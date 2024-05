Il pareggio di Formello tra Lazio e Ternana dice molto, forse quasi tutto, ma non sancisce la parola fine su quella che è la corsa verso la Serie A Femminile con la Lazio cui manca soltanto un’ultima vittoria per chiudere i conti e tornare nel massimo campionato. Questa dunque rinviata per le Aquilotte che cercheranno di conquistare i tre punti decisivi nel prossimo turno contro il retrocesso Ravenna.

Tutto molto più complicato, invece, per il secondo posto che vale lo spareggio-promozione.

Serie B, la lotta per lo spareggio promozione

Il pareggio della Ternana, per quanto lussuoso, rappresenta altri due punti persi nella stagione delle Fere che ora rischiano un grossissimo in un test a testa – in particolare con il Parma – che potrebbe trasformarsi in un’autentica beffa.

In questo momento la Ternana ha tre punti di vantaggio sulle Ducali. Ma se il Parma lunedì sera nel posticipo contro il Pavia dovesse vincere, chiuderebbe in un solo colpo due verdetti definitivi. La retrocessione aritmetica del Pavia in Serie C e l’aggancio del Parma al secondo posto a pari punti con la Ternana. Sulla quale, tuttavia, il Parma ha un clamoroso vantaggio: le due vittorie ottenute nel corso della regular season.

Anche il regolamento di serie B prevede che a parità di punti viga la norma degli scontri diretti. E se Ternana e Parma, verosimilmente, dovessero mantenere la seconda posizione a braccetto fino all’ultimo turno di campionato, anche se il Parma dovrà visitare nell’ultima partita di stagione nientemeno che la Lazio, a usufruire della chance spareggio sarebbe proprio la formazione emiliana.

Il Cesena cede alla distanza

Situazione molto più complicata, invece, quella del Cesena. Il meraviglioso campionato delle romagnole infatti, si è ulteriormente arenato dopo la sconfitta della settimana scorsa a Terni. Solo un pareggio, 2-2, contro il Freedom Cuneo che gioca una partita meravigliosa in Romagna, nel tentativo di vincere e conquistare la salvezza aritmetica.

Piemontesi molto intraprendenti e in vantaggio al 20’ dagli sviluppi di un’azione di calcio d’angolo grazie a un colpo di testa di Giatras. Freedom che trova il raddoppio in avvio di ripresa con Burbassi, bravissima a sfruttare un maldestro retropassaggio di Groff. Sullo 0-2 viene fuori il carattere di un Cesena profondamente demoralizzato ma rabbiosamente in grado di riequilibrare le sorti del match con un tiro cross ostinatissimo di Maria Vittoria Nano. Pareggio a tempo scaduto durante i cinque minuti di recupero al termine dei quali il Cesena dà vita a un assalto furibondo. Miracolosa Fedele in un paio di occasioni su Lonati e Mak. Ma sull’ultimo calcio d’angolo è D’Auria a pareggiare con un colpo di testa davvero perfetto. Inutile l’assalto delle romagnole in un finale folle che vede anche Serafino strepitosa su una conclusione di Mellano.

Pareggio che non basta al Freedom, costretto ad aspettare il posticipo tra Pavia e Parma per dirsi salvo, ma che quasi certamente non consentirà al Cesena di agganciare in extremis il secondo posto, al momento a cinque punti di distanza.

Chi si salva

L’unica squadra che raggiunge la sicurezza della permanenza in Serie B è l’Arezzo. La netta vittoria delle toscane sul campo dell’ormai retrocesso Tavagnacco. Molte discussioni sul vantaggio aretino che vede Razzolini toccare il pallone quando questo ormai sembrava essere tra le mani di Sattolo. Al gol (l’11 esimo di Razzolini in questa stagione) convalidato tra le proteste al 52’, ne seguiranno tuttavia altri tre: Diaz Ferrer al 60’, Marica Lico al 79’ (entrambe ex delle friulane) e Gnisci con una bella azione personale conclusa con un tiro splendido in quella che è l’ultima azione del match.

Torna al quinto posto in solitudine l’Hellas Verona, che batte 3-1 la San Marino Academy sfruttando uno spettacolare pareggio (3-3) tra Chievo e Res Women, con le capitoline che rimontano tre gol compiendo un passo decisivo per la salvezza. Buon allenamento per il Genoa, ora settimo, 3-0 al Ravenna; e per il Bologna, subito dietro in classifica grazie alla netta vittoria contro il Brescia.

Occhi puntati ora al posticipo di Pavia. Se le padrone di casa perdono la terza retrocessione sarà ufficiale con un sospiro di sollievo per Freedom, San Marino e Res Roma, a questo punto salve con due turni di anticipo.

Risultati della 28esima giornata

Tavagnacco-Arezzo 0-4

51’ Razzolini (A), 60’ Diaz Ferrer (A), 79’ Licco (A), 90’+5’ Gnisci (A)

Bologna-Brescia 3-0

12’ Antolini (BO), 46’ Gelmetti (BO), 59’ Gelmetti (BO)

Cesena-Freedom 2-2

20’ Giatras (F), 48’ Burbassi (F), 72’ Nano (C), 90’+3’ D’Auria (C)

Genoa-Ravenna 3-0

8’ Ferrato (G), 24’ Bettalli (G), 64’ Bargi (G)

H&D Chievo Women-Res Women 3-3

3’ Picchi (C), 44’ Marengoni (C), 66’ Picchi (C), 70’ Antonelli (R), 84’ Montesi (R), 90’+9’ rig. Simeone (R)

Lazio-Ternana 1-1

45’+2 Gothberg (L), 90’+3’ Pirone (T)

San Marino Academy-Hellas Verona 1-3

28’ Sondergaard (V), 32’ Rognoni (V), 35’ Sondergaard (V), 90’+1’ Barbieri (SM)

Pavia-Parma – lunedì 6 maggio, ore 20.30

Classifica

Lazio 74, Ternana 69, Parma 67, Cesena 64, Chievo Verona ed Hellas Verona 46, Genoa 38, Brescia 34, Bologna 35, Arezzo 31, Res Roma 28, San Marino Academy 27, Freedom Cuneo 26, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 4.

Programma della 29esima giornata

Domenica 12 maggio ore 15.00

Arezzo-Cesena

Brescia-San Marino Academy

Freedom-Genoa

Hellas Verona-Bologna

Parma-H&D Chievo Women

Ravenna-Lazio

Res Women-Tavagnacco

Ternana-Pavia