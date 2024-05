Ancora tre turni da giocare, situazione ormai quasi del tutto definita nel campionato di Serie B femminile dove la seconda sentenza arriva dalla coda e in particolare dal Tavagnacco che subisce la sua settima sconfitta consecutiva e retrocede in Serie C raggiungendo il Ravenna, già retrocesso da tre settimane.

Manca poco, anzi pochissimo invece per definire la prima promozione al massimo campionato con la Lazio che si presenta allo scontro diretto contro la Ternana forte di cinque punti di vantaggio

Serie B, Lazio a un passo dalla promozione

Lazio che potrebbe dunque festeggiare il suo ritorno nel massimo campionato già domenica prossima, battendo nello scontro diretto più atteso della stagione, la Ternana. Solo in questo caso, con 8 punti di vantaggio e due partite ancora da giocare, le Aquilotte potrebbero concretizzare un sogno inseguito per un anno intero, dopo la drammatica delusione della sconfitta allo spareggio contro il Pomigliano nel giugno dello scorso anno.

Lazio che nella partita contro il San Marino fa valere la sua maggiore condizione e una super motivazione. Vantaggio immediato dopo soli due minuti con Popadinova che infila la rete avversaria da due passi sfruttando una bella incursione di Cassiello. Delizioso il raddoppio di Visentin che va in doppia cifra assoluta con un esterno sinistro in diagonale su assist di Popadinova. Tutto in 7’. Da lì in poi è tutto davvero semplice: terzo gol in avvio di ripresa dopo diverse occasioni fallite di un poco, Adriana Gomes firma il terzo gol in tre partite su assist di Popadinova, per poi concedere la doppietta di testa su cross di Reyes quinto gol di Palombi con una deviazione impercettibile su un gran tiro di Ferrandi.

La Ternana fa fuori il Cesena

Nella partita più attesa la Ternana affrontava il Cesena con un unico obiettivo fondamentale: vincere. E non solo per non perdere contatto dalla Lazio e presentarsi al big match di Formello nella condizione di poter rosicchiare altri punti ma soprattutto consolidare il secondo posto in classifica ed eliminare in modo definitivo dalla corsa alla promozione il Cesena.

Partita piacevole e molto equilibrata tra due ottime squadre: primo tempo estremamente incerto, meglio la Ternana con due occasioni per Pirone e Labate. Ma è nella ripresa che il match si sblocca. Subito dopo una bella palla gol per il Cesena la Ternana riceve un calcio di rigore per un intervento in piena area di D’Auria su Pirone. Penalty netto che Sara Tui trasforma per una questione di millimetri con Serafino che intuisce ma non intercetta. Il raddoppio all’80’ su azione di calcio d’angolo che Francesca Quazzico capitalizza di testa. Una vittoria che vale doppio ma che costringe comunque la Ternana a scendere in campo a Formello per vincere.

Il Parma insiste

Anche perché alle spalle della Ternana c’è il Parma che conquista con il Genoa la sua decima vittoria consecutiva. Due gol in rapidissima successione: il primo di testa di Gago su azione di calcio d’angolo, alla mezz’ora. Il secondo dopo tre soli minuti con un’altra zuccata di Gago su centro dalla sinistra di Peruzzi. Il Genoa rimette in discussione il risultato al 76’ con Giulia Parodi, primo gol in campionato sola davanti alla porta su un bel lancio filtrante. Ma l’incertezza dura lo spazio di pochi secondi perché alla prima occasione il Parma torna al goal che fissa il risultato sul 3-1: palla persa da Giles e Kongouli ne approfitta.

La lotta in coda, Tavagnacco retrocesso

Come prevedibile lo scontro diretto in programma a cuneo tra il Freedom e il Tavagnacco si è rivelato decisivo. Partita condizionata dalla paura con poche occasioni nei primi 45’: ma il Freedom si sveglia nella ripresa. Una grande occasione per Burbassi è il prologo del gol del vantaggio firmato da Simona Zito che al 73’ devia in modo appena percettibile un cross dalla sinistra di Burbassi. Il Tavagnacco incassa la 21esima sconfitta stagionale, l’ottava consecutiva che trasferisce le friulane direttamente in Serie C. Al Freedom serve ancora almeno una vittoria per essere certo della permanenza in Serie B.

Salvezza aritmetica anche per l’Arezzo che nello scontro diretto con il Pavia vince di misura (1-0) grazie alla solita Costanza Razzolini: azione di prepotenza dell’attaccante, al suo decimo gol stagionale, bravissima a liberarsi e calciare con estrema precisione all’incrocio. La posizione del Pavia ora si fa davvero molto molto complicata. Importantissimo il successo della Res Roma sul campo del Brescia che spreca troppo nel secondo tempo. Gol vittoria di Duchnowska che insacca con uno splendido pallonetto la rete decisiva. Doppietta di Landa per il Chievo che vince il derby contro l’Hellas e si attesta al quinto posto in classifica. A completare il quadro la vittoria del Bologna sul campo del Ravenna (già retrocesso) grazie a una tripletta di Pinna.

Risultati 27esima giornata

Freedom-Tavagnacco 1-0

73’ Zito (F)

Parma-Genoa 3-1

30’ Gago (P), 34’ Gago (P), 76’ Parodi (G), 77’ Kongouli (P)

Arezzo-Pavia 1-0

37’ Razzolini (A)

Brescia-Res Women 0-1

38’ Duchnowska (R)

Hellas Verona-H&D Chievo Women 0-2

11’ Landa (C), 25’ rig. Landa (C)

Lazio-San Marino Academy 5-0

3’ Popadinova (L), 7’ Visentin (L), 53’ Gomes (L), 72’ Gomes (L), 74’ Palombi (L)

Ravenna-Bologna 1-3

14’ Pinna (B), 19’ Pinna (B), 40’ Costantini (R), 90’+2’ Pinna (B)

Ternana-Cesena 2-0

55’ Tui (T), 80’ Quazzico (T)

Classifica

Lazio 74, Ternana 69, Parma 67, Cesena 64, Chievo Verona ed Hellas Verona 46, Genoa 38, Brescia 34, Bologna 35, Arezzo 31, Res Roma 28, San Marino Academy 27, Freedom Cuneo 26, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 4.

Programma della 28esima giornata

Domenica 5 maggio ore 15.00

Tavagnacco-Arezzo (ore 11.00)

Bologna-Brescia

Cesena-Freedom

Genoa-Ravenna

H&D Chievo Women-Res Women

Lazio-Ternana

San Marino Academy-Hellas Verona

Pavia-Parma (lunedì 6 maggio ore 20.30)