifica

Lazio 68, Ternana 63, Cesena e Parma 61, Hellas Verona 45, Chievo Verona 43, Genoa 38, Brescia 33, Bologna 32, Arezzo 27, Res Roma 24, San Marino Academy 24, Freedom Cuneo 23, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 5.

Prossimo turno: 26esima giornata

Mercoledì 1 maggio

Arezzo-Pavia

Brescia-Res Roma

Freedom Cuneo-Tavagnacco

Lazio-San Marino Academy

Parma-Genoa

Ravenna-Bologna

Ternana-Cesena

Hellas Verona-H&D Chievo Women