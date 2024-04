Il pensiero di tutti, inevitabilmente, è rivolto al big match per eccellenza, quello tra Lazio e Ternana, in programma domenica pomeriggio a Formello che potrebbe anche decretare la parola fine sulla lunga corsa al primo posto che porta direttamente alla promozione in Serie A Femminile. Anche per questo il turno infrasettimanale del 1 maggio diventa fondamentale soprattutto per la Ternana, chiamata a un match davvero insidioso contro il Cesena nel quale nessuna delle due squadre può permettersi nemmeno un mezzo passo falso.

Serie B, l’importanza di Ternana-Cesena

Il doppio ostacolo rappresentato prima dal Cesena, in casa, e poi dalla Lazio, in trasferta, è una vera e propria chiave di volta per tutto il campionato della Ternana che di fatto, si gioca tutta una intera stagione in quattro giorni. L’infortunio di Porcarelli è l’ultima di una serie di tegole che sono costate molte difficoltà alla formazione rossoverde, certo non molto fortunata in alcuni momenti cardine del suo campionato.

Già nella gara d’andata il Cesena aveva dimostrato di essere squadra in grado di poter rendere la vita difficilissima alla Ternana che raramente nel corso di questo campionato ha sofferto come contro le romagnole. Che, dal canto loro, si giocano un vero e proprio knockout game: perdere, quasi certamente, significherebbe dare l’addio alla Serie A considerando la continuità di rendimento del Parma e la sconfitta in quello che al momento è lo scontro diretto più importante della stagione indipendentemente da quello imminente contro la Lazio.

Compatibilmente con le tossine di due partite ravvicinate da smaltire sia la Ternana che il Cesena stanno bene: arrivano entrambe da tre vittorie consecutive e puntano tutto su questa sfida in vista del rush finale che, se non altro, con la Lazio ormai forse troppo in alto per essere raggiunta, vale la pole position nella rincorsa al secondo posto che potrebbe portare allo spareggio con la penultima classificata del campionato di serie A femminile al termine del play off salvezza, contro Napoli o Pomigliano.

Dove giocano Lazio e Parma

Squadre coinvolte nella lotta per la promozione, vale a dire la capolista Lazio e l’outsider Parma, retrocessa dallo scorso campionato di Serie A, affrontano turni non impossibili ma di peso diverso. Il Parma rischia qualcosa di più contro il Genoa formazione stabilmente nella parte sinistra della classifica dall’inizio della stagione che tuttavia, nel corso delle ultime settimane, si è fatta più discontinua e che nelle ultime quattro partite ha raccolto solo un punto.

L’ultima vittoria delle Grifoncine risale al match vinto in casa oltre un mese fa contro il Brescia. Da allora molte cose da rivedere, in particolare in difesa con 12 gol subiti nelle ultime quattro partite. Il Parma, dal canto suo, vanta la striscia positiva di risultati più lunga tra tutte le componenti del campionato, Lazio esclusa. Se Lazio e Parma sono le squadre che hanno inanellato il maggior numero di vittorie consecutive, ben 9, il numero di partite utili per le capitoline domenica scorsa ha raggiunto la ragguardevole quota di 18 sfide in archivio senza sconfitte.

L’avversaria della Lazio è il San Marino, reduce da una vittoria fondamentale in casa contro il Freedom le ragazze del Monte Titano saranno alimentate da una super motivazione in più: vincere, per loro, significherebbe salvezza aritmetica. Ma a oggi, l’unica squadra che è riuscita a fare punti sul campo della Lazio, che a Formello ha sempre vinto, è il Cesena.

Le altre partite

Sono due in modo particolare le sfide del 1 maggio che richiamano l’attenzione soprattutto per quanto riguarda il calendario che interessa la zona salvezza: alle 12, a Cuneo, Freedom e Tavagnacco mettono in scena un duello drammatico al termine del quale le friulane, con una sconfitta, sarebbero definitivamente retrocesse in serie C raggiungendo il Ravenna, precipitato in terza divisione ormai tre settimane fa.

Il Freedom, tre vittorie in casa negli ultimi due mesi, gioca questa partita con la consapevolezza che si tratta di una sfida fondamentale, soprattutto se il Pavia Academy non dovesse far risultato pieno ad Arezzo contro una squadra che, soprattutto sul proprio campo, a oggi non ha mai regalato punti né gol a nessuno.

Completa il quadro la sfida tra Brescia e Res Roma, con le rondinelle ormai salve e le giallorosse a un passo da quei punti decisivi che significano la conferma nel campionato di serie B. C’è poi il derby, molto atteso, tra Hellas Verona e Chievo dove le due squadre scaligere si giocano non solo la supremazia cittadina ma anche una fetta importante del quinto posto in campionato, alle spalle delle quattro squadre che si giocano la serie A e che sono virtualmente irraggiungibili.

27esima giornata

Mercoledì 1 maggio

Arezzo-Pavia

Brescia-Res Women

Freedom-Tavagnacco

Hellas Verona-H&D Chievo Women

Lazio-San Marino Academy

Parma-Genoa

Ravenna-Bologna

Ternana-Cesena

Classifica

Lazio 71, Ternana 66, Cesena e Parma 64, Hellas Verona 46, Chievo Verona 43, Genoa 38, Brescia 34, Bologna 32, Arezzo 28, San Marino Academy 27, Res Roma 25, Freedom Cuneo 23, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 4.

Prossimo turno: 28esima giornata

Domenica 5 maggio

Tavagnacco-Arezzo

Bologna-Brescia

Cesena-Freedom Cuneo

Genoa-Ravenna

Chievo Verona-Res Women

Lazio-Ternana

San Marino Academy-Verona

Pavia Academy-Parma