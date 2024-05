La Lazio femminile gioca sabato la partita che vale la promozione in Serie A Tutte le partite di Serie B penultimo turno 2023-2024

La delusione per una festa sfumata all’ultimo istante al termine del big match della settimana scorsa è solo un ricordo. La Lazio Women ha lavorato incessantemente tutto l’anno per arrivare al cospetto del traguardo più importante, il ritorno in Serie A Femminile e non fallirlo. Si tratta ‘solo’ di vincere l’ultima partita in programma a Ravenna contro una squadra ormai retrocessa e che quest’anno non ha mai raccolto nemmeno un successo.

Serie B, ultimo sforzo per la Lazio

È inutile sottolineare il fatto che il calcio, nella sua lunghissima storia, ci ha abituato a qualsiasi genere di sorpresa, anche la più improbabile. Ma di fronte a una situazione di questo tipo diventa davvero quasi impossibile pensare che la formazione biancoceleste, che insegue il ritorno nel massimo campionato dalla retrocessione del 2022, possa fallire una opportunità del genere.

Per l’occasione la Federcalcio ha deciso di anticipare la sfida di Ravenna al turno di sabato, alle 15. Se le cose andranno come dovrebbero andare due ore più tardi la Lazio potrà esplodere tutta la sua gioia festosa sia nello spogliatoio che sulla strada verso casa dove poi, domenica prossima, a Formello, riceverà il Parma in quella che è diventata una partita fondamentale per il secondo posto, e dunque per la squadra Ducale.

Sulla partita contro il Ravenna c’è davvero poco da dire da un punto di vista tecnico. E considerando anche la goleada della partita d’andata Lazio stra-favorita e con una motivazione che rende questa partita poco più di una formalità.

Grassadonia in panchina dopo l’ammonizione subita la settimana scorsa ma diffidato: in caso di ulteriore cartellino giallo rischia di essere squalificato per l’ultima di campionato.

Il testa a testa tra Parma e Ternana

Abbiamo già spiegato quelle che sono le prerogative di una sfida nella sfida all’interno del campionato di Serie B Femminile che ormai riguarda solo ed esclusivamente la Ternana e il Parma, appaiate al secondo posto in classifica in corsa per quello che sabato pomeriggio dovrebbe diventare l’unico accesso disponibile alla Serie A, ovvero lo spareggio con la penultima in classifica del massimo campionato che domenica prossima si chiuderà definitivamente.

Se la classifica dice che le squadre ancora in corsa sono perlomeno tre, includendo anche il Cesena, il buon senso suggerisce di escludere le romagnole anche perché con cinque punti di distacco, in una situazione del tutto identica a quella del primo posto, con la Lazio che ha cinque punti di vantaggio su Parma e Ternana e con due sole partite ancora da giocare, è evidente che decade qualsiasi ipotesi riguardante un arrivo ex-aequo. Quindi, se anche il Cesena vincesse ad Arezzo, è facile immaginare che dopo il turno di domenica le cavallucce saranno comunque costrette a rinviare al prossimo anno il sogno di una promozione che, per qualità di gioco, per la verità, avrebbero anche meritato.

Il vero duello, dunque, si limita a Parma e Ternana con le Ducali che ospitano il Chievo Verona, alle prese di un testa a testa con l’Hellas per il quinto posto assoluto, e le Fere impegnate nell’ultimo turno casalingo della stagione contro il Pavia, ormai retrocesso. Scontata la vittoria della Lazio, non meno scontata quella di Parma e Ternana che rinvierebbe i conti all’ultimo turno in programma. Con la Ternana costretta a fare un tifo sfrenato per la Lazio nella speranza che, festeggiando la promozione, le Aquilotte decidano di non lasciare campo aperto al Parma che è in vantaggio negli scontri diretti e che con sei punti nelle ultime due partite sarebbe certo scavalcarli dirette avversarie e andarsi a giocare lo spareggio per il ritorno in Serie A a un solo anno di distanza dal tonfo della scorsa stagione.

Le altre partite in programma

Sulle altre partite c’è davvero poco da dire considerando una classifica ormai quasi del tutto cristallizzata. Sono poche le posizioni che possono ancora essere messe in discussione oltre a quella che vale gli spareggi per la promozione in Serie A.

Il Verona che ospita il Bologna cerca di difendere dal Chievo la quinta piazza. Al Bologna guarda con attenzione anche il Genoa, cui la formazione felsinea nelle ultime settimane ha recuperato molti punti nella corsa al settimo posto assoluto. Le rossoblù saranno ospiti del Freedom a Cuneo dove la formazione piemontese festeggerà in casa la sua riconferma nel campionato cadetto per la seconda stagione consecutiva.

Interessante la dinamica che riguarda le posizioni di coda dove Brescia e Arezzo, Rondinelle in casa col san marino e toscane – come detto – in casa col Cesena, puntano alla nona posizione. Dall’undicesimo al tredicesimo posto assoluto è ancora tutto da definire considerando anche la partita della Res Roma, in salvo da domenica scorsa dopo la retrocessione del Pavia, in casa contro il Tavagnacco.

Sarà l’ultima partita casalinga di questa stagione per Arezzo, Brescia, Freedom, Parma, Ravenna, Res Roma, Ternana e Verona: un’occasione per salutare, magari per rimpiangere la categoria ma anche per fare un punto della situazione al termine di quello che è stato uno dei campionati più incerti ed entusiasmanti degli ultimi anni. Una vera e propria lezione anche per la Serie A, forse più qualitativa da un punto di vista tecnico ma molto meno spettacolare e avvincente.

Programma della 29esima giornata

Sabato 11 maggio

Ravenna-Lazio (ore 15.00)

Domenica 12 maggio

Freedom-Genoa (ore 12.00)

Arezzo-Cesena

Brescia-San Marino Academy

Hellas Verona-Bologna

Parma-H&D Chievo Women

Res Women-Tavagnacco

Ternana-Pavia

Classifica

Lazio 75, Ternana e Parma 70, Cesena 65, Hellas Verona 49, Chievo Verona 47, Genoa 41, Bologna 38, Brescia e Arezzo 34, Res Roma 29, San Marino Academy e Freedom Cuneo 27, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 4.

Programma della 30esima giornata

Domenica 19 maggio

Bologna-Arezzo

Cesena-Verona

Genoa-Res Roma

Chievo Verona-Freedom

Lazio-Parma

Pavia Academy-Brescia

San Marino Academy-Ternana

Tavagnacco-Ravenna