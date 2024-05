Bastava un solo punto alla Ternana per conquistare l’accesso allo spareggio contro il Napoli che potrebbe significare la promozione in Serie A. Ne conquista tre con una vittoria di merito, la 24esima di questa stagione, e che rende comunque ininfluente il pareggio del Parma sul campo della Lazio women.

San Marino-Ternana 1-3

San Marino già in salvo in un clima di soddisfazione e di festa per la riconferma dell’Academy nel campionato cadetto. Una partita che le due squadre affrontano senza ansie anche se è la Ternana ad assumersi le responsabilità di gestire la sfida: Labate colpisce un gran palo al 7’ su assist di Lombardo, subito dopo da azione di calcio d’angolo è Sara Tui a mettere sul fondo con un bel tiro al volo. Ternana vicinissima al vantaggio ancora su calcio d’angolo con un gran colpo di testa di Quazzico che Limardi trattiene a stento. Le occasioni fioccando per la Ternana nel primo tempo ancora con Sara Tui, fermata da Limardi e Labate. L’occasione più clamorosa è un calcio di rigore che la Ternana conquista al 38’ per un fallo di mano di Pier che sporca un traversone dalla destra di Lombardo. Sara Tui spiazza il portiere e trova un vantaggio sostanzialmente meritatissimo.

Il secondo tempo

Anche il pareggio del San Marino arriva su calcio di rigore: è il 59’ quando le padrone di casa si portano in area con un corner sui cui sviluppi Raffaella Barbieri viene stesa in piena area, fallo netto di Pacioni. E penalty trasformato con precisione dalla stessa Barbieri.

Un pareggio che certo non complica più di tanto i piani della Ternana che, tuttavia, riprende le sue trame offensive con ancora maggiore intensità. Al 66’ Valeria Pirone ristabilisce il vantaggio: azione personale di Pirone che raccoglie un pallone lungo e lo insacca con forza senza troppi fronzoli. Ventunesimo gol stagionale per l’attaccante… Partita che scivola via con poche emozioni: Ternana che controlla, San Marino che per la verità non subisce più di tanto ma spinge senza troppa convinzione alla ricerca del pareggio.

Ternana che si limita a collezionare calci d’angolo e minuti di possesso palla creando un paio di occasioni verso la porta avversaria. A tempo ormai abbondantemente scaduto arrivo anche il terzo gol, un’altra prodezza personale di Valeria Pirone, 22 gol prima dello spareggio.

In sintesi

Ininfluente il pareggio che il Parma raccoglie a tempo quasi scaduto a Formello. I punti persi e rimpianti sono quelli di domenica scorsa, regalati nel match in casa contro il Chievo Verona.

Sotto il Monte Titano finisce con una bella festa per due. San Marino che celebra la sua salvezza al termine di una stagione davvero molto complicata con maglie celebrative e un bel bagno di folla sotto la propria tribuna. Festa, ma senza esagerare, anche per la Ternana la cui stagione continuerà con lo spareggio in programma contro la Lazio. Prima sfida a Terni, con probabilità mercoledì alle 16, e gara di ritorno a Cercola in data e orario da definire, probabilmente domenica.