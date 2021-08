Calcio femminile 2021 – 2022 calendario Serie A

Calcio femminile, calendario partite serie a. Ecco tutte le ultime news sul calcio donne: date partite campionato, Coppa Italia, Europei e Mondiali.

Calcio femminile, il consiglio federale ha stabilito il calendario serie A 2021-22 per la nuova stagione calcistica.

Ecco quindi le date in cui si giocano le partite del campionato di calcio femminile italiano e quali sono le squadre partecipanti alla Serie A women. A seguire le ultime news su Coppa Italia, nazionale di calcio italiana, europei e mondiali.

Campionato serie A femminile, calendario tutte le partite

1° giornata

Juventus-Pomigliano 28-29 agosto 2021 Empoli-Roma 28-29 agosto 2021 Lazio-Sampdoria 28-29 agosto 2021 Milan-Hellas Verona 28-29 agosto 2021 Napoli-Inter 28-29 agosto 2021 Sassuolo-Fiorentina 28-29 agosto 2021

2° giornata

Roma-Napoli 4-5 settembre Fiorentina-Juventus 4-5 settembre Verona-Sassuolo 4-5 settembre Inter-Lazio 4-5 settembre Pomigliano-Empoli 4-5 settembre Sampdoria-Milan 4-5 settembre

3° giornata

Empoli-Inter 11-12 settembre Juventus-Verona 11-12 settembre Lazio-Milan 11-12 settembre Napoli-Fiorentina 11-12 settembre Pomigliano-Roma 11-12 settembre Sassuolo-Sampdoria 11-12 settembre

Come visto la stagione di serie a femminile 2021-22 inizierà sabato 28 agosto 2021, ossia durante l’ultimo week end del mese. Da questa data in poi si disputeranno le 22 giornate, con gare di andata e ritorno previste durante tutto il campionato.

Fin da subito partite impegnative per le giocatrici delle più forti squadre del nostro campionato. A partire dalla Juventus women, campione d’Italia in carica. Le calciatrici bianconere hanno vinto lo scudetto per la quarta volta consecutiva, quindi sono ancora le favorite per la nuova stagione. Ma attenzione anche a Milan, Roma, Sassuolo, Inter e tutte le altre che competono per aggiudicarsi scudetto, qualificazione alle coppe e salvezza.

Vedi anche: Juve femminile Campione d’Italia

Questo l’elenco delle 12 squadre che parteciperanno alla Sere A TIMVISION 2021-22:

Juventus

Fiorentina

Milan

Roma

Lazio

Sassuolo

Inter

Empoli

Verona

Napoli

Sampdoria

Pomigliano

Come riporta il calendario, la fine del campionato di calcio serie A women 21-22 è prevista il 15 maggio 2022.

Vedi anche: Calcio femminile dove vedere tutte le partite di Serie A

Calcio femminile ultime news sulla Coppa Italia



Oltre al campionato, le calciatrici disputano anche la Coppa Italia femminile, a cui partecipano 26 squadre (quelle di Serie A e di Serie B). La competizione prevede partite ad eliminazione diretta che vanno ad assottigliare sempre di più il numero delle squadre rimaste in corsa, fino ad arrivare alla fasi finali, vale a dire semifinali e finali, previste nel 2022.

La squadra campione in carica di questa competizione è l’AS Roma femminile, vincitrice dell’ultima finale disputata contro il Milan.

Per quanto riguarda la Supercoppa italiana invece, se la giocheranno Juventus, Milan, Roma e Sassuolo, affrontandosi direttamente in scontri diretti fra semifinale e finale (per le due vincenti).

Nazionale italiana femminile, situazione europei

Le giocatrici sono anche impegnate con la Nazionale italiana femminile. Le ragazze del ct Milena Bartolini hanno conquistato la qualificazione al prossimo Campionato Europeo.

Questo grazie alla larghissima vittoria ottenuta per 12-0 su Israele lo scorso 24 febbraio 2021. Infatti, con questo risultato le azzurre sono arrivate seconde nel loro girone, ma in virtù della differenza reti con altri raggruppamenti hanno ottenuto il pass per l’Europeo.

Ricordiamo che il Campionato europeo di calcio femminile si giocherà a giugno 2022. La speranza è che le ragazze azzurre riescano ad emulare i colleghi uomini e a trionfare in questa competizione.

Crescita calcio femminile: mondiali e professionismo

Gianni Infantino, il presidente Fifa, ha parlato dei piani previsti per la crescita del calcio femminile. Queste le sue parole al riguardo: “Il calcio femminile è una priorità per la Fifa: il mondiale di Francia è stato il secondo evento sportivo più grande al mondo dopo quello maschile”.

L’evento, infatti, ha generato 284 milioni di euro al prodotto interno lordo nazionale. Il nuovo mondiale femminile si terrà nel 2023 (quindi un anno dopo gli Europei), in Australia e Nuova Zelanda. Infantino propone di disputare un campionato mondiale femminile ogni due anni, per dare ancor più lustro a questa disciplina. Vedremo se si andrà davvero in questa direzione per il calcio mondiale.

Nel frattempo, in Italia il governo Draghi ha approvato la tanto attesa riforma dello sport. Grazie a questo provvedimento finalmente le calciatrici diventeranno professioniste e lavoratrici a tutti gli effetti, a partire dalla stagione 2022-23.

E’ tutto sulle ultime news del calcio femminile, il calendario serie a femminile 2021 – 2022 e le prospettive future del calcio in rosa.

Vedi anche: