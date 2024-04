Calendario partite serie B calcio Femminile 25esima giornata 2023 -2024 Tutte le partite di domani

Il campionato di Serie B femminile arriva a una fase nella quale gli errori non sono più contemplati. Ne sa qualcosa la Lazio che lo scorso anno fu costretta ad accantonare sul più bello il piano A lasciando andare alla promozione diretta il Napoli per poi essere beffata allo spareggio decisivo contro il Pomigliano.

Serie B, Lazio: e poi in tre per un posti

Difficile leggere in questo momento la classifica che può essere interpretata in molti modi diversi. La Lazio ha cinque punti di vantaggio sulla Ternana, che sono molti ma non abbastanza considerando lo scontro diretto in programma al 28esimo turno, in programma il 5 maggio a Formello. La Lazio sa di avere un margine ampio e rassicurante: ma con altrettanta certezza sa anche di non potersi permettere nessun capitombolo. In questa fase gli errori non sono ammessi.

azio che è impegnata in casa contro il Tavagnacco, penultimo e con una zavorra di cinque sconfitte consecutive. Dalla vittoria contro il Pavia del 3 marzo il Tavagnacco non ha rimediato nemmeno un punto, segnando solo cinque gol in cinque partite e subendone la bellezza di 25. Un ruolino di marcia disastroso per la squadra che dopo la retrocessione del Ravenna è la più autorevole candidata alla Serie C.

Ternana impegnata in casa contro il Genoa: le ferelle non sono certo più la macchina schiacciasassi vista nel girone di andata. Ma la caparbietà le rende ostinate: la vittoria all’ultimo assalto di domenica scorsa a Brescia dimostra che questa squadra venderà la pelle carissima fino all’ultima giornata. Cinque punti da rimontare alla Lazio, due quelli da difendere su Cesena e Parma.

Che dal canto loro non sono al cospetto di missioni impossibili: il Cesena ospita il Chievo Verona, ormai in salvo e con la quota promozione irraggiungibile, il Parma riceve invece il Ravenna già retrocesso. Nessun altro scontro diretto tra emiliane e romagnole. Il cui testa a testa proseguirà a distanza fino al termine della stagione.

In coda: le sfide salvezza

La partita sicuramente più complicata sia dal punto di vista tattico che psicologico è quella tra Pavia Academy e San Marino Academy. Due squadre che fin dall’inizio sapevano che avrebbero dovuto lottare per conquistare la salvezza. Ma che forse non si aspettavano così tanta fatica e tonfi tanto pesanti. Entrambe hanno cambiato tecnico, entrambe hanno cercato di rinforzarsi anche a campionato in corso.

Inutile sottolineare che la posta in palio qui vale il doppio. Con il San Marino che ha un punticino di vantaggio ma non può certo accontentarsi del pareggio considerando le cinque partite ancora da giocare, tutt’altro che semplici. Chi vince ha almeno un piede d’appoggio per la riconferma in Serie B.

Il tecnico del Pavia Pablo Sebastian Wergifker non vuole sentire parlare di partita decisiva: “Sono tutte decisive, dalla prima all’ultima. Quindi affronteremo questa sfida con la stessa attenzione di tutte le altre. Contro il Genoa Women si sono viste cose buone, soprattutto nel secondo tempo, e le dovremo riconfermare tutte. Aggiungendo altro che di nostro cercheremo di aggiungere in allenamento nel corso della settimana”.

Importante anche la sfida che la Res Roma, reduce proprio dalla vittoria in casa contro il San Marino, affronterà sul campo dell’Hellas Verona, il cui unico obiettivo è mettere la testa davanti al Chievo in un entusiasmante derby di alta classifica. Senza il tecnico in seconda Galasso, unico squalificato dal giudice sportivo (due turni) la Res cerca tre punti che a questo punto del campionato potrebbero significare salvezza.

Completano il quadro

Il Freedom Cuneo, tre vittorie nelle ultime cinque partite, tutte in casa, tenterà di far valere ancora una volta la legge del Parco della Gioventù. All’andata finì 3-2 per il Bologna, ancora non aritmeticamente salvo ma più che tranquillo dall’alto dei suoi 29 punti, nove in più rispetto al Pavia, terz’ultimo, sull’ultimo gradino che porterebbe in Serie B. Altrettanto serene sono Arezzo e Brescia che a cinque turni dalla resa dei conti possono pensare a fare bene e pianificare il loro futuro nella stagione cadetta.

Non ci sono squalificate in campo e non ci sono nemmeno giocatrici diffidate.

Serie B: 25esima giornata

Domenica 21 aprile ore 12.00

Lazio-Tavagnacco

ore 12.30

Ternana-Genoa

ore 14.00

Freedom-Bologna

Parma-Ravenna

ore 15.00

Cesena-Chievo Verona

Hellas Verona-Res Roma

Pavia Academy-San Marino Academy

ore 15.30

Arezzo-Brescia

Classifica

Lazio 65, Ternana 60, Cesena e Parma 58, Chievo Verona ed Hellas Verona 42, Genoa 38, Brescia 30, Bologna 29, Arezzo 27, Res Roma 24, Freedom Cuneo 23, San Marino Academy 21, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 3.

Prossimo turno: 26esima giornata

Domenica 28 aprile

Bologna- Ternana

Brescia-Hellas Verona

Genoa-Cesena

Chievo Verona-Ravenna

Pavia Academy-Lazio

Res Roma-Arezzo

San Marino Academy-Freedom Cuneo

Tavagnacco-Parma