Pronostici rispettati. E anche il terzo verdetto di retrocessione del campionato di Serie B femminile si concretizza con netto anticipo.

Il Parma vince 0-3 sul campo del Pavia e raggiunge il secondo posto in classifica agganciando la Ternana. Il Pavia Academy retrocede liberando da ogni rischio Res Roma, Freedom e San Marino.

Serie B, Pavia-Parma 0-3

Non c’era solo Lazio-Ternana, che ieri si è chiusa in parità al termine di una partita estremamente spettacolare e molto incerta con un gol all’ultimissimo istante, nella 28esima e terz’ultima giornata del campionato di Serie B femminile. Grandissimo peso si appoggiava sul posticipo in programma tra Pavia e Parma, una sfida che aveva pesanti ripercussioni sia sulla parte alta che sulla coda della classifica. E che sancisce la terza squadra che l’anno prossimo dovrà ripartire dalla Serie C dopo Ravenna e Tavagnacco.

L’impresa del Pavia era davvero proibitiva considerando il delicatissimo momento di una squadra reduce da tre sconfitte consecutive. Partita senza storia: Parma subito in vantaggio dopo nemmeno cinque minuti con Gago, terzo gol in due partite e 15 marcature dall’inizio della stagione, imperioso colpo di testa a ridosso dell’area piccolo su un bel cross dalla destra. Alla mezz’ora altro cross da destra e altro colpo di testa vincente di Masu. E dopo pochi minuti terza rete sempre di testa, stavolta da azione di calcio d’angolo con Ferin. A risultato acquisito dopo nemmeno 35’, il Parma si limita a controllare la situazione senza infierire su una squadra destinata alla retrocessione.

Parma che festeggia quella che potrebbe essere una stagione assolutamente straordinaria considerando la promozione già acquisita della squadra maschile che torna in Serie A.

In classifica

Nulla da fare dunque per il Pavia, indipendentemente da quelle che saranno le ultime due partite ancora da giocare considerando i sette punti di ritardo su Freedom e San Marino, in salvo insieme alla Res Roma. Per quanto riguarda il Parma invece la situazione si fa davvero interessante.

A quota 70 insieme alla Ternana, la squadra ducale vanta una situazione positiva negli scontri diretti con due vittorie sia all’andata che al ritorno che favorirebbero proprio le gialloblu in caso di arrivo a pari merito al secondo posto. Tutto dipenderà dalle ultime partite con la Ternana impegnata prima in casa con il Pavia e poi fuori, a San Marino. Il Parma sarà di scena domenica in casa con il Chievo per chiudere la stagione a Formello, contro la Lazio.

Risultati della 28esima giornata

Tavagnacco-Arezzo 0-4

51’ Razzolini (A), 60’ Diaz Ferrer (A), 79’ Licco (A), 90’+5’ Gnisci (A)

Bologna-Brescia 3-0

12’ Antolini (BO), 46’ Gelmetti (BO), 59’ Gelmetti (BO)

Cesena-Freedom 2-2

20’ Giatras (F), 48’ Burbassi (F), 72’ Nano (C), 90’+3’ D’Auria (C)

Genoa-Ravenna 3-0

8’ Ferrato (G), 24’ Bettalli (G), 64’ Bargi (G)

H&D Chievo Women-Res Women 3-3

3’ Picchi (C), 44’ Marengoni (C), 66’ Picchi (C), 70’ Antonelli (R), 84’ Montesi (R), 90’+9’ rig. Simeone (R)

Lazio-Ternana 1-1

45’+2 Gothberg (L), 90’+3’ Pirone (T)

San Marino Academy-Hellas Verona 1-3

28’ Sondergaard (V), 32’ Rognoni (V), 35’ Sondergaard (V), 90’+1’ Barbieri (SM)

Pavia-Parma 0-3

5′ Gago (PAR), 29′ Masu (PAR), 34′ Ferin (PAR)

Classifica

Lazio 75, Ternana e Parma 70, Cesena 65, Hellas Verona 49, Chievo Verona 47, Genoa 41, Bologna 38, Brescia e Arezzo 34, Res Roma 29, San Marino Academy e Freedom Cuneo 27, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 4.

Programma della 29esima giornata

Domenica 12 maggio

Arezzo-Cesena

Brescia-San Marino Academy

Freedom-Genoa

Hellas Verona-Bologna

Parma-H&D Chievo Women

Ravenna-Lazio

Res Women-Tavagnacco

Ternana-Pavia