Era a San Marino la partita che contava. E la Ternana l’ha portata a casa con la solita concretezza conquistando una 24esima vittoria stagionale che vale il secondo posto assoluto alle spalle della Lazio, lungamente sognato e inseguito al termine di una stagione interminabile e difficilissima. Che per la Ternana non si è ancora conclusa.

Serie B, lo spareggio decide la decima di Serie A

Il campionato di Serie A si chiude con otto squadre riconfermate (Roma, Juventus, Fiorentina, Sassuolo, Inter, Milan, Como e Sampdoria) una retrocessa (Pomigliano) e una decima ancora da definire. A deciderlo sarà lo spareggio, altrimenti definito playout: da una parte il Napoli, penultimo nel campionato di Serie A al termine di una stagione di grande sofferenza ma in crescendo, dall’altra la Ternana, 92 gol all’attivo. Doppia sfida tra mercoledì e domenica: all’insegna dell’incertezza. Un intero campionato in 180 minuti…

La Lazio pareggia e festeggia

La vittoria della Ternana a San Marino rende del tutto inutile il pareggio del Parma a Formello. Anche perché la squadra ducale era costretta a vincere, oltre a sperare in un capitombolo interno davvero imprevedibile delle umbre. La Lazio si gode un pomeriggio da favola con la festa del ritorno in Serie A atteso per due anni. Il vantaggio, su uno schema da calcio piazzato, porta la firma di Elena Proietti, brava ad anticipare l’uscita di Cappelletti.

Il Parma trova un pareggio sostanzialmente giusto e meritato. Tuttavia è una timida soddisfazione che certo non ripaga della delusione di un campionato gettato. Il gol arriva grazie a Gaia Distefano, protagonista di una bellissima azione personale. Parma terzo assoluto davanti al Cesena, altra squadra che avrebbe molto da recriminare dopo una stagione comunque di altissimo livello: bella la vittoria delle romagnole (3-1) sull’Hellas Verona. Vantaggio di Martina Sechi con un micidiale controllo a seguire in piena area, raddoppio in chiusura di primo tempo con Giulia Maria Risina che poi firma una bella doppietta dopo il provvisorio 2-1 messo a segno da Lotti. Chievo Verona che batte il Freedom Cuneo 2-1 grazie ai gol di Merengoni e Merli scavalcando l’Hellas in classifica e conquistando il quinto posto in un confronto di altissimo profilo.

Gli altri risultati

Chiude con una bella vittoria anche il Brescia, un po’ ondivago in questa parte finale della stagione. Il 6-1 con cui le Leonesse salutano il campionato è davvero di alto livello anche se arriva contro un Pavia Academy dimesso e ormai retrocesso: doppietta di Magri oltre alle reti di Pasquali, Hjohlman, Pedrini e Fracas nel boxscore. Il Genoa perde in casa con la Res Roma (1-2) una partita che non cancella il settimo posto assoluto davanti al Bologna, 3-3 contro l’Arezzo al termine di una partita meravigliosa. Arezzo che voleva una vittoria per scavalcare le dirette avversarie in classifica: tre gol nel primo tempo con doppietta di Razzolini e un rigore di Nocchi. Poi però nel secondo tempo il Bologna rimonta grazie a Gelmetti, Pinna e Sciarrone dagli 11 metri. Da sottolineare anche l’unica vittoria stagionale del Ravenna che in una sfida tra retrocesse piega 3-1 il Tavagnacco.

Risultati della 30ª giornata

Bologna-Arezzo 3-3

21’ rig. Nocchi (A), 31’ Razzolini (A), 37’ Razzolini (A), Gelmetti (B), Pinna (B), rig. Sciarrone (B)</em

Cesena-Hellas Verona 3-1

36’ Sechi (C), 45’ Risina (C), 77’ Lotti (V), 88’ Risina (C)

Genoa-Res Women 1-2

26′ Naydenova (R), 54′ Clemente (R), 85′ Campora (G)

H&D Chievo Women-Freedom 2-1

34′ Marengoni (C), 60′ Cocco (F), 66′ Merli (C)

Lazio-Parma 1-1

14’ Proietti (L), 86’ Distefano (P)

Pavia-Brescia 1-6

24’ Magri (B), 25’ Pasquali (B), 42’ Hjohlman (B), 54’ Accoliti (P), 68’ Pedrini (B), 78’ Magri (B), 87’ Fracas (B)

San Marino Academy-Ternana 1-3

39’ rig. Tui (T), 59’ Barbieri (SM), 66’ Pirone (T), 90’+3’ Pirone (T)

Tavagnacco-Ravenna 1-3

36’ Petralia (R), 43’ Costantini (R), 77’ Papaleo (R), Bortolin (T)

Classifica finale

Lazio 79, Ternana 76, Parma 71, Cesena 69, Chievo Verona 53, Hellas Verona 52, Genoa 42, Bologna 39, Brescia 37, Arezzo 36, Res Roma 35, San Marino Academy 30, Freedom Cuneo 28, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 7.