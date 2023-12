Decimo turno di Campionato per la serie B femminile con Genoa Ternana unico match tra squadre al vertice in classifica. Tutto il programma delle partite di domani.

La Serie B calcio femminile riprende la sua corsa dopo la sosta per gli impegni della nazionale donne. Ma la strada è ancora estremamente lunga.

Mancano ancora cinque turni alla fine del girone d’andata, prima del giro di boa. E alcuni scontri diretti sono in programma proprio in quest’ultimo segmento.

Serie B, c’è Genoa-Ternana

Il Genoa, sei vittorie consecutive, inizia una serie davvero tremenda. Subito la Ternana. Poi la trasferta a Cesena. E dopo la sosta di Natale e Capodanno, nel primo turno del 2024, altro match di cartello contro il Parma. Una vera e propria prova della verità per la squadra rossoblu allenata da Antonio Filippini.

Claudia Ferrato attaccante delle Grifoncine, non parla tuttavia di partita decisiva: “La sfida con la Ternana sarà molto complicata, affrontiamo una bella squadra, che attacca in modo molto determinato. Ma non penso che sia un banco di prova, si tratta piuttosto di una partita a sé. Con la Ternana abbiamo già avuto a che fare e speriamo di poterci prendere una bella rivincita…”

La rossoblu si riferisce alla sconfitta subita nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia, una netta vittoria della Ternana ad Arenzano 5-0.

La partita di cartello è di sicuro questa. Partite esterne anche per le altre due capolista in fuga con la Ternana: la Lazio è ospite del Tavagnacco, il Cesena gioca a Verona contro il Chievo.

Molte sfide importanti in coda

Seguendo la scia delle squadre di testa, appena sopra il Genoa c’è il Parma, che gioca a Ravenna, ultima in classifica in una posizione di classifica estremamente preoccupante con un solo punto nelle prime nove partite. Più sotto il Verona, tre vittorie nelle ultime cinque partite: ma anche due sconfitte. L’Hellas è ospite della Res Roma che si è decisamente ripresa da un periodo critico con due partite consecutive. Poi il Brescia, che ospita l’Arezzo reduce da un brillante e clamoroso successo esterno.

Tra gli scontri diretti che interessano la coda della classifica ci sono Bologna-Freedom Cuneo ma soprattutto lo scontro diretto tra San Marino e Pavia, cinque sconfitte consecutive che hanno considerevolmente ridimensionato l’esordio davvero molto brillante della squadra, alla sua prima esperienza nel campionato di Serie B. Novità in panchina per il San Marino che hanno appena annunciato un nuovo tecnico, Giacomo Venturi, per due anni al Chievo: “Sono contento di essere tornato in attività, non vedevo l’ora. Cercherò di sfruttare i primi allenamenti per calarmi in questa nuova realtà”.

Venturi è il terzo allenatore del San Marino Academy ingaggiato nel corso di questa stagione dopo Massimo Ricci, esonerato a metà novembre, e Gianni Marzocchi, esonerato dopo la sconfitta in casa contro la Res Roma nell’ultimo turno prima della pausa.