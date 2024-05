In un campionato di Serie B Femminile entusiasmante e assolutamente imprevedibile, anche la penultima giornata offre un colpo di scena davvero incredibile. Nel duello a distanza tra Ternana e Parma, appaiate al secondo posto che vale lo spareggio contro il Napoli, accade l’imprevedibile: Parma che cade in casa con il Chievo sbranandosi una occasione più unica che rara.

Serie B, harakiri del Parma

Al Noce di Noceto, di fronte un buon pubblico che vive in un clima di grande festa dopo la promozione della squadra maschile che torna in Serie A dopo diversi anni, la squadra ducale vive per contro un autentico dramma, apparentemente inspiegabile al termine di una partita davvero folle.

Parma che attacca a spron battuto e sfiora il vantaggio in diverse occasioni: Gago ha in avvio e in meno di dieci minuti almeno tre occasioni straordinarie. Opportunità solari che un po’ per imprecisione e un po’ anche per sfortuna il Parma non sfrutta. Occasioni in quantità industriale per le padrone di casa con il Chievo che si limita a difendersi. Il portiere delle Asinelle Valentina Soggiu fa i miracoli: ma il risultato non si sblocca.

Secondo tempo identico al primo con un Parma ancora più aggressivo e determinato. Il Chievo perde per infortunio Saggion. E quando le occasioni da gol raggiungono la doppia cifra, alla mezz’ora del secondo tempo, il Chievo incredibilmente passa: contropiede da manuale, lancio di Landa per Marengoni e cross di perfetto per tocco al volo di piatto destro di Roberta Picchi.

Parma in gol a sette minuti dalla fine con Benedetti: ma la rete viene annullata. Finale intenso e nervosissimo con le Ducali disperatamente protese in avanti. Gago coglie una traversa. Ma è quasi un segno del destino l’errore dal dischetto ancora di Kelly Gago a tempo scaduto. La francese si conquista il penalty ma poi lo calcia malissimo e debolmente direttamente tra le braccia di Soggiu.

É il Chievo che pur soffrendo si difende con ordine e porta a casa una vittoria utilissima per la sua corsa al quinto posto. Ma che avrà inevitabilmente conseguenze pesantissime sulla corsa del Parma al secondo posto.

Parma che rientra negli spogliatoi a testa bassa in un clima di grande rimpianto. Per le Ducali è la sconfitta sicuramente più pesante dell’anno, una clamorosa battuta d’arresto dopo undici vittorie consecutive.

Ternana a valanga

Non sbaglia niente invece la Ternana che infligge un secco 6-0 sul proprio campo al Pavia, già retrocesso. Vantaggio al 15’ di Pacioni su schema da calcio di punizione. Poi in rapida successione le reti di Sara Tui, gran gol al volo da azione di calcio d’angolo e Labate. Poi ancora Quazzico, Vigliucci e Labate che chiudono la partita proprio mentre da Parma arriva la notizia del vantaggio del Chievo, accolto con un comprensibile entusiasmo da spalti e panchina.

La Ternana ora ha tre punti di vantaggio in vista dell’ultimo match stagionale nel quale le Fere possono accontentarsi di un pareggio per conquistare il secondo posto che vale lo spareggio contro il Napoli, ormai ufficialmente penultimo in Serie A.

Si chiudono con il pareggio sul campo dell’Arezzo le speranze di un aggancio al secondo posto per il Cesena: vantaggio di Gaia Milan in mischia nel primo tempo e pareggio di Maria Giulia Tuteri, primo gol stagionale, con un tiro strepitoso dalla lunghissima distanza. Il Cesena chiuderà certamente al quarto posto.

Gli altri risultati

Archiviata in anticipo la vittoria a Ravenna della Lazio che riporta dopo due anni la squadra capitolina nel massimo campionato, la Serie B deve solo ufficializzare un ultimo verdetto. Quello della seconda posizione. Che a questo punto assume il contorno di una vera e propria formalità per la Ternana.

Se il Chievo compie l’impresa di giornata battendo il Parma, l’Hellas Verona si diverte con sei gol a carico del Bologna. Vittorie di misura per la Res Roma sul Tavagnacco e San Marino Academy in trasferta sul campo del Brescia. Unico pareggio senza reti quello tra Freedom e Genoa.

Risultati della 29esima giornata

Ravenna-Lazio 0-2

81’ e 90’ Visentin

Freedom-Genoa 0-0

Res Women-Tavagnacco 1-0

79’ Fracassi (R)

Arezzo-Cesena 1-1

31’ Milan (C), 57’ Tuteri (A)

Brescia-San Marino Academy 1-2

63’ Pasquali (B), 85’ Puglisi (SM), 86’ Barbieri (SM)

Hellas Verona-Bologna 6-0

10’ Sondergaard (V), 26’ Requirez (V), 33’ Rognoni (V), 56’ Peretti (V), 77’ Lotti (V), 89’ Lotti (V)

Parma-H&D Chievo Women 0-1

74’ Picchi (C)

Ternana-Pavia 6-0

15’ Pacioni (T), 22’ Tui (T), 25’ Labate (T), 59’ Quazzico (T), 62’ Vigliucci (T), 76’ Labate (T)

Classifica

Lazio 78, Ternana 73, Parma 70, Cesena 66, Hellas Verona 52, Chievo Verona 50, Genoa 42, Bologna 38, Arezzo 35, Brescia 34, Res Roma 32, San Marino Academy 30, Freedom Cuneo 28, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 4.

Programma della 30esima giornata

Domenica 19 maggio

Bologna-Arezzo

Cesena-Verona

Genoa-Res Roma

Chievo Verona-Freedom

Lazio-Parma

Pavia Academy-Brescia

San Marino Academy-Ternana

Tavagnacco-Ravenna