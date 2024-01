La partitissima tra Ternana e Lazio della scorsa settimana ha completamente ridisegnato gli equilibri di una classifica di Serie B femminile che si fa davvero entusiasmante.

Tre squadre al comando, quattro squadre nello spazio di tre soli punti con la prospettiva di altri scontri diretti decisivi già la prossima settimana.

Serie B Femminile, 14esimo giornata

Si gioca il penultimo turno di andata che non prevede sfide di cartello al vertice della classifica. La partita più interessante è sicuramente quella che vede il Parma, che da domenica scorsa ha concluso la sua splendida rincorsa di nove vittorie consecutive raggiungendo la prima posizione, ospite del Chievo Verona.

Molti i motivi di interesse: le clivensi, settime in classifica, arrivano da quattro risultati utili consecutivi. E il loro tecnico Ulderici – ex allenatore del Parma – non vede l’ora di giocare un tiro alla sua ex squadra. Partita che sulla carta rappresenta un rischio concreto per le Ducali che domenica prossima ospiteranno la Lazio in quello che sarà l’ultimo scontro diretto prima del giro di boa.

Turni non irresistibili per le altre capolista: la Lazio gioca a Ravanna, contro una squadra demoralizzatissima dall’ultimo posto in classifica, l’unica senza nemmeno una vittoria fin qui. Ternana ospite del Pavia, tre sconfitte consecutive e poco al di sopra della zona pericolo. Una Ternana costretta a rinunciare a Camilla Labate, vittima di una brutta frattura che complica ulteriormente il bilancio infermeria delle rossoverdi.

I match delle inseguitrici

Alla luce dell’ultima classifica tra le inseguitrici più prossime c’è il Cesena. Match interessantissimo quello delle romagnole che da una parte attendono mezzo passo falso di chi precede, ma dall’alte devono assolutamente fare risultato pieno contro l’Arezzo che, dopo un avvio di stagione complicato, ha definitivamente abbandonato la zona bassa della classifica con tre vittorie consecutive che hanno proiettato la squadra toscana nella parte medio alta della classifica.

Completano il quadro Bologna-Hellas Verona, Genoa-Freedom, San Marino Academy-Brescia e Tavagnacco-Res Women.