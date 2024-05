Terz’ultima giornata. Ma potrebbe essere l’ultimo atto del campionato di Serie B Femminile sia per quanto riguarda l’unica posizione che porta in Serie A, la prima, che per l’ultima squadra destinata alla retrocessione dopo Ravenna e Tavagnacco. Tutto dipende fondamentalmente da due sole partite: Lazio-Ternana, in programma domenica alle 15, e Pavia-Parma, posticipo fissato alle 20.30 di lunedì.

Serie B, Lazio-Ternana è la partitissima

Presentata fin dall’inizio della stagione come la madre di tutte le partite di questo campionato, Lazio-Ternana vale di fatto la Serie A. E non è solo un modo dire. La vittoria comporterebbe per la Lazio un vantaggio irraggiungibile. E la partita si chiuderebbe con la festa promozione che lo scorso anno la squadra capitolina è stata costretta a rinviare sul più bello con una doppia clamorosa delusione. Prima in regular season e poi agli spareggi contro il Pomigliano.

Serie B, tutti i conti della promozione

In caso di vittoria Lazio promossa dunque. E negli altri casi? Se il big match dovesse andare alla Ternana le umbre resterebbero comunque in ritardo di due punti. Non abbastanza ma comunque molti per la Lazio che dovrà difenderli negli ultimi due turni della stagione con qualche rischio solo all’ultima giornata, in casa contro il Parma dopo la visita sul campo dell’ormai retrocesso Ravenna domenica prossima.

Nel caso, possibile ma improbabile, che Ternana e Lazio dovessero arrivare alla fine dell’ultima giornata a pari punti, a decidere sarebbero gli scontri diretti: e considerando il pareggio del girone d’andata tutto dipenderebbe dunque proprio da questa partita.

L’importanza di Pavia-Parma

La sfida in programma nel posticipo di lunedì sera tra Pavia e Parma diventa a questo punto di enorme importanza indipendentemente da quello che sarà l’esito della partita di Formello. Soprattutto per quanto riguarda la lotta salvezza dove Ravenna e Tavagnacco sono ormai già condannate alla retrocessione in Serie C.

Il Pavia ha bisogno di una vittoria e non può prescindere dai tre punti. In caso di pareggio o sconfitta l’Academy sarebbe aritmeticamente retrocessa senza nessun’altra prova d’appello. Il Freedom, che al momento ha sei punti di vantaggio sul Pavia, ha conquistato entrambi gli scontri diretti di questa stagione. E al Pavia non potrebbero così bastare due vittorie nelle ultime due partite di campionato nemmeno se il Freedom le perdesse entrambe.

Parma che dal canto suo avrebbe un grandissimo vantaggio nello sfruttare un potenziale passo falso della Ternana contro la Lazio riducendo il suo vantaggio o addirittura scavalcando le Fere al secondo posto in classifica se la Ternana dovesse perdere e il Parma dovesse tornare da Pavia con il punteggio pieno. Conti che andranno poi rifatti in un secondo momento, a turno acquisito, considerando le partite ancora da giocare per la corsa al secondo posto che consentirebbe lo spareggio contro la penultima classificata del campionato di Serie A Femminile, Pomigliano o Napoli.

Serie B, le altre partite

In coda l’ultimo posto che porta alla retrocessione, da un punto di vista aritmetico, tutto dipende dal Pavia. Dal decimo posto in su, e dunque dall’Arezzo, le squadre sono tutte già in sicurezza. É semmai dalla Res Roma in giù che qualsiasi squadra deve ancora sentirsi coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione. Ma il ruolino di marcia dell’Academy, tre sconfitte nelle ultime tre partite, è stato talmente disastroso che la quota salvezza si è considerevolmente abbassata in queste ultime settimane.

Di conseguenza, se anche Freedom, San Marino e Res Roma dovessero perdere tutte le partite ancora da giocare, dovrebbe essere il Pavia a invertire drasticamente la tendenza del rendimento di questo ultimo mese. Cosa non semplice considerando l’importanza della posta in palio e la delicatezza del match contro il Parma che il Pavia affronterà con la consapevolezza di tutti gli altri risultati, ormai acquisiti.

Ad esempio… se il Freedom dovesse fare il colpaccio e vincere in casa del Cesena, reduce dalla pesante sconfitta del big match contro la Ternana, qualsiasi conto sarebbe del tutto inutile. Il Pavia scenderebbe comunque in campo giù certo della retrocessione Serie C.

Consideriamo dunque anche Cesena-Freedom tra le partite di cartello di questo 28esimo turno . Così come Chievo Verona-Res Roma dato che le capitoline hanno bisogno di almeno un punto per essere salve mentre il Chievo è in corsa per consolidare la quinta posizione a spese delle concittadine dell’Hellas, impegnate sul campo del San Marino Academy. A completare il quadro il Tavagnacco, mestamente retrocesso che ospita l’Arezzo, già salvo, e il Genoa, che cerca una vittoria che manca da quasi due mesi contro il Ravenna.

Programma della 28esima giornata

Domenica 5 maggio ore 15.00

Tavagnacco-Arezzo (ore 11.00)

Bologna-Brescia

Cesena-Freedom

Genoa-Ravenna

H&D Chievo Women-Res Women

Lazio-Ternana

San Marino Academy-Hellas Verona

Pavia-Parma (lunedì 6 maggio ore 20.30)



Classifica

Lazio 74, Ternana 69, Parma 67, Cesena 64, Chievo Verona ed Hellas Verona 46, Genoa 38, Brescia 34, Bologna 35, Arezzo 31, Res Roma 28, San Marino Academy 27, Freedom Cuneo 26, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 4.

Prossimo turno, 29esima giornata

Domenica 12 maggio

Arezzo-Cesena

Brescia-San Marino Academy

Freedom Cuneo-Genoa

Parma-Chievo Verona

Ravenna-Lazio

Res Roma-Tavagnacco

Ternana-Pavia

Hellas Verona-Bologna