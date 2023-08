Coppa Italia donne 2023/24, calendario di tutte le partite. Quali squadre partecipano alla Coppa Italia di calcio femminile. Dai turni preliminari alla finale, regolamento e date.

Coppa Italia femminile 2023 2024 – Al via la coppa nazionale con un nuovo format rispetto a quello della scorsa stagione e che riporta al centro dell’attenzione il torneo calcistica donne che riunisce tutte le squadre di Serie A e Serie B.

Calendario Coppa Italia femminile 2023-24 date e regole

La nuova stagione di Coppa Italia inizia domenica 3 settembre 2023 con i turni preliminari in cui scendono in campo le squadre di Serie B femminile neopromosse dalla C. A seguire si giocheranno i sedicesimi di finale domenica 10 settembre in gara secca e in questo caso oltre alle qualificate del preliminare, scenderanno in campo tutte le altre squadre di B e due di Serie A women.

Le 8 vincenti accendono agli ottavi di finale, dove affronteranno le migliori 8 squadre di Serie A fra l’11 e il 12 ottobre 2023. A seguire tutti gli altri incontri fino alla finale in programma in data ancora da definire.

Quindi ricapitolando ecco tutte le date in cui si giocano le partite della Coppa Italia femminile 2023/24:

Turno preliminare – Domenica 3 settembre

Domenica 3 settembre Sedicesimi di finale – Domenica 10 settembre

Domenica 10 settembre Ottavi di finale – Martedì 11-mercoledì 12 ottobre

Martedì 11-mercoledì 12 ottobre Quarti di finale – 16-17 gennaio, 6-7 febbraio 2024

16-17 gennaio, 6-7 febbraio 2024 Semifinali – 2-3, 9-10 marzo 2024

2-3, 9-10 marzo 2024 Finale – Data da definire

Coppa Italia femminile 2023/24 prossime partite

Sulla base del regolamento appena spiegato, ecco quali sono le prossime gare di Coppa Italia donne in calendario il 3 settembre (ovvero nei preliminari):

Res Women-Freedom

Academy Pavia-Tavagnacco

Comincia così la fase ad eliminazione diretta della Coppa nazionale donne. Ricordiamo che da quest’anno non ci saranno più i gironi, visto il cambio di regolamento deciso dalla Figc femminile.

Squadre partecipanti alla Coppa Italia femminile 2023-24

A seguire ci saranno i sedicesimi di finale, dove oltre alle due vincenti di questi match scenderanno in campo:

Bologna femminile

Arezzo

Genoa

San Marino

Ravenna

Brescia

Chievo Verona

Cesena

Hellas Verona

Ternana

Lazio

Parma

Napoli

Pomigliano

Dagli ottavi di finale poi scenderanno finalmente in campo anche le migliori squadre del calcio femminile italiano, ovvero quelle di Serie A, inclusa la Juventus femminile detentrice del titolo.

In particolare:

Sampdoria

Como

Sassuolo

Inter

Fiorentina

Milan

Roma

Juventus

L’albo d’oro della Coppa Italia femminile

Come visto questa edizione della Coppa Italia si svolge 26 squadre. Dopo la riforma dei campionati a cavallo tra il 2015 e il 2017, molte cose sono cambiate nell’organizzazione del torneo e soprattutto negli equilibri delle squadre in campo. Le società che dominavano la scena fino a dieci-quindici anni fa, hanno lasciato il campo alle squadre rifondate dai grandi club.

Quella in corso è la 53esima edizione della Coppa Italia femminile. Vincitrice dello scorso anno la Juventus, terza Coppa in assoluto, vittoriosa in finale sulla Roma, grande rivale anche in campionato, dove invece hanno trionfato le giallorosse.

L’albo d’oro vede al comando della classifica delle vittorie la Torres con otto trofei, seguita dalla Lazio (4). La Roma ha conquistato il suo primo trofeo nella stagione 2020-21 in finale sul Milan e nelle ultime due edizioni ha presenziato ad entrambe le finali. Un’impresa che non è riuscita nemmeno alla Juventus che nonostante cinque titoli di Serie A consecutivi negli ultimi cinque anni ha alzato la Coppa Italia ‘solo’ tre volte dal 2018 a oggi. Non assegnata a causa della pandemia quella del 2020.

