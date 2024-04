Un turno solo apparentemente interlocutorio la 24esima giornata di Serie B Femminile che in realtà proponeva un paio di scontri interessanti in testa, con rischi non da poco sia per la Ternana che per la Lazio. Ma le due capolista riescono a portare a casa tre punti estremamente significativi in vista di una serie di scontri diretti che potrebbero risultare decisivi anche prima della fine del campionato.

Serie B, Lazio e Ternana a regime

La Lazio mantiene cinque punti di vantaggio sulla Ternana, un tesoretto preziosissimo in vista del big match in programma domenica 5 maggio con quella che sarà la supersfida della terzultima giornata di campionato.

Lazio che passa indenne dal campo del Chievo (0-3) con una vittoria tutt’altro che scontata: vantaggio di Noemi Visentin al 17’ al termine di una travolgente azione personale, corroborato dalle reti nel secondo tempo di Eriksen, velocissima a sfruttare un erroraccio difensivo su un calcio di rinvio, e Popadinova, altra azione potente e prepotente su lancio di Goldoni nel cuore della tre quarti avversaria.

Molto più complicato il successo della Ternana che si concretizza al termine di una partita molto equilibrata e soltanto dopo una serie di eventi palpitanti tra novantesimo, recupero e fischio finale. Ternana in gol su azione di calcio piazzato con una bella zuccata di Sara Tui dopo soli sette minuti. Decima rete stagionale.

Pareggio del Brescia al 25’ con una sontuosa rovesciata in acrobazia di Danila Zazzera, uno dei gol più belli della stagione. Nuovo vantaggio delle ferelle al 60’ di nuovo su calcio di punizione: Sara Tui stavolta appoggia di testa a Valeria Pirone, 19esimo gol stagionale con un tap in facile facile. Poi nel finale succede di tutto. A tempo già scaduto un calcio di punizione porta la palla del pareggio che Stefania Zanoletti insacca con un tocco morbido. Ternana che si riversa in avanti in modo rabbioso e al sesto di recupero Giulia Fusar Poli dal limite trova l’angolino un istante prima che il fischio finale sancisca il conclusivo 2-3.

Vittoria provvidenziale per la Ternana che resta a cinque lunghezze dalla Lazio ed evita di rallentare ancora e di essere risucchiata dalle inseguitrici.

Cesena e Parma a inseguire

Il Parma passa 1-3 a Bologna in una gara che si concentra soprattutto nel primo tempo. Dopo cinque minuti Ducali in vantaggio: splendida azione di Perin sul lato corto dell’area di rigore e assist vincente per il gol di Distefano. Il Bologna reagisce a un avvio di partita molto complicato trovando il pareggio su rigore: atterramento ai danni di Gelmetti al 18’ e Kustrin, proprio come nella partita d’andata trasforma il penalty nonostante un disperato intervento nell’angolo di Cappelletti che intuisce ma non devia il pallone. Parma di nuovo in vantaggio al 22’ con Ambrosi, irruente di testa su azione di calcio d’angolo prima del terzo gol ancora di Gaia Distefano, sette gol con questa doppietta, brava con una gran conclusione all’incrocio a fissare il risultato già in avvio di ripresa.

Tutto molto facile per il Cesena che passa in modo estremamente netto sul campo del Ravenna: 6-0 grazie ai gol di Jensen (doppietta), Lonati, Milan, D’Auria e Calegari. Il Ravenna torna in Serie C dopo quindici anni che hanno visto le leonesse godersi una bella parentesi anche nel massimo campionato. Si tratta anche del primo verdetto ufficiale del calcio femminile.

Gli altri risultati

In testa Lazio lanciatissima e tre squadre a giocarsi la seconda posizione che porterebbe allo spareggio ma pronte a sfruttare qualsiasi indecisione della squadra di Grassadonia che lo scorso anno vanificò la sua promozione proprio nelle partite decisive alla fine del campionato.

Con la retrocessione del Ravenna le altre due squadre che chiuderanno con un salto indietro in Serie C sono ancora da definire. Rischia moltissimo il Tavagnacco, reduce da una nuova sconfitta in casa questa volta contro il Verona (1-3) non riesce ad allontanarsi dalla zona drammatica nemmeno il San Marino Academy, sconfitto sul campo della Res Roma (3-2) in una partita che aveva la doppia valenza di uno scontro diretto.

Al momento però sul terzultimo gradino del campionato c’è il Pavia, reduce da una prestigiosa rimonta che vale un punto sul campo del Genoa (2-2). Freedom di ritorno a Cuneo senza soddisfazioni dopo una buona partita sul campo dell’Arezzo che vince grazie a un gol a tempo praticamente scaduto.

Risultati della 23esima giornata di Serie B 2023/24

Arezzo-Freedom 1-0

90’ Miotto (A)

Bologna-Parma 1-3

6’ Distefano (P), 19’ rig. Kustrin (B), 29’ Ambrosi (P), 48’ Distefano (P)

Brescia-Ternana 2-3

7’ Rodriguez (T), 25’ Zazzera (B), 60’ Pirone (T), 90’ Zanoletti (B), 90’+6’ Fusar Poli (T)

Genoa-Pavia 2-2

29’ Bargi (G), 51’ Bettalli (G), 69’ Lepera (P), 90’ Avallone (P)

H&D Chievo Women-Lazio 0-3

17’ Visentin (L), 62’ Eriksen (L), 70’ Popadinova (L)

Ravenna-Cesena 0-6

10’ Milan (C), 22’ Jansen (C), 24’ Lonati (C), 38’ D’Auria (C), 49’ Jansen (C), 70’ Calegari (C)

Res Women-San Marino Academy 3-2

2’ Barbieri (SM), 24’ Barbieri (SM), 41’ Petrova (R), 85’ Iannazzo (R), 90’+1’ Iannazzo (R)

Tavagnacco-Hellas Verona 1-3

66’ Rognoni (V), 76’ Magni (T), 85’ Sondergaard (V), 90’+5’ Sondergaard (V)

Classifica

Lazio 65, Ternana 60, Cesena e Parma 58, Chievo Verona ed Hellas Verona 42, Genoa 38, Brescia 30, Bologna 29, Arezzo 27, Res Roma 24, Freedom Cuneo 23, San Marino Academy 21, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 3.

Prossimo turno: 25esima giornata

Domenica 21 aprile

Arezzo-Brescia

Cesena-Chievo Verona

Freedom-Bologna

Hellas Verona-Res Roma

Lazio-Tavagnacco

Parma-Ravenna

Pavia Academy-San Marino Academy

Ternana-Genoa