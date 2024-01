Come previsto il 14esimo turno del campionato di Serie B femminile si rivela una conferma per tutte le squadre di vertice che vincono largamente i loro impegni.

Successi per Lazio, Ternana e Parma sempre salde al comando della classifica e forti del loro 12esimo successo in campionato. Con il Cesena a inseguire a tre lunghezze di distanza ed Hellas Verona e Genoa poco più sotto.

Serie B, le vittorie delle capofila

Partendo dal risultato più eclatante la Lazio regola con sette gol il Ravenna, sempre più dimesso in fondo alla classifica senza vittorie e con un solo punto. Tutto molto scontato per la formazione allenata da Grassadonia che trova il vantaggio in contropiede con Popadinova. Poi su un altro contropiede conquista il rigore del 2-0 che Moraca, settimo centro stagionale, trasforma, e nel secondo tempo dilaga. Adriana Gomes in avvio di ripresa firma il terzo gol. A completare la goleada Palombi nel bel mezzo di una splendida tripletta di Noemi Visentin, scaltra a rubare palla al portiere avversario Martinoli in occasione del quinto gol ma straordinaria nella sua conclusione di forza a rete che chiude il match.

Vittoria netta su un campo mai facile come quello del Chievo Verona anche per il Parma: Ducali in vantaggio al quarto d’ora con un gran calcio di punizione di Caterina Fracaros, cui si aggiungono il raddoppio di Di Luzio, secondo gol in due partite per l’attaccante appena arrivata da Como che segna addirittura da terra, dopo un contrasto di testa, e Gago, al suo ottavo centro in campionato. Più difficile la vittoria della Ternana che batte 2-1 in trasferta il Pavia.

Partita di carattere quella del Pavia Academy in una sfida apertissima: Ternana subito in vantaggio con Sara Tui, che sfrutta caparbiamente una palla gestita male dalla difesa pavese. Poi due clamorose occasioni sprecate per il raddoppio, incluso un gol annullato, prima del pareggio di Codecà alla mezz’ora. Nel recupero del primo tempo è però Tarantino a riportare avanti le umbre grazie a un colpo di testa ben calibrato. Ripresa di marca umbra con Tui che sbaglia un calcio di rigore. La Ternana non chiude la partita ma di fatto non dà mai l’impressione di poter perdere il controllo del match.

Il resto della classifica

Dietro le tre squadre di testa, compatto, il gruppo delle inseguitrici guidato dal Cesena che con un perentorio 2-0 ridimensiona l’Arezzo che arrivava da un ottimo periodo di gioco e di risultati grazie ai gol di Sechi e D’Auria: undicesima vittoria per le romagnole. Reggono il ritmo brillantemente l’Hellas Verona, protagonista di una bella sfida, molto equilibrata a Bologna: veronesi sempre avanti grazie a una doppietta di Rognoni, che con dodici reti si conferma capocannoniere del torneo: suo il gol partita prima del centro di Colomba che costringe l’Hellas sulla difensiva per quasi tutta la fase finale del match.

Doppietta di Bargi e gol di Bettalli per il Genoa che si conferma al quinto posto in classifica battendo nettamente il Freedom Cuneo.

In coda, dove i punti cominciano a pesare davvero moltissimo, va a secco il San Marino Academy, che perde in casa 2-4 da un Brescia arrembante e in rimonta grazie ai gol decisivi nel secondo tempo di Stapelfeldt e Zazzera. Un punticino a testa per Res Roma e Tavagnacco: friulane in vantaggio 2-0 con Casellato e Cacciamali che però si fanno raggiungere nella ripresa da Duchnowska e Verrino.

Classifica sempre più sgranata con tre squadre appaiate al comando, e non meno di quattro-cinque squadre, dalla Res Roma in giù, a cercare di tenere lontano il 14esimo posto che porterebbe direttamente in Serie B.

Domenica il 15esimo e ultimo turno del girone di andata con due big match a dominare la scena: la sfida tra Parma e Lazio, ultimo confronto al vertice di questa prima parte di torneo, e la sfida tra Verona e Cesena, che può dire molto sulle ambizioni di queste due squadre non poi così troppo lontane dal vertice.