La 25esima giornata del campionato di Serie B femminile non offre nuovi verdetti: tutto resta immutato in vetta dove le squadre di vertice conquistano vittorie ampie e convincenti. In coda la vittoria del San Marino Academy sul campo del Pavia è da sottolineare. Un successo che complica enormemente il percorso della squadra pavese in vista delle cinque giornate ancora da giocare. Tutte decisive.

Serie B, vittorie di Lazio, Ternana

Lazio che fa un boccone del Tavagnacco: non basta la reazione delle friulane al vantaggio iniziale firmato da Noemi Visentin, protagonista di una splendida azione personale per il suo nono centro. Il Tavagnacco reagisce con carattere: una prima occasione di Cacciamali, poi il pareggio su un’azione molto simile, sempre su un pallone in profondità per Cacciamali. Una volta ristabilita la parità poi però la Lazio dilaga. Al 17’ il raddoppio con Popadinova di testa: poi numerose occasioni da gol con la Lazio che non rallenta un istante le sue offensive.

Arrivano il calcio di rigore trasformato da Eriksen e concesso per un atterramento di Pittaccio da parte di Novelli. Poi un ulteriore rigore per un nettissimo atterramento ancora ai danni di Pittaccio da parte di Weithofer. Della trasformazione si incarica Eleonora Goldoni che non sbaglia e festeggia in modo commovente abbracciando in lacrime le compagne della panchina: di nuovo in gol quattro mesi dopo l’infortunio proprio contro il Tavagnacco. Lazio che dilaga negli ultimi cinque minuti con Kuenrath, primo gol in biancoceleste per l’attaccante altoatesina su azione di calcio d’angolo, e ancora con Goldoni che proprio grazie a un cross da destra di Kuenrath fissa di testa su un’altra azione dalla bandierina, il risultato sul 6-1.

La Ternana vince nettamente contro il Genoa (3-1) ma non è stata certo una passeggiata quella delle ferelle. Una prestazione molto ordinata delle grifoncine condiziona quasi tutto il primo tempo nonostante un calcio di rigore concesso alla Ternana per un fallo su Pirone che Wagner trasforma. In avvio di ripresa il raddoppio di Tarantino che sfrutta un bel rilancio di Sara Tui. Il Genoa resta in partita grazie a un sontuoso gol di testa di Ferrato da calcio d’angolo. E rischiando anche qualcosa la Ternana chiude a otto minuti da termine con Porcarelli.

Parma e Cesena reggono il ritmo

Sette punti sotto la Lazio, due di ritardo rispetto alla Ternana, resistono anche Parma e Cesena. Certamente spettacolare, ma anche molto sofferta la vittoria delle romagnole costrette a un autentico braccio di ferro con il Chievo Verona: partita piacevolissima, vantaggio di Milan, Begal e Picchi ribaltano il risultato in favore del Chievo prima dei gol di Tamborini, che firma una doppietta e Jansen portino definitivamente a vantaggio del Cesena le sorti del match rendendo del tutto inutile il 4-3 del Chievo con cui a tempo scaduto il match si chiude.

Partita più complicata del previsto invece quella del Parma che dopo uno scialbo primo tempo piega il Ravenna, ormai retrocesso dalla scorsa settimana, con due gol in rapida successione firmati da Ambrosi, di testa, e Gago.

Guadagna terreno e il quinto posto in solitaria, l’Hellas Verona di Pachera, che chiude la domenica di campionato con un roboante 8-2 ai danni della Res Women. Al Sinergy Stadium vanno a bersaglio, per la formazione scaligera, Sardu, Peretti, Rognoni, Bursi, due volte Zanni e due volte Sondergaard; mentre per le capitoline, nel finale, dopo gli otto gol avversari, arrivano le reti di Iannazzo e Montesi.

La lotta per non retrocedere

La 25esima giornata di Serie B non offre verdetti. Il Genoa è in salvo indipendentemente dalla sconfitta di Terni soprattutto in considerazione della sconfitta del Pavia Academy, pesantissima e in casa, contro il San Marino. Il gol decisivo è di Barbieri e la vittoria delle Titane è di importanza capitale per il futuro della squadra sammarinese che si sgancia a quattro punti dal Pavia lasciando alle proprie spalle anche il Freedom, nettamente battuto in casa dal Bologna che torna alla vittoria dopo due sconfitte di fila.

Importantissimo anche il successo del Brescia che dopo cinque sconfitte consecutive espugna il campo dell’Arezzo grazie alle reti di Ghisi e Pasquali inframmezzati dal momentaneo pareggio amaranto di Razzolini. Al Freedom non riesce l’impresa del quarto successo casalingo consecutivo contro il Bologna: inutile il vantaggio di Asta con Pinna e una sontuosa tripletta di Gelmetti.

Tavagnacco, 31 gol subiti in sei partite – tutte perse – alle prese con una crisi di risultati molto pesante. Se la squadra friulana dovesse perdere anche domenica prossima in casa contro il Parma, la retrocessione sarebbe incontrovertibile.

Risultati della 25esima giornata

Lazio-Tavagnacco 6-1

4’ Visentin (L), 14’ Cacciamali (T), 18’ Popadinova (L), 33’ Eriksen (L), 42’ rig. Goldoni (L), 75’ Kuenrath (L), 90’+3’ Goldoni (L)

Ternana-Genoa 3-1

32’ Wagner (T), 49’ Tarantino (T), 61’ Ferrato (G), 83’ Porcarelli (T)

Freedom-Bologna 1-4

29’ Asta (F), 47’ Pinna (B), 58’ Gelmetti (B), 70’ Gelmetti (B), 90’+2’ Gelmetti (B)

Parma-Ravenna 2-0

50’ Ambrosi (P), 53’ Gago (P)

Cesena-H&D Chievo Women 4-3

7’ Milan (CE), 12’ Begal (CH), 19’ Picchi (CH), 53’ Tamborini (CE), 66’ Jansen (CE), 73’ Tamborini (CE), 90’+4’ Picchi (CH)

Hellas Verona-Res Women 8-2

21’ Sardu (V), 22’ Zanni (V), 23’ Peretti (V), 55’ Rognoni (V), 60’ Zanni (V), 72’ Sondergaard (V), 75’ Sondergaard (V), 81’ Bursi (V), 84’ Iannazzo (R), 90’ Montesi (R)

Pavia-San Marino Academy 0-1

62’ Barbieri (SM)

Arezzo-Brescia 1-2

19’ Ghisi (B), 61’ Razzolini (A), 66’ Pasquali (B)

Classifica

Lazio 68, Ternana 63, Cesena e Parma 61, Hellas Verona 45, Chievo Verona 42, Genoa 38, Brescia 33, Bologna 32, Arezzo 27, Res Roma 24, San Marino Academy 24, Freedom Cuneo 23, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 3.

Prossimo turno: 26esima giornata

Domenica 28 aprile

Bologna-Ternana

Brescia-Hellas Verona

Genoa-Cesena

H&D Chievo Women-Ravenna

Pavia-Lazio

Res Women-Arezzo

San Marino Academy-Freedom

Tavagnacco-Parma