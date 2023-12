In un decimo turno che doveva essere interlocutorio, restano solo Lazio e Ternana al comando della classifica di Serie B femminile

É davvero avvincente il campionato di Serie B che ogni settimana offre spunti narrativi e di riflessione sempre molto interessanti.

In un quadro che cambia praticamente dopo ogni turno nella decima giornata sono di nuovo Lazio e Ternana al comando della classifica: la stessa coppia che ha condotto a braccetto il torneo per molte settimane.

Serie B, Ternana e Lazio al comando

Sulla base di una classifica che attende ancora il loro scontro diretto, in programma il 14 gennaio a Terni nella seconda giornata del nuovo anno, è la Ternana al vertice della classifica. Sul campo di un Genoa motivatissimo e reduce da una striscia di risultati davvero impressionanti – sei vittorie consecutive – si rivede di nuovo la squadra capace di andare in gol con estrema facilità. Ad Arenzano le Fere passano con estrema autorevolezza: al 10’ gran colpo di testa di Tui su calcio piazzato di Fusar Poli. Poi Porcarelli alla mezz’ora e in avvio di ripresa. Il gol di Bargi non basta a rilanciare un Genoa che per la verità subisce molto; tante le occasioni per le umbre che chiudono il conto con Flavia Lombardo bissando il 4-1 di Brescia e mettendo a segno ben 37 gol in dieci partite.

Lazio sempre solidissima in difesa, meno roboante in attacco ma con numeri comunque eccezionali. Sul campo del Tavagnacco, penultimo in classifica ‘bastano’ tre gol con Popadinova, Goldoni e Ferrandi in una partita che si sblocca già al 3’ e che non è mai davvero in discussione.

Il Cesena perde una ghiotta opportunità sul campo del Chievo, protagonista di una gara decisamente gagliarda. Vantaggio clivense con Landa, bravissima a sfruttare un brutto errore del portiere Serafino su un rinvio. Pareggio di Catelli con una conclusione dalla lunga distanza che Soggiu non trattiene. Nella ripresa a distanza ravvicinata raddoppio romagnolo di Lonati in mischia e pareggio definito di Picchi di testa su calcio d’angolo. Una bella partita caratterizzata da qualche errore di troppo delle difese.

Parma, ottava vittoria in dieci gare

Ad agganciare il Cesena in classifica è adesso il Parma che torna in bella evidenza passando sul campo del Ravenna, sempre più ultimo in classifica, grazie a una vittoria di misura, l’ottava in dieci partite di questa stagione per le Ducali, contrassegnata dal gol di Caterina Ferin con una bella girata su cross di Nichele. Quarto gol stagionale per l’attaccante.

Classifica sempre più allungata: non ne approfitta il Verona, bloccato dalla Res Roma in un pareggio che rappresneta una occasione sprecata, così come per il Brescia, fermato in casa dall’Arezzo che conquista il secondo risultato utile consecutivo con due trasferte che valgono quattro punti dopo una raffica di sei sconfitte in nove partite.

In coda quarta sconfitta di fila per il Freedom che cade sul campo del Bologna (3-2) al termine di una partita piacevole e intensa. Cuneesi che rimontano due volte con Cocco (gol strepitoso) e Bruni (bellissimo gol di testa) ai provvisori vantaggi di Colombo e Kustrin ma lasciano sul campo i tre punti a pochi secondi dal termine: decisiva la rete nel finale di Giulia Arcamone.

A completare il risultato una vittoria importantissima in chiave salvezza del Pavia sul campo del San Marino con l’esordio in panchina del terzo allenatore stagionale per le ragazze del Monte Titano. Debutto amaro per Giacomo Venturi e vittoria del Pavia grazie alla doppietta di Codecà.