Quattro turni ancora da giocare in Serie B femminile: e una manciata di scontri diretti che a questo punto acquisiscono un peso specifico assolutamente determinante nella corsa alle due posizioni che porteranno verso la Serie A. Vince la Lazio. Ma vincono senza incertezze anche Ternana, Cesena e Parma alle spalle delle capitoline lasciando del tutto immutate le distanze tra le quattro candidate alla promozione.

Molto interessante la situazione in coda dove la vittoria del San Marino diventa una dote pesantissima nella corsa a una salvezza ancora molto incerta.

Serie B, Lazio e Ternana: vittorie con il botto

La Lazio piazza ben sei gol nella rete del Pavia, terz’ultimo in classifica. Inutile il vantaggio iniziale delle padrone di casa con Codecà, che firma un bel gol – il 15esimo della sua stagione – sorprendendo una difesa della Lazio che molto spesso si trova a dover rimediare ad avvii di partita quanto meno complicati.

La Lazio impiega cinque minuti a pareggiare: rigore procurato da Noemi Visentin e trasformato da Moraca che apre il suo pomeriggio da grande protagonista. La Lazio prende in consegna le sorti del match ma impiega oltre mezz’ora per raddoppiare: ci riesce a pochi minuti dall’intervallo, dopo avere creato molta pressione nella trequarti avversaria e altre proteste per un ulteriore atterramento ai danni di Visentin, ancora con Moraca grazie a un calcio di punizione battuto in velocità da Eriksen. Moraca insacca in avvio di ripresa la sua terza rete ancora su invenzione di Visentin che procura un rigore e offre due assist sui tre gol di Giusi Moraca, sedici gol in campionato. La Lazio dilaga negli ultimi dieci minuti in un risultato francamente troppo pesante per il Pavia. Segnano Adriana Gomes, e poi a tempo praticamente scaduto anche Palombi, sul filo del fuorigioco, e Ferrandi in un 1-6 eloquente che lancia ulteriormente la leader della classifica.

Regge il ritmo la Ternana che tuttavia fatica moltissimo per sbloccare il risultato sul campo del Bologna. Le Fere perdono anche Porcarelli per infortunio e passano solo alla mezz’ora con un grandissimo gol di Wagner, tiro direttamente all’incrocio. Raddoppio in avvio di ripresa di Marinic in mischia, poi in rapida successione il terzo gol umbro di Vigliucci, molto bello, prima del provvisorio 1-3 di Gelmetti con il quarto gol di Camilla Labate nelle fasi finale. Lazio che conserva cinque punti sulla Ternana.

Cesena e Parma: vittorie rotonde

Il Parma passa sul campo del Tavagnacco, ormai a ridosso di una retrocessione che, con una ulteriore sconfitta, potrebbe diventare definitiva già mercoledì con il turno infrasettimanale del 1 maggio. Non è stata tuttavia una passeggiata per le Ducali che giocano un primo tempo offensivo ma senza gol: il vantaggio arriva al 55’ dopo una rete annullata a Benedetti per fuorigioco. Lungo calcio di punizione e colpo di testa di Ambrosi imprendibile. Raddoppio di Di Stefano, appena entrata dalla panchina, e terza rete a tempo praticamente scaduto che arriva su autorete con una sfortunata deviazione di Peressotti su calcio di punizione alle spalle del suo portiere Sattolo.

Ad Arenzano Genoa e Cesena danno vita a una nella partita, estremamente equilibrata e combattuta per tutto il primo tempo. Il vantaggio del Genoa al 42’ con il gol di Bettalli scompagina non poco i piani del Cesena che interpreta il secondo tempo con grandissima personalità. Pareggio al 53’ su una mischia da azione di calcio d’angolo con una zampata di Jansen. La differenza per il Cesena la fa Marina Sechi con tre gol in dieci minuti. Il primo arriva su un calcio di rigore che la stessa Sechi, entrata al quarto d’ora della ripresa, si procura in contatto con Campora. Quindi gli altri due centri che valgono tre punti e la nona vittoria nelle ultime undici partite (1-4).

Gli altri risultati

Il risultato più pesante in coda, soprattutto dopo quanto accaduto la settimana scorsa, è sicuramente la vittoria in rimonta del San Marino Academy: un successo in rimonta dopo un ottimo avvio della Freedom, pericolosissima in più occasioni in avvio anche prima del gol di testa di Adriana Martin. Il pareggio del San Marino al 40’ su calcio di rigore concesso per un atterramento ai danni di Tamburini e trasformato da Barbieri. Decisivo al 64’ il primo gol in campionato di Peare che vale oro in classifica. Titane che si portano a +7 sul Pavia staccando non solo il Freedom ma anche la Res Roma, bloccata in casa sul 2-2 dall’Arezzo.

Un punticino d’onore per il Ravenna sul campo del Chievo che rallenta nel testa a testa contro il Verona, che recupera al quinto minuto di recupero un punto esterno sul campo del Brescia grazie a un gol in extremis di Peretti.

Risultati della 26esima giornata

H&D Chievo Women-Ravenna 1-1

41’ rig. Petralia (R), 71’ C. Merli (C)

San Marino Academy-Freedom 2-1

2’ Martin (F), 41’ rig. Barbieri (SM), 64’ Peare (SM)

Bologna-Ternana 1-4

36’ Wagner (T), 50’ Marenic (T), 59’ Vigliucci (T), 60’ Gelmetti (B), 85’ Labate (T)

Genoa-Cesena 1-4

42’ Bettalli (G), 54’ Jansen (C), 69’ rig. Sechi (C), 77’ Sechi (C), 80’ Sechi (C)

Brescia-Hellas Verona 1-1

62’ Menassi (B), 90’+5’ Peretti (V)

Pavia-Lazio 1-6

4’ Codecà (P), 11’ rig. Moraca (L), 40’ Moraca (L), 48’ Moraca (L), 81’ Gomes (L), 88’ Palombi (L), 89’ Ferrandi (L)

Res Women-Arezzo 2-2

1’ Carcassi (A), 40’ rig. Nagni (R), 75’ Montesi (R), 84’ Rossi (A)

Tavagnacco-Parma 0-3

55’ Ambrosi (P), 65’ Distefano (P), 89’ aut. Peressotti (P)

Classifica

Lazio 71, Ternana 66, Cesena e Parma 64, Hellas Verona 46, Chievo Verona 43, Genoa 38, Brescia 34, Bologna 32, Arezzo 28, San Marino Academy 27, Res Roma 25, Freedom Cuneo 23, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 4.

Prossimo turno: 27esima giornata di Serie B 2023/24

Mercoledì 1° maggio

Arezzo-Pavia

Brescia-Res Women

Freedom-Tavagnacco

Hellas Verona-H&D Chievo Women

Lazio-San Marino Academy

Parma-Genoa

Ravenna-Bologna

Ternana-Cesena