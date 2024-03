Barcellona Napoli, due squadre non particolarmente in salute, ormai lontane dalla lotta per il titolo. Ma che proprio in Champions League possono esaltarsi e ritrovare il senso della grande impresa.

Barcellona e Napoli si affrontano nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo il pareggio della gara d’andata al Maradona.

Quando vedere Barcellona Napoli

Data : 12 marzo 2024

: 12 marzo 2024 Ora : 21:00

: 21:00 Stadio : Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcellona (Spagna)

: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcellona (Spagna) Dove vederla in Tv : La partita è in programma in chiaro su Canale 5, ma anche su SKY

: La partita è in programma in chiaro su Canale 5, ma anche su SKY Come vederla in streaming: SKY Go, Sportmediaset, Infinity, NOW Tv

Barcellona Napoli, i risultati delle ultime partite

Se il Napoli non sta bene, e non è andato nemmeno minimamente vicino agli acuti dello scorso anno che lo hanno riportato al titolo di Serie A, il Barcellona è alle prese con una stagione di transizione molto problematica per tanti aspetti.

I Blaugrana sono lontani dal loro stadio, il Camp Nou è ancora alle prese con una lunga ristrutturazione. E devono giocare in quello che per loro è ‘il Calvario’, ovvero la vecchia casa degli odiati nemici cittadini dell’Espanyol, lo stadio Olimpico del Montjuic. In tutto questo la squadra sta vivendo una stagione davvero non entusiasmante, terza in campionato ma ormai lontana dal Real Madrid in quello che dovrebbe essere il campionato di addio del tecnico Xavi, dato quasi sicuramente per partente a giugno.

A questo bisogna aggiungere che da anni il Barcellona è molto lontano anche dai suoi abituali standard europei se si considera che non raggiunge i quarti di finale di Champions League dal 2020. La possibilità per il Barcellona è concreta. Ma serve la miglior prestazione possibile contro un Napoli che nella gara d’andata ha dimostrato di poter vendere cara la pelle.

Il Barcellona è reduce da una vittoria di misura per 1-0 sul Mallorca grazie al suo talentino Yamal (16 anni). Napoli che nell’anticipo di venerdì sera contro il Torino si è accontentato di un mediocre pareggio con il Torino.

Barcellona-Napoli, precedenti e statistiche

Il Barcellona può contare su un DNA da squadra di razza. Basti considerare che delle ultime 16 partite a eliminazione diretta i blaugrana hanno conquistato 13 vittorie. Gli ultimi due mesi, pur senza entusiasmare, sono stati sostanzialmente positivi per la squadra di Xavi che ha un bilancio di otto turni di imbattibilità tra tutte le competizioni con cinque vittorie e tre pareggi che ha consentito alla squadra di restare a contatto con il Real Madrid., in testa alla Liga dopo 28 turni con un comodo margine di otto punti sui rivali di sempre.

Il Napoli dal canto suo è alla ricerca di quella magia che lo scorso anno era energia e che nel corso degli ultimi mesi con due cambi di allenatori in poche settimane è diventata merce rara. Il Napoli Calcio ha una concreta possibilità di tornare ai quarti di finale di Champions League, raggiunti proprio con Spalletti per la prima volta nella loro storia, dodici mesi fa. Ma servirà una partita praticamente perfetta. Con Francesco Calzona in panchina il Napoli ha ritrovato un po’ di tranquillità e qualche risultato. In fondo la squadra si presenta a Barcellona con la più lunga striscia di imbattibilità dall’inizio dell’anno: due vittorie e quattro pareggi. Sei partite senza sconfitte. Né Garcia né Mazzarri hanno fatto di meglio…

Come passa il Napoli

Dopo il pareggio della gara d’andata i conti sono decisamente facili. Chi vince passa. E in caso di ulteriore pareggio, cosa che tutto sommato al Napoli non dispiacerebbe, tempi supplementari dopo i primi 90’ ed eventualmente calci di rigore a seguire. Napoli che dovrà dimostrarsi molto superiore rispetto alla sua storia europea in terra spagnola: cinque sconfitte e una sola vittoria nelle sei partite giocate fin qui.

Barcellona-Napoli, i pronostici dei bookmaker

Secondo le principali agenzie, Barcellona largamente favorito ma con quote molto meno nette rispetto a qualche giorno fa. La vittoria del Barça è quotata 1.90, quella del Napoli è data a 4 ed è di poco superiore al pareggio che si apprezza tra i 3.70 e i 3.80.

Mercoledì sera toccherà invece all’Inter, chiamata a difendere la vittoria di misura di San Siro in casa dell’Atletico Madrid.

IL NOSTRO PRONOSTICO SU BARCELLONA-NAPOLI: 1X