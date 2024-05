Un colpo di scena dietro l’altro nel campionato di Serie B che arriva alla sua conclusione con quasi tutti i verdetti già confermati. La promozione della Lazio, che si è concretizzata due settimane fa, segue le retrocessioni di Ravenna, Tavagnacco e Pavia Academy che l’anno prossimo ricominceranno dalla Serie C. Manca solo un’ultima sentenza, quella che riguarda il secondo posto.

Serie B, Ternana per il secondo posto

Dopo la clamorosa sconfitta della settimana scorsa, in casa, contro il Chievo, le condizioni sono tutte contro il Parma che rimpiange una clamorosa occasione sprecata. É bastata una giornata storta al termine di una lunghissima serie positiva e di una rimonta impressionante in un campionato straordinario, a compromettere definitivamente il percorso della squadra di Colantuono. I tre punti di ritardo del Parma dalla Ternana rendono l’ultimo turno in programma poco più di una formalità per la squadra umbra impegnata sul campo del San Marino contro una squadra già salva che saluterà la stagione con la riconferma nel campionato cadetto.

Conti apparentemente semplici: alla Ternana basta un solo punto per rendere matematico il secondo posto che vale lo spareggio promozione contro il Napoli, impegnato domani nell’ultimo turno del playoff di Serie A contro il Pomigliano. Un pareggio è più che sufficiente alle Fere.

Il Parma, dal canto suo, dovrebbe vincere a Formello, nella partita che vedrà la Lazio festeggiare il suo ritorno in Serie A dopo due anni, e sperare che la Ternana perda sotto il Monte Titano. Solo così le due squadre sarebbero appaiate, con il Parma in vantaggio grazie agli scontri diretti. Aritmeticamente tutto è possibile. Ma la Ternana ha a disposizione un match ball difficilissimo da sbagliare. Il Parma la sua grande occasione l’ha incredibilmente sprecata.

Le altre partite in programma

Le posizioni sono quasi tutte cristallizzate. Dall’alto al basso Hellas Verona, impegnato in casa contro il Cesena e Chievo, che chiuderà ospitando il Freedom Cuneo, si giocano il quinto posto assoluto con l’Hellas, reduce da due vittorie consecutive, che difende due punti di vantaggio nonostante il derby perso il 1 maggio scorso.

Opzione sorpasso anche per l’Arezzo in quello che è di fatto è l’unico scontro diretto di giornata. Ospite del Bologna, vincendo, la squadra aretina chiuderebbe all’ottavo posto assoluto, e dunque nella parte sinistra della classifica. Poco più sotto tutte le squadre divise da due soli punti possono migliorare la loro posizione finale: ma si tratta di una pura e semplice soddisfazione statistica. Il Brescia visita il Pavia, retrocesso; la Res Roma chiude la sua stagione ad Arenzano contro il Genoa, certo del settimo posto finale con Tavagnacco e Ravenna che saluteranno il campionato in un mesto confronto tra le ultime due squadre in classifica, entrambe retrocesse da tempo.

Programma della 30esima giornata

Domenica 19 maggio ore 15.00

Bologna-Arezzo

Cesena-Verona

Genoa-Res Roma

Lazio-Parma

Pavia Academy-Brescia

San Marino Academy-Ternana

Tavagnacco-Ravenna

Chievo Verona-Freedom (ore 16.00)

Classifica

Lazio 78, Ternana 73, Parma 70, Cesena 66, Hellas Verona 52, Chievo Verona 50, Genoa 42, Bologna 38, Arezzo 35, Brescia 34, Res Roma 32, San Marino Academy 30, Freedom Cuneo 28, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 4.